"Murderville" finalnie zostawia nas z rozczarowującym produktem i niewykorzystanym potencjałem. 5

Murderville na papierze wyglądał, jak naprawdę ciekawa alternatywa dla seriali komediowych oraz kryminalnych. Pomysł oparty na brytyjskiej serii "Murder in Successville", podobnie, jak oryginał, miał być komediowym serialem kryminalnym o charakterze improwizacyjnym. Brzmi ciekawie, prawda? No właśnie, tylko brzmi, ponieważ rzeczywistość finalnie zostawia nas z rozczarowującym produktem i niewykorzystanym potencjałem.

Murderville (2022-) - Conan O'Brien, Will Arnett

Głównym bohaterem opowieści jest starszy detektyw Terry Seattle, który w każdym odcinku wraz z pomocą gościa specjalnego ma za zadanie rozwiązać zagadkę tajemniczego morderstwa.

Schemat każdego epizodu jest taki sam - zarządzająca posterunkiem Rhonda Jenkins-Seattle (swoją drogą była żona Terry'ego, co wielokrotnie jest wspominane) daje mu kryminalną zagadkę, a on wraz ze wspomnianym gościem musi przesłuchać trzech podejrzanych o morderstwo. W finale odcinka zaproszona gwiazda wskazuje osobę odpowiedzialną za dokonanie mordu. Pod tym względem twórcom udało się zebrać naprawdę interesujących gości.

Murderville (2022-) - Will Arnett, Kumail Nanjiani

Zdradzę Wam ich nazwiska, ponieważ sam serial nie kryje się z tym, kto będzie owe zagadki rozwiązywał i serwuje nam tę wiedzę już za pośrednictwem czołówki. Tak, więc w Murderville zobaczymy kolejno Conana O'Briena, Marshawna Lyncha (dla tych, którzy nie wiedzą kim jest owy jegomość, to śpieszę z wyjaśnieniem, że jest on byłą gwiazdą futbolu amerykańskiego), Kumaila Nanjianiego, Annie Murphy (aktorka, gwiazda serialu Schitt's Creek), Sharon Stone oraz Kena Jeonga. Także musicie przyznać, że całkiem nieźle.

Zaproszone gwiazdy, w przeciwieństwie do stałej obsady Murderville nie znają scenariusza poszczególnych historyjek kryminalnych, dlatego też muszą przez cały czas improwizować. Zdarza się oczywiście, że potencjał z tego płynący zostaje wykorzystany i dochodzi do zabawnych momentów. Niestety jest ich, jak na lekarstwo. W zasadzie nie licząc epizodu, w którym partnerem Terry'ego Seattle był Kumail Nanjiani, nudziłem się i patrzyłem na zegarek, ile jeszcze czasu pozostało do końca seansu.

Murderville (2022-) - Will Arnett, Sharon Stone (I)

Zdecydowanie najlepiej ze wszystkich bawił się odtwórca głównej roli, czyli Will Arnett. Gość w roli nieudacznika-detektywa jest fantastyczny i piekielnie zabawny. W zasadzie cały ciężar spoczywa na jego barkach i nie licząc wyjątków w postaci wspomnianego Kumaila Nanjianiego, to on odpowiada za rozśmieszanie widza. Arnett ma się wrażenie jest kubłem z pomysłami - jest przygotowany na każdą ewentualność, ma się nieodparte wrażenie, że pod względem improwizacji "zjada" swoich gości. Prawdziwy improwizacyjny talent, który robi co może, aby wspierać i prowadzić swoich gości.

Murderville było dla mnie czymś zupełnie nowym i trochę zajęło mi zanim poczułem klimat serialu improwizowanego. W zasadzie pierwsze dwa odcinki "weszły" mi bardzo ciężko, dopiero moje nastawienie zmieniło się przy okazji występu Nanjianiego. On pokazał mi, że był w tym projekcie naprawdę potencjał, który niestety nie został wykorzystany. Myślę, że dużo lepszym wyjściem byłoby ocenienie każdego epizodu z osobna, aniżeli całego serialu. Wszystko tak naprawdę zależy od gościa i tego czy będzie chciał się bawić z Willem Arnettem w detektywa. Czy polecam Wam Murderville? I tak, i nie - to raczej ten typ produkcji, który trzeba spróbować samemu. Na pewno można skosztować w ramach filmowej ciekawostki i odskoczni od tradycyjnej serialowej formy.