Savi i Satya nie mają lekkiego życia. Oboje cierpią z powodu pasma porażek, które nie pozwala im załatwić wszystkich spraw, jak należy. 6

Savi i Satya nie mają lekkiego życia. Oboje cierpią z powodu pasma porażek, które nie pozwala im załatwić wszystkich spraw, jak należy. Stąd pojawia się owa pętla z alternatywnymi możliwościami - a jedna jest "lepsza" od drugiej. Jednak ponoć kto nie próbuje, ten nie pije szampana. Z tego względu warto przekonać się, czy w końcu los uśmiechnie się do Savi i Satya.

Komizm filmu jest jednym z najważniejszych elementów całego obrazu. Dzięki temu całość ogląda się przyjemnie, a czas przydługiego filmu leci stosunkowo szybko. Jest tutaj wiele scen, w których naprawdę będzie trudno powstrzymać się od śmiechu, bo to wyszło twórcom naprawdę dobrze. Widz spotyka się tutaj z różnymi gagami. Cała humorystyka łączy się również dodatkowo z jeszcze innym aspektem, jakim jest absurd. To właśnie ta kategoria napędza całą machinę śmiechu i tutaj pytanie - czy jest to na pewno humor, który lubisz i jesteś na niego gotowy? Nie każdy może się tutaj odnaleźć, a co za tym idzie, film będzie wypadał bardzo średnio w ocenie tej osoby, ponieważ humor jest głównym filerem tej produkcji i jeśli on nie odpowiada, to może dojść do sytuacji, kiedy nic nie będzie się podobać.

Film jest bardzo specyficznych. W pewnych momentach nawet bardzo. Jednak jeśli dokładnie skupisz się na wydarzeniach, wtedy na pewno uda się zrozumieć cały obraz i poprawnie go zinterpretować. Endless loop jest bardzo złożony, a co za tym idzie, musisz postarać się o skupienie, ponieważ w trakcie filmu dochodzi do nagłych i poważnych zmian całej koncepcji. Jeśli tego nie uda się wyłapać, wtedy będzie stosunkowo trudno zrozumieć i nadążyć za całą akcją i na pewno "film będzie beznadziejny".

Twórcy poruszają typowy problem w przypadku związków. Mowa tutaj o opinii rodzica odnośnie wyboru partnera. Savi słyszy o tym, że lepiej byłoby wybrać innego partnera, bo ten będzie sprowadzać na nią jedynie tylko zagrożenia i problemy. Poniekąd tak właśnie jest, jednak łatwo mówić. Miłość jest ślepa, a Savi faktycznie kocha Satya. Dlatego siedzi w całym zamieszaniu razem z nim.

Ścieżka dźwiękowa w filmie jest dość uboga. Wyraźnie widać, że twórcy filmu bardziej skupili się na dźwiękach sytuacyjnych aniżeli właśnie na ciekawej muzyce, która nadawałby jeszcze większego tempa akcji. Oczywiście w filmie sama ścieżka dźwiękowa jest jak najbardziej, jednak to jest pole, na którym twórcy nie wykorzystali pełnego potencjału.

Film jest bardzo specyficzny, a co za tym idzie, stosunkowo trudny w poleceniu. Warto zobaczyć, jeśli czujesz humor, który tam jest zastosowany, jednak w przeciwnej sytuacji to może okazać się całkiem długa męczarnia. Oczywiście jest to podyktowane tym, że wprowadzone są wciąż i wciąż kolejne alternatywne wersje, które nie przestają zaskakiwać w swojej pomysłowości.