Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

To na pewno film, który spodoba się wszystkim tym, którym szczególnie podobają się obszary północnej Europy. Można znaleźć tutaj całą masę kadrów, które prezentują realistyczne obrazy. Wszędzie jest lód i śnieg. Czy Czarny Krab to gorąca produkcja, czy należy podejść do niej jednak ozięble?

Film opowiada o Szwecji, która boryka się właśnie z wojną. Czarny Krab to kryptonim tajnej misji. Została ona przydzielona dla Caroline Edh, która ma jeszcze inne zmartwienie na swojej głowie - zaginioną córkę. Na czym polega zadanie? Wraz z ekspertami musi przetransportować dwa pojemniki. Ich zawartość ma ponoć rozwiązać konflikt, który trwa już od wielu lat. Jednak cała wyprawa od punktu A do B będzie odbywać się… na łyżwach. Całkiem pomysłowe i wymagające od realizatorów niezłego nagimnastykowania się.

Scenariusz jest elementem, który działa na korzyść całej oceny. Jest tutaj wyraźny ciąg przyczynowo - skutkowy. Jednym mankamentem jest zakończenie filmu. Trudno zrozumieć decyzje, jakie zostały tam podjęte - przez to cała finalna scena staje się mało logiczna. Edh kieruje się jednym, czyli bezpieczeństwem swojej córki. Jednak nagle u wszystkich innych postaci również pojawia się jedna wielka desperacja. To wymagałoby pewnej korekty, na którą już niestety jest za późno.

To, co potrafi najbardziej zniesmaczyć w filmie, na pewno jest tempem. Czas trwania filmu to 2 godziny. Jednak cała historia obejmuje tak naprawdę 1 godzinę. Jest bardzo dużo dodatkowych elementów, które do pewnych gabarytów mogłyby być tolerowane. Bardzo mało wnoszą do głównej historii. Powodują spowolnienie akcji przez co im dalej na timelinie, tym trudniej wytrzymać. Większość z nich to wspomnienia momentów, kiedy główna bohaterka jest ze swoją córką.

Czarny Krab to film, którego nikt nikomu nie może zabronić oglądać. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że połowa filmu nie dotyczy głównej historii. Przez to seans się po prostu dłuży. Jednak można być pewnym bardzo ładnych kadrów, które przedstawiają śnieżne krajobrazy północnej Europy. Scenariusz jest silniejszą stroną filmu. Jest on przemyślany od początku do końca, a realizacja skrupulatnie starała się możliwie najlepiej zająć się jego wykonaniem.