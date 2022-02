Może czasami nieco przesłodzona, ale jednak niegłupia, zabawna i wzruszająca rozrywka. 7

Pies to film, który pewnie przejdzie bez większego echa przez nasze kina. Zainteresują się nim przede wszystkim fanki i fani psiaków oraz Channinga Tatuma. A szkoda, ponieważ Pies może okazać się Waszym lutowym odkryciem!

Pies (2022) - Channing Tatum

Jason Briggs, były członek elitarnej formacji wojskowej United States Army Rangers, pragnie powrócić do służby i jeszcze raz poczuć adrenalinę wojennej codzienności. Niestety z powodu urazu mózgu nikt nie chce wydać mu zgody na ponowne włączenie do jednostki. Briggs otrzymuje jednak szanse, dzięki której jego marzenie może zostać spełnione. Zostaje przydzielona mu misja przetransportowania agresywnego i niesfornego psa wojskowego na pogrzeb zmarłego pana.

Na pierwszy rzut oka fabuła Psa nie jest niczym specjalnym. Na szczęście w prostocie tkwi największa siła. Produkcja za kamerą, której stanął sam Channing Tatum do spółki z Reidem Carolinem (duet miał już okazję razem współpracować przy okazji chociażby filmu Magic Mike), to zdecydowanie coś więcej niż kolejny nudny film o niegrzecznym psie, którego należy wychować. To kino drogi, które porusza ważne tematy nie tylko z perspektywy człowieka, ale także jego czworonożnego towarzysza.

Pies (2022) - Channing Tatum

Tytułowy pies to suczka owczarka belgijskiego wabiąca się Lulu. Wyszkolona do zadań specjalnych, która walczyła na wojennym froncie równie dzielnie, co jej ludzcy bracia. Widziała i robiła rzeczy straszne, które normalnym obywatelom nie śnią się w najgorszych koszmarach. Niestety odbija się to wszystko na jej psychice - bez swojego pana wydaje się być stworzeniem niezdolnym do dalszego funkcjonowania. Stres, napady lękowe, ciągłe zdenerwowanie i wreszcie niemożność kontrolowania agresji. Wojna sieje spustoszenie nie tylko w głowach ludzi, ale zmienia także zwierzęta, które w niej uczestniczą.

Lulu w duecie z Jasonem Briggsem, którego w naprawdę dobry sposób portretuje Channing Tatum, tworzy zespół niemalże idealny. Chemia pomiędzy nimi na ekranie jest naprawdę znakomita. Konflikty na linii człowiek-zwierzę wypadają doskonale, ich relacje i więź także. Pies bardzo dobrze balansuje na granicy komedii i dramatu, co myślę było kluczowe do zrealizowania tak dobrego kina. Jest to udana próba przedstawienia traumy spowodowanej wojennymi wydarzeniami - rany na ciele się zabliźnią szybko i pozostanie po nich ślad. Ślad pozostanie także w głowie, ale tutaj walka z demonami będzie trwać do końca dni i dobrze mieć kompana w tym nierównym pojedynku.

Pies (2022) - Channing Tatum

Pies, który w gruncie rzeczy jest filmem prostym, jest także niesamowicie rzetelnie wykonaną robotą. To feel-good movie z wyższej półki, który opowiada o traumach, ale też rzuca okiem - co prawda nieco przekrojowo, ale jednak! - na społeczeństwo i jego podejście do weteranów. Może czasami nieco przesłodzona, ale jednak niegłupia, zabawna i wzruszająca rozrywka.