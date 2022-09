Film obarczony jest całą masą optycznych zgrzytów natury estetycznej oraz kalk naśladowniczych 3

Nasycona domowym szczęściem rodzina pławi się w luksusie wspólnoty. Ktoś wpada na pomysł otwarcia okna. Do domu wlatuje haust świeżego powietrza, a za nim ptak. Spłoszony nieznanym sobie miejscem zaczyna bezceremonialnie demolować wnętrze salonu. Domownicy usiłują okiełznać intruza. Zanim to jednak nastąpi ptak rozbije cenną zastawę, meble i inne akcesoria. Gdy wreszcie wycieńczony pada na podłogę - mija szok domowników. Nastoletnia córka właścicieli posesji Tinja przejmuje ptaka, który doznał licznych obrażeń. Wkrótce potem dziewczynka zanosi go do lasu i dobija ciosem kamienia. Uprzednio jednak chowa powite przez ptaka jajo, z którego niebawem wylęgnie się pisklę, jakie stanie się przedmiotem utrapień domowych.

Tinja jest obiecującą gimnastyczką. Bierze udział w przygotowaniach do zawodów, które mają szansę dać jej splendory oraz stanowić kolejny krok w karierze nastolatki. Mama dopinguje córkę w jej wysiłkach, widząc potencjał i talent, jakie predestynują dziewczynkę do wielkich sukcesów. Pojawienie się nieproszonego gościa w domu odciąga jednak Tinję od treningów. Już nie jest tak zdesperowana, by osiągnąć sukces sportowy. Teraz opiekuje się Alli, bo tak nazwała wyklute z jajka pisklę. Zwierzę nie jest piękne i być może dlatego Tinja decyduje się poświęcić mu swoją opiekę. Na tle sielankowego domostwa, w jakim wychowuje się dziewczynka, Alli stanowi drastyczny kontrast wizualny. Tinja prawdopodobnie uznaje, że skoro od losu dostała dobrobyt i miłość bliskich, może tym samym odpłacić istocie biednej i upośledzonej przez opatrzność.

Fiński thriller pt. „Pisklę” miał bodaj dwie skrajne ambicje: chciałby jednocześnie wzruszać i straszyć. Jego reżyserka Hanna Bergholm próbowała zrealizować oba cele naraz. Z największym powodzeniem wyszedł jej inny, chyba niezamierzony. Film obarczony jest całą masą optycznych zgrzytów natury estetycznej. Tytułowy bohater nie dość, że brzydki, to jeszcze swoimi funkcjami życiowymi wprawia widza w konsternację poznawczą. Wystarczy przywołać scenę, podczas której Tinja wymiotuje ledwo zjedzony obiad, zaś Alli niezwłocznie go konsumuje. Być może stąd ma wynikać dychotomiczne pojęta przez reżyserkę siostrzana relacja. Odtąd Tinja i Alli będą swoimi alter ego, przy czym ta pierwsza w wersji szczodrobliwej, druga - napastliwej. W ten sposób miałyby się zmaterializować dwa ze wstępnych założeń reżyserskich. Tinja wzruszałaby swą wielkodusznością, Alli – straszyłaby nikczemnym jej refleksem.

„Wiesz, co jest najlepsze na stresy? Zwycięstwo w zawodach” – uświadamia córkę wiecznie uśmiechnięta mama (Sophia Heikkila). Sama, choć pozornie prowadzi szczęśliwy dom, wiedzie alternatywne życie u boku innego mężczyzny. Wkrótce zaprosi wiecznie zbolałą córkę (Siiiri Solalinna) w progi nowego gospodarstwa. Prawdopodobnie tym tłumaczyć trzeba rozdwojenie jaźni Tinji na świat łagodny i agresywny. Jednak środki, przy pomocy jakich ukazano ten drugi wyglądają zgoła sztucznie, wręcz nachalnie. Zgrany do bólu jest na przykład motyw splecionych na dywanie w morderczej walce ciał pełznących po leżący obok sztylet. Ten ma dokonać wyboru pomiędzy dobrem i złem, ale w „Pisklęciu” wyrazi zaledwie wtórność inwencji Hanny Bergholm. I tak zawody pomiędzy obiema przeciwstawnymi wartościami muszą skończyć się wynikiem nierozstrzygniętym, a sam film dyskwalifikacją z powodów grubymi nićmi szytego naśladownictwa.