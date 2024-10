Francis Ford Coppola z ogromnym rozmachem stworzył "Megalopolis", jednak film zamiast być epickim dziełem, jest jedynie przerostem formy nad treścią pełną filozoficznego bełkotu. 3

Francis Ford Coppola, czyli reżyser o legendarnej renomie, odpowiedzialny za klasyki światowego kina jak Ojciec chrzestny czy Czas apokalipsy zaserowował nam w tym roku swój najnowszy i być może ostatni film. Mowa oczywiście o Megalopolis. Po latach przygotowań, poświęceń i ogromnych wydatków to wyczekiwane dzieło miało być ambitnym połączeniem antycznego Rzymu z futurystycznym Nowym Jorkiem i przedstawić nam poetycką wizję upadku współczesnego społeczeństwa. Niestety, efekt końcowy bardziej przypomina katastrofę niż arcydzieło.

Megalopolis (2024) - Adam Driver (I), Nathalie Emmanuel

Fabuła Megalopolis obraca się wokół postaci Cesara Catiliny (Adam Driver), ambitnego architekta, który pragnie zbudować utopię zwaną Megalopolis. Przeszkodą na jego drodze jest burmistrz Cicero (Giancarlo Esposito), który widzi w projekcie zagrożenie dla swojego interesu i władzy. Wątki miłosne, konflikty rodzinne, filozoficzne dialogi – Coppola stara się stworzyć epicką opowieść, która miałaby wymiar niemalże szekspirowski. No właśnie, miałaby. Niestety, pomimo złożoności tematyki film przypomina raczej filozoficzny bełkot niż głęboką analizę społeczną, a całość jest przepełniona tanim efekciarstwem, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistą treścią. Megalopolis to idealny przykładu przerostu formy nad treścią – piękna wizualnie, lecz kompletnie pusta opowieść.

Problemem filmu jest nie tylko chaotyczna narracja, ale także aktorstwo, które w większości przypadków jest pozbawione życia. Driver wygląda, jakby czekał na ratunek z każdej strony, a Nathalie Emmanuel w roli jego ukochanej Julii wydaje się być kompletnie niezainteresowana grą. Jak możecie się domyślić dochodzi do tego też brak jakiejkolwiek ekranowej chemii pomiędzy tą dwójką. Wyjątkiem jest Giancarlo Esposito, który stara się dodać nieco życia swojej postaci, lecz jego wysiłki giną w pretensjonalnym i pełnym przesady tonie filmu. Mógłbym jeszcze wspomnieć o kuriozalnych rolach Shyi LaBeoufa i Jona Voighta (scena z łukiem w stroju Robin Hooda zapisze się w historii kinowego krindżu!), ale nikt mi nie uwierzy - to trzeba zobaczyć na własne oczy. Po prostu napiszę wprost - każdy z bohaterów ma swoje filozoficzne "momenty", z których większość brzmi jak wyciągnięte z tandetnej konferencji dla pseudo-intelektualistów. To wszystko tylko pogłębiło w moim mniemaniu poczucie absurdu i sztuczności całej produkcji.

Megalopolis (2024) - Nathalie Emmanuel, Adam Driver (I)

Dlatego też warto zadać jedno pytanie i to też uczynię - czy to najbardziej pretensjonalny i megalomański film w historii? Zdecydowanie można zacząć rozważać Megalopolis w tym konkursie. Coppola nie szczędzi widzom cytatów z Marka Aureliusza i fragmentów poezji, a jego bohaterowie wygłaszają monologi, które wydają się być wyrwane z podręczników filozofii dla gimnazjalisty. Co gorsza - nie mając one żadnego związku z fabułą. Wszystkie te niepasujące do siebie elementy sprawiają, że zamiast baśniowej alegorii o społeczeństwie, otrzymujemy skomplikowany miszmasz. W tej groteskowej wizji antyczny Rzym spotyka Nowy Jork, ale ta mieszanka wypada bezcelowo i bez charakteru. Pojedynki na "głębokie" sentencje (naprawdę użyję po raz kolejny tego słowa, ale było to kuriozalne) jedynie pogłębiają dystans między bohaterami a widzem, a iluzoryczne elementy baśniowe dodają absurdu.

Na przestrzeni lat - co ja piszę, od początku istnienia kina - mieliśmy okazję oglądać wiele produkcji, które próbowały podjąć tematykę utopii i upadku cywilizacji – choćby Metropolis z 1927 roku czy Łowca androidów. Coppola jednak wydaje się zagubiony w swoim własnym dziele, jakby zapomniał, co chciał przekazać widzom. W przeciwieństwie do tych kultowych obrazów, Megalopolis to gniot, który pomimo wysokich ambicji nie przynosi żadnych wartościowych refleksji ani emocji. Przesadzone, niejasne i zbyt długie sekwencje, które miały budować klimat, są jedynie nużące, a pseudofilozoficzne dialogi wywołują bardziej zażenowanie niż ochotę do rozmyśleń.

Megalopolis (2024) - Nathalie Emmanuel, Laurence Fishburne

Megalopolis to film, który zasługuje na miano jednego z największych rozczarowań w karierze Coppoli. Trudno go polecić komukolwiek poza najbardziej zagorzałymi entuzjastami eksperymentalnego kina. Jeśli Coppola chciał stworzyć dzieło, które zapisze się w historii, to może mu się to udać – ale niestety, jako przykład, jak nie należy tworzyć filmowego dzieła.