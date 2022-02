Fani Jeuneta będą mogli w jego nowym projekcie odnaleźć śladowe fragmenty jego filmowego DNA, jednak poczują niesamowite rozczarowanie. Ten film w jego filmografii jest, jak jego tytuł - wielki robal. 3

Premiera nowego filmu Jeana-Pierre'a Jeuneta na platformie streamingowej zamiast na wielkim europejskim festiwalu? Pewnie kilka lat temu byłoby to nie do pomyślenia, aby właśnie w ten sposób ten kultowy francuski reżyser, twórca takich klasyków, jak Amelia, Delikatesy czy Miasto zaginionych dzieci, debiutował swoim najnowszym dziełem. Projektem, na który jego fani musieli czekać niemalże 10 lat. Czy było warto?

Bigbug (2022) - François Levantal

Historia zaprezentowana w filmie Bigbug rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Mamy 2045 rok - samochody latają, a ludzie mieszkają w nowoczesnych domach, w których pomagają im roboty dysponujące sztuczną inteligencją. Niestety pech chce, że pewnego wydawać by się mogło normalnego dnia Yonyx, najnowsza generacja androidów, buntuje się i zamierza przejąć świat należący do ludzi. W tym samym czasie niedogadująca się rodzina, namolna sąsiadka oraz kilka przyjaźnie nastawionych robotów starszej generacji zostają zamknięci w domu, gdzie muszą dogadać się w trakcie nadciągającej zagłady ludzkości.

Jean-Pierre Jeunet idealnie wpasował się do czasów pandemicznych tworząc satyrę, która bardzo dobrze opisuje czasy, w których przyszło nam żyć. Podobnie, jak najnowsze dzieło Adama McKaya, które także możemy oglądać na platformie streamingowej Netflix, czyli Nie patrz w górę, Bigbug można odbierać, jako metaforę koronawirusowej rzeczywistości (pod koniec filmu pozwala sobie nawet rzucić w tej kwestii dowcipem). W tym przypadku Jeunet skupił się jednak przede wszystkim na relacjach pomiędzy ludźmi w czasie przymusowego lockdownu. Niestety nie do końca mu to wyszło. Raz, że relacje pomiędzy nimi wydają się być słabo nakreślone, są niezbyt angażujące, a dwa te postacie są po prostu strasznie niesympatyczne. Ciężko im kibicować w walce z demonicznym androidem pragnącym przejąć świat.

Bigbug (2022) - Claude Perron (I)

Bigbug to także kino, które w zasadzie nie wnosi nic nowego do tematu przyszłości, w której to ludzie są mniej ludzcy od robotów, które mają im służyć. Widzieliśmy to wiele razy, w wielu lepszych filmach. Co prawda fani zaznajomieni z kinem Francuza będą mogli w jego nowym projekcie odnaleźć śladowe fragmenty jego filmowego DNA, to jednak poczują niesamowite rozczarowanie. Ten film w jego filmografii jest, jak jego tytuł - wielki robal.

Oczywiście są w tym filmie elementy, którymi można by się nawet zachwycić, gdyby nie fakt, że jest to kino Jeuneta. Jak na tego filmowca wszystko było zbyt sterylne i ładne. Co prawda scenografia i efekty specjalne są całkiem dobre, tak nie pasują do jego filmografii. Koncept na pewno ciekawy, ale wykonanie nie do końca dobre. Same roboty wyglądają nieźle, szczególnie na czoło stawki wysuwa się maszyna o imieniu Einstein, natomiast Yonyx, czarny charakter opowieści z pewnością wzorowany był na RoboCopie z Peterem Wellerem.

Bigbug (2022) - Claude Perron (I)

Swój wywód zacząłem od komentarza dotyczącego premiery Bigbug na Netfliksie zamiast, na jakimś europejskim festiwalu. Po seansie nowego filmu Jeuneta wiem, że była to dobra decyzja, ponieważ tak wielki filmowiec, jakim niewątpliwie dla historii kina Francuz pozostanie, nie powinien serwować produkcji sygnowanej swoim nazwiskiem na prestiżowej imprezie. Szkoda szargać swoje dobre imię. Bigbug jest filmem nudnym, nieśmiesznym i niesamowicie wtórnym.