Melchior pracuje raz w roku. Jest nieudacznikiem, którego zostawiła żona, nie odwiedza syn, a matka ciosa mu kołki na głowie. Melchior najmuje się jako mikołaj i w wigilię Bożego Narodzenia podczas rożnych imprez rozdaje prezenty. Właśnie obudził się u boku „Pataszona”. Obaj tworzą dobrany duet od kieliszka. Do domu, gdzie śpią, dzwoni właściciel, który domaga się eksmisji Melchiora, bo ten zalega z czynszem. Pozbawiony dachu nad głową rusza w miasto. Akurat nadchodzą święta. Melchior może coś zarobić. Niestety, organizatorzy już zatrudnili kogoś na jego miejsce. „W końcu mamy równouprawnienie” – rzucił matce na odczepnego Melchior, gdy ta wypominała mu, że był utrzymankiem żony. Teraz stanie się ofiarą postępu.

„Czy pan wie, jak wygląda w tym kraju resocjalizacja?” – deklamuje nieletni Paweł. Przypadkowy przechodzień został świadkiem kradzieży. Paweł był w nią zamieszany. Wojciech chce zaprowadzić chłopca do rodziców, ale są problemy z ich odnalezieniem. Paweł nałogowo konfabuluje, dlatego trudno dociec, co jest w jego ustach prawdą. Nawet dane o resocjalizacji, którymi chłopak sypie jak z rękawa, mogą być naciągane.

Czwórka przyjaciół spotyka się po latach. Dwoje z nich przedtem żyło razem, ale w innej konfiguracji. Teraz związali się z nowymi partnerami. Są święta, ale nie dla wszystkich będą radosne. Stare uczucie na chwilę odżywa, lecz okoliczności wykluczą reanimację minionego związku.

Wuj Maurycy miał wypadek samochodowy. Z pojazdu wyciągnął go przypadkowo przechodzący mikołaj. Tylko który, bo w okolicy świętującej wigilię operuje trzech? Na wieść o wypadku wuja do jego willi zjeżdża się cała rodzina. Zwykle tego nie robili, ale Maurycy jest człowiekiem majętnym, zatem scheda po nim może być pokaźna. Dziennikarze lokalnej stacji telewizyjnej szukają z kolei mikołaja ratującego ofiarę wypadku. Znajdują Melchiora. Pozostający chwilowo bez zajęcia uznaje, że bycie gwiazdą wieczoru da mu jakieś profity, których tymczasem zabrakło.

Te główne wątki najnowszej komedii Listy do M. 5 z dużym trudem spinają się w całość opowieści, która – jak jej poprzednie części – powinna skończyć się zwyczajowym happy endem. Upchany po brzegi scenariusz aż skrzypi pod obfitością sekwencji, jakie scenarzyści postanowili zmieścić w jednym filmie. Ich gmatwanina może więc nadwyrężyć orientację chcących za nimi nadążyć pasjonatów tasiemca, który od jedenastu lat powiela tę samą de facto narrację. Niejedyny to niestety problem niniejszej produkcji. Film, jak na komedię, jest niezbyt śmieszny. Zebrani w willi wuja Maurycego czekają na wieści o jego losach. W myślach już dzielą spadek po nim. Ktoś jednak zadaje publicznie przytomne pytanie: „W jakim on jest stanie?”. „W stanie Alabama!” – odpowie bez sensu jakiś uczestnik zebrania. Wojciech, świadek kradzieży, właśnie zaczął remont mieszkania. Jest wigilia, ale mężczyzna kupił drabinę i nie rozstaje się z nią nawet w miejskim autobusie. Widok taki jednak nie wywoła wesołości na widowni, a raczej wzbudzi uzasadnioną irytację. Scena, gdzie para zdradzająca swoich małżonków ukrywa się w szafie, pachnie konwencją wykorzystaną już na użytek sitcomu 13 posterunek, którego realizację scenarzyści Listów do M. 5 mają przecież w swoim dorobku.

Przez ekran filmu w reżyserii Łukasza Jaworskiego przewija się doborowy korowód aktorskiego gwiazdozbioru. Niezborny i chaotyczny scenariusz daje rękojmię stworzenia soczystych kreacji jednak tylko nielicznym. Jan Peszek w roli Maurycego, a zwłaszcza Janusz Chabior jako Lucek zrekompensują częściowo infantylizm całości. Do tego skromnego grona dodać by można również epizodyczny błysk Jacka Borusińskiego. Grany przez niego poczciwy „Pataszon”, gdy już opadł kurz świątecznego rozgardiaszu, został sam na opustoszałym rynku. Neony wygasły. Bezrobotny „Pataszon” obudził się w stajence. Otrzepawszy ze słomy, ruszył przed siebie. Gdzieś nieopodal spotkał grające latynoskie combo. Muzycy zapraszają obdartusa do wspólnej wieczerzy. „Pataszon” nieśmiało do niej zasiada, cedząc przez zęby: „W zasadzie mogę… trochę czasu przecież posiadam”. Realizatorzy filmu Listy do M. 5 bardzo długo kazali czekać publice na tę jedną z nielicznych wartych zapamiętania scen.