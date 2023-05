Dominika Montean - Pańków, przewodniczka tej osobliwej podróży otwiera drzwi dość szczelnie dotąd domknięte. Ich rozwarcie stanowi niezaprzeczalny atut wykonany siłami ekipy realizacyjnej „Głosu”. 7

„Nie jesteście pierwsi.”- słyszą na wstępie swojej drogi kandydaci nowicjatu. Przybyli tu z różnymi doświadczeniami. Są młodzi, wierzą, że ich misja jest wyjątkowa. Nie zdają sobie jeszcze sprawy, iż wymaga ona poświeceń nieopisanych podczas kameralnych seminariów. Póki co mają zapał oraz potencjał. Kolegialnie zgłębiają znaczenia słowa MAGIS. Jego tajemnica ich jednoczy. „Czy są jakieś pytania?” - upewnia się jezuita szkolący kolejną grupę. Na sali panuje cisza. Choć pewnie pytania nasuną się po czasie. „My o tym nie myślimy.” – wyrwie się któremuś z kursantów nowicjatu, gdy inny poruszył temat dziewczyn. Chłopcy tu zebrani zetknęli się z głosem pozaziemskim. On nakazał im kategoryczną zmianę mentalnego kursu. Tymczasem pokusy doczesne są przez nich wykluczane. „A nie masz młodszego brata?” - pyta któregoś z „nowicjuszy” dziewczyna zainteresowana znajomością z kimś podobnym do niego. Czy da się w takich okolicznościach uniknąć pokus?

Jak rozumieć sens biblijnych zapisów? Przyszli zakonnicy uczą się angielskiego, studiują sposoby wymowy i zasady retoryki, śpiewają tak, by nie fałszować. Ale podstawą dla nich będzie rozumienie przedmiotu, jaki mają głosić, a w praktyce wdrażać. Wykładowca mówi do zebranych ich językiem. Wszak zebrani w salce katechetycznej przybyli ze świata niezwiązanego z alienacją, postem, wewnętrzną, surową regułą. „To nie jest moje miejsce.” - przyzna niebawem jeden z tych, co nie wytrzymali nawet okresu próbnego. Wie, jakie uciechy go ominą, trwając w pochopnym postanowieniu. Raczej tu nie wróci. Ale od kolegów dostanie brawa za szczerość. Ci, co wytrwali na posterunku, w ramach dalszego sprawdzania zostaną wysłani do hospicjum. Tam będą się zajmować umierającymi. Mają za zadanie dodać im otuchy, wspierać duchowo, karmić. „Co pani musi?” - niedosłyszał szeptu leciwej pacjentki czuwający przy jej łóżku wolontariusz w sutannie. „Umrzeć.” - brzmi cicha odpowiedź zrezygnowanej kobiety. Co zrobić z takim dictum? Odpowiedzi na nią nie uczyli podczas wykładów.

Dokumentalny film pt. „Głos” zabiera nas w środowisko wprawdzie znane, lecz co najwyżej powierzchownie. Dominika Montean-Pańków, przewodniczka tej osobliwej podróży, a zarazem jej reżyserka, otwiera drzwi dość szczelnie dotąd domknięte. Ich rozwarcie stanowi niezaprzeczalny atut wykonany siłami ekipy realizacyjnej „Głosu”. W dobie, gdy liczba powołań kapłańskich lawinowo spada, ciekawą byłaby próba odpowiedzi na pytanie, jakim sposobem ci, którzy zdecydowali się wstąpić w stan duchowny wytrwali w swoim postanowieniu. Film Dominiki Montean-Pańków wprawdzie tej wątpliwości nie rozstrzyga, lecz znacznie przybliży inną, pokrewną. Potencjalni kandydaci do wejścia w szeregi Kościoła dowiedzą się, jakie realne wyzwania przed nimi staną. Zobaczą je w pełnej krasie. Wtedy zapewne przekonają się sami, iż obszar sacrum w praktyce to nie tylko miejsce dla pięknoduchów głoszących humanistyczne komunały. To także ciężka praca u podstaw na rzecz chorych, uciemiężonych, biednych, skrzywdzonych. W efekcie tych objawień może i sam Kościół skorzysta z tej lekcji. Nie będzie już miejscem, skąd można wpływać choćby na bieżącą politykę. Zajmie się zaś tym, do czego został wyznaczony.

Przyszli jezuici rozpierzchli się do domów. Święcenia dopiero przed nimi. Nie nadszedł jeszcze czas „zajęć praktycznych”. Jeden z „nowicjuszy” przy piwie opowiada dawnym kolegom z podwórka o swoich nowo nabytych doświadczeniach. Inny wydaje siostrę za mąż. Szykując ją do ślubu usiłuje dopiąć suwak jej sukni ślubnej. Operacja idzie opornie. Mężczyzna stracił wprawę w podobnych czynnościach. Nie on pierwszy.