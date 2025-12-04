"Shock" z 1934 roku to film o dwóch twarzach. 1

Shock z 1934 roku to brytyjski dramat wojenny, którego "szokujący" charakter wynikał z próby realistycznego (jak na tamte czasy) przedstawienia traumy I wojny światowej oraz melodramatycznej intrygi, która stanowiła główną oś fabuły. Film jest obecnie postrzegany jako produkt swoich czasów, z fabułą, która dla współczesnego widza jest przewidywalna, ale wciąż oferuje interesujące spojrzenie na to, co publiczność lat 30. uważała za poruszające.

Wczytywanie... Szok (1934) - Ralph Forbes, Mary Flynn (II)

Akcja rozpoczyna się na froncie zachodnim I wojny światowej. Kapitan Bob Hayworth (Monroe Owsley) i porucznik Derek Marbury (Ralph Forbes) są rywalami o względy tej samej kobiety, Lucy Neville (Gwenllian Gill). Marbury poślubia Lucy tuż przed powrotem na front. Brat Haywortha, przerażony niebezpieczną misją zwiadowczą, popełnia samobójstwo. Aby uniknąć hańby dla rodziny, Marbury zgłasza się na misję, pozorując śmierć brata.

Wczytywanie... Szok (1934) - Ralph Forbes, Mary Flynn (II)

Podczas patrolu Marbury zostaje ranny w wyniku wybuchu pocisku. Przeżywa, ale traci pamięć i zostaje odesłany do Anglii jako nieznany żołnierz, "John Drake". W międzyczasie Hayworth, przekonany, że Marbury zginął (lub zdezerterował), próbuje zdobyć wdowę Lucy. Rozpoznaje jednak "Johna Drake'a" i, kierowany zazdrością, oskarża go o dezercję.

Wczytywanie... Szok (1934) - Ralph Forbes

Film spotkał się z mieszanym odbiorem krytyków w 1934 roku. Doceniano sekwencje wojenne za ich realizm i intensywność. Sceny na froncie, choć pozbawione współczesnej graficznej brutalności, skutecznie oddawały chaos, strach i brud życia w okopach. Jednak główna intryga – amnezja, rywalizacja miłosna i oskarżenie o dezercję – była już wówczas postrzegana jako schematyczna i melodramatyczna. Niektórzy krytycy uznali, że fabuła naciąga wiarygodność, zwłaszcza w kwestii nierozpoznawania męża przez żonę po powrocie. Aktorstwo było generalnie oceniane pozytywnie, choć brytyjski akcent mógł stanowić barierę na rynku amerykańskim.

Wczytywanie... Szok (1934) - Ralph Forbes

Shock (1934) to film, który zasługuje na uwagę przede wszystkim jako historyczny dokument wczesnego kina wojennego i przykład pacyfistycznego nastroju, jaki panował po I wojnie światowej. Jego "szokująca" natura wynikała z realizmu wojny i poruszania trudnego tematu traumy (szoku bojowego). Choć dzisiaj jego dramatyczne zwroty akcji wydają się przestarzałe, nadal stanowi mocny, choć nieco sentymentalny, obraz cierpienia żołnierzy.