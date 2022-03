Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Za każdym razem kiedy pada hasło "animacja", zdecydowanie duża większość myśli tylko o obrazach zarezerwowanych stricte dla najmłodszych odbiorców. 7

Za każdym razem kiedy pada hasło "animacja", zdecydowanie duża większość myśli tylko o obrazach zarezerwowanych stricte dla najmłodszych odbiorców. Otóż jak się okazuje, nie jest tak do końca i współczesne kino coraz bardziej walczy z zerwaniem z tym stereotypem. Jednym z przykładów jest właśnie "Dom". To nie jest kolejna propozycja, która chce się podobać tylko dzieciom. Ostatnio na rynku filmowym zaczęło pojawiać się również całkiem sporo tytułów, które idą w kierunku wyznaczonym przez Simpsonów, Rick and Morty oraz inne. Jednak "Dom" wychodzi nieco naprzeciw wymienionym trendom. Animacja stawia wiele ważnych pytań, na które odpowiedzi każdy musi znaleźć sobie sam.

Film jest horrorem, który głównie jest skierowany do dorosłych odbiorców. Tajemniczy dom skrywa wiele zagadek, które zaczynają intrygować widza już od samego początku. "Dom" opowiada o biednej rodzinie. Poznasz tam nerwowego dewelopera oraz właścicielkę dokoła, których specyficzne zachowanie "podziwia się" przez cały film. Przede wszystkim to ciekawe kreacje bohaterów, które poniekąd wchodzą w kolizję gry charakterów, co doprowadza również do ciekawych rezultatów na ekranie.

Sama animacja pod względem technicznym prezentuje się bardzo ciekawie, co sam pomysł na nią. Obraz po prostu jest bardzo czysty i aż chce się go oglądać. Postacie są zaprojektowane bardzo starannie, a przejścia pomiędzy poszczególnymi klatkami wyjątkowo płynne. Na tym zyskuje tylko realizm filmu. To nie jest typowa animacja, do której zdążyły nas przyzwyczaić największe wytwórnie filmów animowanych. Tutaj znajdziesz zdecydowanie więcej, bo to nie tylko rozrywka, przewidywalne zwroty akcji oraz budowanie fabuły na oklepanych frazesach. "Dom" jest znacznie szerszym pomysłem, który jest zakrojony na skalę szerszej publiczności.

Kolejną kwestią, która buduje całe wrażenie z oglądania filmu, jest oczywiście muzyka. Soundtrack w każdym filmie sprawia, że nie jest on płaski. Tak samo jest też w tym przypadku. "Dom" ma bardzo ciekawą ścieżkę dźwiękową. Pozwala wchodzić w film jeszcze bardziej i wczuwać się w poruszane problemy - a tych jest tutaj całkiem sporo - oraz przedstawiane sceny. Sama muzyka jest dość awangardowa, co jeszcze bardziej pozwala inaczej spojrzeć na produkcję. Ścieżka dźwiękowa jest kolejnym elementem, który nie pozwala stawiać "Domu" obok najbardziej znanych animacji. Nie dlatego, że jest słabsza pod względem realizacji, lecz to zupełnie inna historia oraz realizacja.

"Dom" jest animacją, która pomimo swojej ciekawej realizacji, może nie przypaść do gustu każdemu. Dlaczego? Dla widza, który szuka w oglądaniu jedynie rozrywki, "Dom" nie do końca spełni te oczekiwania. Oczywiście jest to obraz zapewniający rozrywkę, jednak pojawia się tutaj także duża wartość dodana. Do niektórych może ona przeszkadzać i stać się zbyt wymagającym obrazem dla prostego odbiorcy. Jednak niezależnie od tego, czym kieruje się widz, na pewno warto spróbować i zrobić podejście do "Domu".