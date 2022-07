Zapowiadało się ciekawie, ale całość zginęła z powodu własnej interpretacji ludzi nie mających pojęcia o serii Resident Evil. 4

Platforma Netflix nie zwalnia i serwuje swoim użytkownikom kolejny serial oparty na tytule znanym każdemu szanującemu się graczowi, ale i ikonie współczesnej popkultury. "Resident Evil: Remedium" to ośmioodcinkowa odsłona serialu (jak na razie jako pierwszy sezon), próbującego odkryć przed widzem początek legendarnej serii.

Fabułę serialu podzielono na dwie linie czasowe mające miejsce w 2022 oraz 2036 roku. Całość opowiada o wydarzeniach związanych z globalną epidemią, która przemieniła większość ludzi w bezmyślne zombie, a część zwierząt w monstrualne mutanty. Z jednej strony odkrywamy losy niesławnego Alberta Weskera i jego córek, by za chwilę trafić o 14 lat później do postapokaliptycznego świata, gdzie bezduszna korporacja Umbrella ściga Jade Wesker.

Niestety sam serial ma niewiele wspólnego z uniwersum Resident Evil, a tytuł jest w zasadzie wabikiem na widza. Choć widać tu powiązania, to są one drugoplanowe. Wielkim błędem reżyserów i scenarzystów było zupełne odrzucenie tego co proponowały gry i pójście we własną wizję, niewiele mającą z nimi wspólnego. Tak naprawdę gdyby wyszło to pod innym tytułem, to nikt nie zorientowałby się, że chodzi o adaptację tak kultowej gry.

W zasadzie jest to kolejny serial Netflixa, który niewiele różni się od innych proponowanych przez platformę. Oczywiście produkcję zrealizowano z rozmachem, osadzając akcję w kilkunastu różnych lokacjach, zatrudniając sporo statystów i grafików komputerowych. Od początku widać jednak, że jest to wycięte z konspektu i brakuje fragmentów łączących wszystko w sensowną całość. Co gorsza brakuje również klimatu, a to zupełnie pogrąża serial.

Niestety poprawność polityczna po raz kolejny wzięła górę i kluczowi aktorzy zmienili kolor skóry. Nie zmienia to faktu, że Lance Reddick dał rewelacyjny popis samego siebie w kilku odsłonach. Całkiem wiernie wypada również Paola Nuñez, w roli bezwzględnej prezes korporacji. Na tym tle gorzej prezentują się główne postacie serii Tamara Smart i Siena Agudong, których wątek jest straszliwie nudny i przegadany. Nieco lepiej wypada Ella Balinska, ale jako fan gier nijak nie potrafię przypiąć tej postaci do całości.

Choć wiele oczekiwałem po serialu, to niestety jest to rozczarowanie. Odpowiedzialni za produkcję powinni choć trochę pochylić się nad grami, by mieć pogląd czego oczekują fani. Sam serial jest kolejną, taśmową produkcją, której brak jakiegokolwiek ducha Resident Evil. Jakby tego było mało, całość to tylko przystawka do następnych sezonów. Widać, że w serial włożono sporo pieniędzy, jednak tak naprawdę były to sumy wyrzucone w błoto. Kilka dobrych sekwencji, nieźle ucharakteryzowane zombiaki i parę potworków to za mało by przykuć uwagę widza.