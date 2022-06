Dzieje tego, który zrewolucjonizował świat muzyki pop zostaną ukazane szerokim gestem, pełnym patosu, zbytku a niekiedy egzaltacji 7

„Idź do fryzjera, cioto” – słyszy od zdumionej publiki początkujący Elvis Presley, szykując się do występu gdzieś na amerykańskiej prowincji. Jeszcze nie jest gwiazdą, a zaledwie początkującym piosenkarzem. Na estradach Ameryki Północnej królują pieśni czarnoskórych: gospel, blues, soul. Presley wyemancypował scenę muzyczną z dominacji tych gatunków. Jako biały szybko wskoczył na najwyższy stopień podium. Jego kariera przybrała nieoczekiwanie szybki obrót. W wieku dwudziestu trzech lat miał u stóp USA, a za nimi cały świat. Król rock and rolla trwale umościł się na świeczniku. Fakt, iż osiągnięcie to nastąpiło w tempie błyskawicznym jest zasługą rzutkiego impresaria - pułkownika Toma Parkera.

„Elvis” jest próbą opisania zjawiska ponadczasowego. Presley był ewenementem na skalę światową, stąd nie sposób zawrzeć opowieść o piosenkarzu w najdłuższym nawet filmie fabularnym. Baz Luhrmann, reżyser amerykańskiej produkcji, snuje swoją opowieść z rozmachem godnym idola tłumów. Zachowane zostanie zatem odpowiednie tempo właściwe filmom klasy A. Dzieje tego, który zrewolucjonizował świat muzyki pop zostaną ukazane szerokim gestem, pełnym patosu, zbytku a niekiedy egzaltacji.

Scenarzyści uznali, iż bogata w fakty oraz legendy biografia nie może być przedstawiona w formule dosłownej. Nie da się bowiem zmieścić w granicach właściwych produkcjom filmowym wszystkich elementów najbarwniejszego nawet życiorysu. Luhrmann postanowił zatem opowiedzieć historię kariery Presleya, odwołując się do perspektywy jego impresaria. To wszak Parker, postać enigmatyczna, nieco szemrana, kontrowersyjna, ale nade wszystko skutecznie predestynowana była do przedstawienia boga sceny niejako od kuchni. I tak oto szara eminencja show bussinesu, podpowiada historie (jak sam o nim mówi) „ściem-biznesu”.

Wyjątkowość powodzenia kariery Presleya przypisuje narrator przypadkowi. Matka późniejszego króla rock’n’rolla powiła dwójkę dzieci, jednak przeżył tylko Elvis. Stąd jego rzekoma późniejsza siła, która mentalnie niosła go ku sukcesom w dwójnasób. Trafiwszy na swój czas unieważnił Presley to, co działo się przedtem. Muzyka odtąd już nie była taka sama. A jednak równie szybko jak wzniósł się na piedestał, tak prędko okazał się na nim zawalidrogą. Oskarżony o perwersję sceniczną w konserwatywnej podówczas Ameryce wcielony został w ramach osobliwej pokuty do wojska. Podczas dwóch lat nieobecności na scenie muzyczny świat przyspieszył. Na rynku pojawili się Beatlesi, Rolling Stonesi, Bob Dylan. Dla pieśniarza w cekinowych, pretensjonalnych strojach, kiczowatych bokobrodach na rynku wkrótce zaczęło brakować miejsca.

Film Baza Luhrmanna mimo wielu pułapek zastawionych na produkcje biograficzne wyszedł z opresji obronną ręką. Podjąwszy się takiego zadania łatwo wszak popaść w nieuprawnioną hagiografię. W filmie Luhrmanna Elvis jest osamotniony, zgorzkniały i podatny na wpływy, a jednak prostodusznie szczery. Na scenie bywa wiarygodny, a przecież poprzeczka w tej materii zawisła wysoko. Wiodący narrację Tom Hanks w roli omnipotentnego Parkera odbiera jednak pole do popisu pozostałym aktorom widowiska. Intrygancki, kiedy trzeba impertynencki, nierzadko małostkowy za każdym razem jednak pragmatyczny menadżer dobrze odnajduje się na ekranie. Wyznający prawo mimikry, przystosowujący się do okoliczności Parker umie przekonać do swoich racji Presleya oraz hojnych donatorów. Wyłysiały, ubrany w obcisły sweterek ze wzorkami bałwanków dodaje „Elvisowi” inne motyw prawdy świata bezwzględnej konkurencji.

„I hate Elvis” – mówi Parker i podsuwa zaskoczonemu Presleyowi gotową na sprzedaż plakietkę tej treści. Nawet na takim gadżecie sprytny menago potrafi zarobić fortunę. Filmowi można wieszczyć spore powodzenie kasowe, choć niniejszy film jest zaledwie wstępem do zdiagnozowania popkulturowego fenomenu.