Ali Abbasi nakręcił film prosty, choć brutalny w swojej istocie, który celnie obnaża hipokryzję świata mizoginów, rządzonych przez sfanatyzowanych ajatollahów 7

„Bóg powołał mnie nie po to, bym mieszał cement i układał cegły.” - oznajmia niczym prorok Saeed. W irańskim mieście Meszhed na początku obecnego wieku ktoś zamordował 16 prostytutek. Cały kraj był pod wrażeniem wydarzeń z roku 2000. W Iranie prostytucja jest napiętnowana, a nakryci przez policję moralności na jej uprawianiu mogą trafić do więzień. Saeed, bo on jest filmowym mordercą, ma za sobą zatem niepisane przyzwolenie społeczne na uprawiany proceder. Stoją za nim po cichu również wymiar sprawiedliwości i aparat ścigania. Jeśli się z tym nie afiszują, to tylko dlatego, że patrzą im na ręce wolne media, które choć wzięte pod but, jeszcze dają oznaki niezależności. Śledztwo, choć opieszałe, jednak przynosi finalnie umiarkowanie sprawiedliwy rezultat. „One wszystkie są takie same, a ta przy okazji była w ciąży.” - skomentuje ktoś kolejne z morderstw. Ta opinia ma zdezawuować już i tak ukaraną ofiarę. No bo kto to widział, żeby ciężarna uprawiała przygodny seks za pieniądze.

Holy Spider (2022) - Zar Amir-Ebrahimi

„Koleś odwala czarną robotę za policję. Więc co to da?” - spyta matka jednej z ofiar. Właśnie do drzwi kobiety, która straciła córkę, zapukała reporterka Rahimi. Na aparacie policyjnym nie należy w Iranie przesadnie polegać, zatem naczelny opiniotwórczej gazety zlecił kobiecie śledztwo dziennikarskie. Rahimi postanowiła nakłonić matkę denatki, by zawiadomiła policję, że podejrzanym może być Saeed. Ta jest jednak wstrzemięźliwa, używając dość racjonalnego argumentu. Syn Saeeda (Ali) wyrasta tymczasem na lokalnego herosa. „Na koszt firmy.” - usłyszy od sprzedawcy w sklepie. Chłopak chciał kupić jakiś towar, ale otrzymał go za darmo, jako potomek bohatera, a przy okazji weterana wojennego. Przy tak opacznie pojętym systemie aprobaty dla zbrodni trudno walczyć o sprawiedliwość. Rahimi zdana jest więc niemal wyłącznie na siebie oraz takich jak ona sama ludzi dobrej woli.

Międzynarodowa (duńsko - szwedzko - niemiecko - francuska) produkcja pt. „Holy spider” realizowana była w nieodległej od Iranu Jordanii. Film w reżyserii Ali Abbasiego został nagrodzony w Cannes, wywołując przy tym spory rezonans. Choć niby można się domyślać, jak wygląda obyczajowe tło irańskiej codzienności, to „Holy spider” przełożył te spekulacje na język konkretu. Obecne zamieszki wywoływane przez młodzież na ulicach Teheranu po śmierci 22 - letniej kobiety, ofiary interwencji policji obyczajowej, będą tej wizji przystępnym echem. Ali Abbasi nakręcił film prosty, choć brutalny w swojej istocie, który celnie obnaża hipokryzję świata mizoginów, rządzonych przez sfanatyzowanych ajatollahów. Prostolinijna prawda bijąca z twarzy Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi) zderza się z cyniczną zmową tych, którzy w jej kraju stanowią i egzekwują prawo, a tymi, którzy jak Saeed (Mehedi Bajestani) je łamią.

Holy Spider (2022) - Mehdi Bajestani

„Przede mną jeszcze dużo pracy.” - wyzna dumnie Ali. Właśnie zakończył osobliwą wizję lokalną. Przy udziale młodszej siostry demonstrował sposób, w jaki tata dusił swoje ofiary. Ojciec sam mu to wcześniej opowiedział i pokazał. Teraz w synu ludzie z miejscowego otoczenia widzą naturalnego dziedzica, następcę i kontynuatora woli Saeeda. Chłopiec chętnie obsadziłby się w tej roli. Technikę mordu już opanował. Ma się za kogo mścić. Odebrano mu ojca, motyw do działania jest zatem znakomity. Pracy nie zabraknie, bo nawet na ulicach konserwatywnego Meszhedu roi się od zgnilizny moralnej.