Nowe dzieło w reżyserii Alexa Garlanda to coś na co zawsze warto czekać. Nie inaczej było w przypadku filmu Men, który zapowiadany był, jako psychologiczny horror, który postara się zbadać naturę toksycznej męskości. No i trzeba przyznać, że reżyser próbował tę naturę sprawdzić, ale po drodze zdecydowanie wybrał nie ten zakręt co powinien.

Men (2022) - Jessie Buckley, Paapa Essiedu

Młoda kobieta o imieniu Harper wyjeżdża do domu na wsi, aby pozbierać się po tragicznej śmierci swojego męża, który zdecydował się popełnić samobójstwo. Niestety w pewnym momencie jakaś dziwna i mroczna siła z pobliskiego lasu obiera sobie za cel kobietę i nie daje jej spokoju. Wyjazd, który miał pomóc jej w oczyszczeniu głowy staje się prawdziwym koszmarem w trakcie, którego na zewnątrz wychodzą jej lęki i najgorsze wspomnienia.

Men rozpoczyna się niczym pełnokrwisty dramat zmierzający powolnymi krokami do obleśnego finału grozy, którego nie powstydziłyby się największe klasyki kina gore. Niestety gdzieś po drodze film Alexa Garlanda zaczyna tracić swoją moc poprzez zastosowanie niesamowicie prostych metafor, które wydawać by się mogło nie przystają takiemu twórcy. Finalnie Men sprowadza się do tego, że wszyscy mężczyźni są tacy sami, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu. Taka to już natura mężczyzn. Efekt ma być potęgowany przez fakt, że oprawcę Harper gra ten sam aktor - Rory Kinnear, a my jako widzowie mamy uwierzyć twórcy na słowo honoru.

Men (2022) - Jessie Buckley

I tutaj pojawia się problem z samym przedstawieniem wewnętrznej traumy spowodowanej ową toksyczną męskością. Garland nie tłumaczy nam dlaczego główna bohaterka z nią się zmaga - wiemy tylko, że doszło do rozstania pomiędzy kobietą i jej mężem, który finalnie popełnił samobójstwo (co także nie jest do końca jasne, ponieważ w pewnym momencie sama główna bohaterka zastanawia się czy nie był to wypadek). Co było przyczyną rozstania? Nie wiadomo.

Men potrafi jednak zachwycić stroną formalną filmu. Wizualnie ten film potrafi naprawdę zrobić wrażenie - mroczne klimaty w perfekcyjny sposób łączą się sielankową atmosferą rozkwitającej wsi, która zostaje "ozdobiona" kolorową roślinnością i kałużami po deszczu. Można sobie tylko wyobrazić ten cudowny zapach natury, który w obecnej chwili doświadcza bohaterka filmu.

Men (2022) - Jessie Buckley

Antymęski wydźwięk filmu byłby zdecydowanie lepszy, gdyby reżyser nie wbijał nam tego wszystkiego do głowy ciężką łopatą. I tylko strony formalnej szkoda, ponieważ Men pod wieloma względami potrafi zachwycić. Niestety finalnie okazało się, że tym razem Alex Garland przedobrzył i stworzył swój najgorszy film w karierze. Men to perfekcyjna definicja przerostu formy nad treścią.