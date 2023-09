Jan Holoubek postanowił zrobić film oparty o realia dość już przebrzmiałe. Rykoszetem wyszła z tego produkcja wprawdzie atrakcyjna wizualnie, ale niezbyt zrozumiała pod względem intencji. 6

„Strasburg zajął generał Leclerc.” - błysnął erudycją Hans. Zaproszony na kolację przez arystokratyczną paryską rodzinę mężczyzna nawet wymienił dokładną datę wyzwolenia miasta. Hans właśnie wrócił z pogrzebu swojej mamy. Szybko został podjęty uroczystym posiłkiem przez jej byłych znajomych. Legenda Hansa została zręcznie zmontowana. Wzmiankowanego obywatela wysłała do wrażej Francji Służba Bezpieczeństwa PRL-u. Jej agent ma przekazywać dane wrażliwe, nieznane wywiadowcom w prowincjonalnej Polsce. Hans został precyzyjnie „zadaniowany”. Służby wysłały mężczyznę na pogrzeb jego fikcyjnej mamy w zastępstwie prawdziwego syna. Tam już jako autentyczny spadkobierca został „kupiony” przez tubylców. Prawdziwy syn denatki bezskutecznie upomina się o paszport w komunistycznej Polsce. Składane przez niego deklaracje nic nie przynoszą. Mężczyzna za każdym razem spotyka się z paszportową odmową.

„Oddałbym wszystko za uśmiech tego bydlaka.” - oznajmia w przypływie szczerości Hans. Jego tata, do którego odnosi się powyższy passus, był związany ze służbami specjalnymi i ta chyba wyłącznie zależność nakazała synowi wstąpić w ich szeregi. To jednak jedyna deklaracja oddająca motywy agenta. Hans jest młody, przystojny, inteligentny. Zrobiłby karierę bez uciekania się do pomocy służb specjalnych. A jednak już na wczesnym etapie swojego życia postanowił oddać usługi ciemnej stronie mocy. Nie zmuszają go do tego ani zła kondycja finansowa, ani szantaż, ani inne okoliczności. Hans bezrefleksyjnie decyduje się służyć komunistycznej dyktaturze, choć widzi jej ułomności choćby na tle wolnego świata, w jakim się znalazł. Poznana w Paryżu dziewczyna proponuje Hansowi wypad do kina na film o Jamesie Bondzie. Zaproszony lekko się opiera ofercie. Jeszcze nie wie, że obiecany seans będzie opowieścią mu nad wyraz bliską.

Jan Holoubek (noblesse oblige!) starł się niniejszym z tematyka szpiegowską. „Doppelgänger. Sobowtór” niesie potencjał autentycznego kina spod szyldu tego gatunku. Holoubek przyrządził więc swoje danie we wszelkie atrybuty konieczne bogatemu w potrawy menu. Reżyser zapomniał chyba jednak, co powinno wynikać z dzieła, jakie sam zrealizował. Filmowy Hans oraz jego polski porte parole – Jan, wegetują w osobnych rzeczywistościach. Obaj szczerze nienawidzą polskiej władzy. Z tą jednak różnicą, że Jan chce przed nią uciec, Hans jej wiernopoddańczo służy. Historia choć rzekomo oparta na bazie faktów, niewiele mówi o latach, w jakich miała miejsce. Losy kapitana Czechowicza, który poświęcił swoje życie donoszeniu na pracowników Radia Wolna Europa mogłyby służyć tu jako lustro nie zamazujące ewidentnych konturów. Ten dzielny funkcjonariusz bezpieki został użyty przez komunistyczne służby skutecznie zaledwie raz, a potem już jako osoba spalona w branży był na odczepnego wynagrodzony fuchą w dyplomacji. Jan Holoubek nakręcił film warsztatowo bardzo sprawny, z którego na dłuższą metę niewiele wynika. No, może tyle, iż służenie złej sprawie w dłuższej perspektywie nie za bardzo popłaca.

„Szpieg jest jak dobre wino, dojrzewa z czasem.” - mówi oficerka prowadząca Hansa. On sam pozostaje wciąż jednak niewolnikiem starego systemu. Hans być może dojrzeje wreszcie do decyzji, by urwać się ze smyczy, na której jest trzymany. „Chyba starczy pogrzebów w tej rodzinie.” - powiada ktoś zorientowany w realiach akcji podmiany agentów. Jan Holoubek postanowił zrobić film oparty o realia dość już przebrzmiałe. Rykoszetem wyszła z tego produkcja wprawdzie atrakcyjna wizualnie, ale niezbyt zrozumiała pod względem intencji.