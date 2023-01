Reżyser stworzył dzieło samoświadome, które nie ma zamiaru prosić widza o krzyczenie z przerażenia. Johnstone woli abyśmy dobrze się bawili w trakcie seansu i to mu się całkiem nieźle udaje. 6

M3GAN nie będzie horrorem, który przerazi Was tym, co zobaczycie na ekranie. Przerazi Was raczej wizja przyszłości, gdzie technologia i sztuczna inteligencja potrafi przeistoczyć się w byt próbujący przejąć władzę nad człowiekiem. To w gruncie rzeczy produkcja mocno osadzona w dzisiejszych realiach, gdzie cyfryzacja i nowe technologie są czymś nieodzownym dla obecnego społeczeństwa. Na dodatek M3GAN to piekielnie zabawny film!

M3GAN (2023) - Violet McGraw, Allison Williams (V)

Inżynierka oraz projektantka pracująca w jednej z dużych firm zabawkarskich o imieniu Gemma musi zmierzyć się nie tylko z goniącym ją w pracy terminem prezentacji nowej interaktywnej zabawki, ale także koniecznością przejęcia opieki nad siostrzenicą Cady, której rodzice zginęli w wypadku samochodowym. Chcąc ułatwić sobie zadanie Gemma bierze do pomocy niesamowicie realistyczną lalkę z zaprogramowaną sztuczną inteligencją, która ma zaprzyjaźnić się z dziewczynką. Z początku wszystko wydaje się być idealne, jednak z czasem lalka staje się nadopiekuńcza i na wierzch zaczynają wychodzić jej mordercze zapędy.

M3GAN to horror pełen kampowości, który dostarczy Wam w trakcie seansu więcej śmiechu i solidnej rozrywki, aniżeli poczucia strachu. Chociaż napięcie w paru momentach budowane jest niezwykle umiejętnie, to twórcy od samego początku chcą się z nami bawić i prezentują nam kino radosne, które bawi się w horror. Niestety kategoria wiekowa, czyli PG-13 sprawia, że ten film nieco traci - sekwencje zabójstw nie są tak efektowne, jak mogłoby być przez co potencjał opętanej lalki korzystającej z dobrodziejstw Internetu nie zostaje wykorzystany. W wielu przypadkach to co najfajniejsze w kontekście gatunku dzieje się poza naszym wzrokiem.

Zdecydowanie film radzi sobie lepiej, jako dzieło zastanawiające się nad aspektem rodzicielstwa. Pod postacią satyry grozy na nowe technologie zadaje trudne pytania - czy rodzice lub też opiekunowie potrafią rozmawiać ze swoimi dziećmi? Czy ich pociechy nie uciekają zbyt mocno w świat wirtualny? To, co przeraża najbardziej w M3GAN to fakt, że romans ludzkości z technologią może pójść właśnie w tym kierunku. Nikt nie mówi tu o dosłownym mordowaniu innych ludzi, ale w kontekście zabijania interakcji międzyludzkich to nie wygląda już to wszystko tak różowo. Już teraz mamy masę aplikacji, platform czy też botów, które potrafią nam zastąpić drugiego człowieka.

M3GAN to ciekawe otwarcie Nowego Roku, jeśli chodzi o kino grozy. To film zabawny, momentami wręcz absurdalny, ale też całkiem efektowny pomimo niskiego budżetu. Nawet, jeśli M3GAN brakuje trochę więcej mięska.