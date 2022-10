Zagmatwana intryga, jaka się wyjaśnia bardzo mozolnie, może byłaby rękojmią powodzenia obrazu, gdyby nie zbyt prosty wehikuł, z którego pomocą można odczytać końcową pointę. 6

Jest rok 1938, znamienny dla Europy. Właśnie dokonał się Anschluss Austrii, wkrótce w Monachium politycy oddadzą Hitlerowi sudecki skrawek Czech, zaś w Berlinie zapłoną synagogi. Do Amsterdamu tymczasem przybywa dwóch weteranów poprzedniej wojny. Obaj zamierzają rozwikłać zagadkę śmierci ich ukochanego dowódcy frontowego. Jego córka, która zaangażowała mężczyzn do misji śledczej, ginie wepchnięta na ulicy pod nadjeżdżający samochód. Burt i Harold są świadkami tego zajścia, ale zamiast zeznawać jako oskarżyciele, sami są podejrzani o napaść. Salwując się ucieczką, wkrótce trafiają do swojej wybawicielki. Valerie to była sanitariuszka pełniąca swą misję gdzieś we francuskim szpitalu polowym. Osobiście zszywała poharatane ciała żołnierzy. Burt i Harold leżeli na stołach operacyjnych, zaś Valerie skutecznie wyłuskiwała z ich ciał liczne odłamki. Dziewczyna wdała się w ognisty romans z Haroldem, ale potem przepadła gdzieś w stającej na nogi po pożodze pierwszej z wojen światowych Europie.

Amsterdam (2022) - Rami Malek, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie

Prawdopodobnie otruty Meekins był bezwarunkowym krytykiem polityki appeasementu wobec narodowo- socjalistycznych Niemiec. Generał pozostał dla tych, którzy chcą podpalić świat, potencjalnym wrogiem, jakiego trzeba unicestwić. Dlatego żołnierz musi umrzeć. Co innego generał Dillenbeck (Robert De Niro). Ten w stylu Adolfa Hitlera jeździ po kraju i agituje przed amerykańskimi weteranami, wygłaszając deklaracje o państwie, które ich opuściło. Wiece generała cieszą się świetną frekwencją i niegasnącym rezonansem. Wojskowy służył w pięciu wojnach, zatem autorytet wśród byłych podwładnych posiada niekłamany. Tropy dwóch weteranów poszukujących prawdy o zgonie generała Meekinsa nie mogą ominąć więc Dillenbecka. On sam musi z kolei wybrać pomiędzy prolongatą własnej, zbudowanej na populizmie kariery, a poczuciem dania świadectwa prawdzie.

„Amsterdam” to wyrafinowane kino schlebiające gustom poprzedniej epoki, które niekoniecznie potrafi wyjść naprzeciw trendom współczesnym. Zagmatwana intryga, jaka się wyjaśnia bardzo mozolnie, może byłaby rękojmią powodzenia obrazu, gdyby nie zbyt prosty wehikuł, z którego pomocą można odczytać końcową pointę. Na tak zakończony finał perypetii trojga wojennych bohaterów zanosi się od chwili, gdy tylko podjęli oni działania w celu rozwikłania kłopotliwej zagadki. Końcowe zaś partie filmu wręcz zalatują banalnym moralitetem. „Trzeba walczyć po stronie dobra” – wyznaje niezbyt odkrywczo Burt. Poplątana intryga, za której istotą początkowo trudno nadążyć, w efekcie sprowadza się do zbyt trywialnych idei.

Amsterdam (2022) - Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

„Coup de foudre”, jakie zbliża dwojga z trzech głównych bohaterów, nie wywłaszcza „Amsterdamu” z jego ważniejszych ciągot. Valerie (zjawiskowa Margot Robbie) i gładki Harold (John David Washington) padają sobie w ramiona. Oni sami oraz przesadnie oszpecony wojną Burt (Christian Bale), któremu co chwila wypada brakujące oko, chcą rozstrzygnąć zagadkę śmierci generała. Zmącony potokiem, często nieistotnych, słów film Davida O. Russella można obejrzeć z niekłamaną przyjemnością. Wyposażone przez reżysera w doborowe parametry role bronią się na planie. Cóż stąd, skoro wnioski płynące za ich staraniami nie dają przesadnie do myślenia?

Lekarz Burt wraz z prawnikiem Haroldem działają obecnie w okolicznościach zgoła nerwowych. Z rozrzewnieniem wspomną czasy, gdy z ukochaną Valerią na parkietach amsterdamskich lokali beztrosko tańczyli „nonsensówkę”. „Tytułuje pani męża generałem?”- pytają chcący poznać prawdę szeregowcy. Skonfundowana pani Dillenbeck odpowiada: „Tylko w dni powszednie.” „A w weekendy?” - dopytują intruzi. „To zbyt osobiste pytanie.” - oznajmia speszona małżonka. „Amsterdam” to kino wykwintne. Ale czy godne polecenia akurat na długo wyczekiwany weekend?