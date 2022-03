Schematyczne kino przygodowo-familijne, które nie wyróżnia się absolutnie niczym w morzu podobnych produkcji. 4

Ryan Reynolds i platforma Netflix stają się powoli duetem serwującym widzom wysokobudżetową rozrywkę na ekranach telewizorów. Po komedii kryminalnej Czerwona nota, przyszła pora na widowisko science-fiction, w którym hollywoodzki aktor ponownie połączył siły z reżyserem Free Guya, Shawnem Levym. Efektem ich wspólnej pracy jest film zatytułowany Projekt Adam.

Projekt Adam (2022) - Ryan Reynolds (I)

Głównym bohaterem historii jest młody chłopiec o imieniu Adam, który pewnego dnia zostaje odwiedzony przez starszą wersję samego siebie - podróżującego w czasie pilota mającego do wykonania niebezpieczną misję, dzięki której może ocalić przyszłość, jednocześnie godząc się ze swoją przeszłością.

Największym problemem filmu Projekt Adam jest jego wtórność. O ile sam pomysł na historię czysto rozrywkową wydaje się być nienajgorszy, tak wykonanie i sposób przedstawienia pozostawiają wiele do życzenia. Shawn Levy miał absolutnie wszystko, aby stworzyć kino nostalgiczne, nawiązujące do familijnych przygodówek w stylu lat 80tych. Niestety zamiast tego dostaliśmy nazbyt efekciarską superprodukcję, która po prostu stanie się kolejną propozycją na liście ze współczesnymi filmami science-fiction.

Nie pomagają także aktorzy, którzy wcielają się w postacie, które po prostu są z nimi kojarzone i pod tym względem oni także nie mają za wiele do zaoferowania. Ryan Reynolds gra po prostu samego siebie - czasami rzuci suchym żartem, czasami kogoś mocniej walnie i generalnie jego rola w Projekcie Adam nie różni się niczym innym od wielu poprzednich. Mark Ruffalo to lekko szalony naukowiec, a Zoe Saldana po raz kolejny jest twardą laską, która lubi sobie postrzelać z broni - skąd my to znamy, hmm?

Projekt Adam finalnie okazuje się być schematycznym kinem przygodowo-familijnym, które nie wyróżnia się absolutnie niczym w morzu podobnych produkcji. Nowa propozycja Shawna Levy'ego i Ryana Reynoldsa to nic innego, jak synonim popcornowego kina dla mas. Tylko tym razem mamy okazję obejrzeć go na telewizorze, a nie tracić czas na podróż do kina. Obejrzeć i zapomnieć.