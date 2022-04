Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Powoli to już jest ten czas, kiedy kończą się pomysły. Widzimy w telewizji osoby, które oglądają seriale i programy, oceniając je. Dlatego Bańka jest dość naturalnym pomysłem i całkiem oczywistym, jak na ten moment w rozwoju kina. Do tego typu pomysłów przyczynił się znacząco koronawirus. To właśnie wtedy ludzkość zastanawiała się na, ile dużo można zrobić w domu. Firmy dochodziły do wniosków, że nagle można pracować zdalnie i zostawać w domu. Twórcy dostrzegli duży potencjał w pokazywaniu swojego twórczego zaplecza oraz komentowania powstałych już produkcji podczas ich oglądania. Pomysł to jedno, a drugie to jego realizacja. I tutaj pojawia się właśnie oczywiste pytanie w stronę filmu. Jak wygląda realizacja oraz pomysł pokazania filmów od kuchni?

Przede wszystkim film jest na pewno ciekawą propozycją dla wszystkich tych osób, które do tej pory nie interesowały się oglądaniem materiałów making off. Widz zobaczy, jak wygląda praca z green screenem, który jest tak popularny w obecnych standardach kina. Mało tego oglądający zostaną zabrani za kulisy produkcji filmowej tak, jak chyba w żadnym innym making off jeszcze się tego nie widziało.

Kolejna kwestia to efekt wizualny, jaki udało się uzyskać twórcom. Poniekąd jest to trochę na granicy realności i fantastyki, ale jest to jedynie zjawiskiem pozornym. Dlaczego? Oczywiście wszystko jest zwykłą rzeczywistością. Wszystko, co widzi widz, jest wytworem nowoczesnych zdobyczy technologicznych kina. Mało tego. Tutaj nikt nie ociera się o filmową iluzję, ponieważ przez cały czas pojawiają się przebłyski tego, jak widać to podczas oglądania Bańki, a jak by to było przy pozostałych produkcjach, która na tym pomyśle by nie bazowały. Dlatego ten efekt jest zawsze ciekawym rezultatem podobnych tytułów filmowych.

Problemem filmu jest również jego dłużenie się. Sceny momentami są bardzo nużące i brakuje w nich pomysłu na lepsze poprowadzenie akcji i zaciekawienie widza. Początek filmu zapowiada całkiem niezłe widowisko, jednak później wszystko powoli robi się bardzo chaotyczne i po prostu zniechęca.

Oglądając zwiastun i czytając opisy przed rozpoczęciem seansu, ma się wrażenie, że będzie to całkiem niezła komedia. Jednak tutaj cały pomysł ogranicza się zaledwie do kilku oklepanych dowcipów, które nie powalają na tyle, by je przesadnie oceniać na tle całego potencjału, jaki Bańka miała w sobie w zapowiedziach.

Film na pewno warto zobaczyć na własne oczy i ocenić, jak faktycznie podoba się ostateczny efekt. Perełka kina to na pewno nie jest, ale jeśli ktoś ma bardzo duży zapas czasu i nie wie, co z nim zrobić, wówczas nie ma nic do stracenia i można śmiało uruchamiać film.