Film „Rodéo” wskaże problem specyficznej przynależności, a przy tym osobliwego wykluczenia oraz jego reprezentantów, którzy w bezsensownych ustawkach upatrują sens swojego bytowania 5

Julia ładuje kamienie do swojej damskiej torebki. Dziewczyna wybiera się zrealizować ryzykowną transakcję. Chciałaby kupić motor, ale nie ma na to pieniędzy. Wypchana torebka uczyni Julię poniekąd wiarygodną w oczach sprzedającego, któremu wtyka w zastaw kobiecy atrybut. Następnie dziewczyna w ramach testowania motoru, będącego przedmiotem targu, umknie w siną dal. Okpiony oferent pozostanie zaś z bezwartościową torebką i bez motocykla. Odjeżdżając, Julia jeszcze zdąży pokazać frajerowi środkowy palec.

„Ktoś mi w ogóle jest potrzebny?” – spyta retorycznie Julia na impertynenckie pytanie brata o przyjaciół w jej życiu. Dziewczyna egzystuje swoim trybem, praca niezbyt ją pochłania. Napędzają Julię zaś nielegalne wyścigi motocyklowe, w których z zapamiętaniem bierze udział. To ewidentnie męska domena, a jednak właśnie tu dziewczyna znajduje osobistą satysfakcję. Do kręgu bywalców torów rajdowych ciężko przeniknąć. Julii się to jednak udaje, ponieważ nie ma ona skłonności przynależnych wiekowi. Nie bywa na imprezach, nie kręci ją adoracja równolatków, obcy jest jej kult pieniędzy. Te ostatnie zdobywa drogą nieuczciwą. Julia kradnie motory, które potem podlegają przez miejscową szajkę liftingowi oraz upłynnieniu. Adrenalina, a taką gwarantują wyścigi motocyklowe oraz ich organizacja, da rękojmię luzackiego sposobu życia na krótką metę. Z dreszczem emocji i bez gwarancji doczekania sędziwej starości Julia jakoś sobie poradzi.

Lola Quivoron zaproponowała niniejszym film niezbyt refleksyjny, którego oś balansuje na krawędzi cokolwiek wydumanego problemu. Julia ignoruje główne motywy życiowe. Dla niej podstawowym wyznacznikiem są emocje. Wyścigi oraz kradzież chodliwych motorów uzupełnią zaś życiowy deficyt. Film Rodéo wskaże problem specyficznej przynależności, a przy tym osobliwego wykluczenia oraz jego reprezentantów, którzy w bezsensownych ustawkach upatrują sens swojego bytowania. Dzięki reżyserce Loli Quivoron dowiedzieliśmy się, że na świecie są i tacy. Tylko co z tej świadomości właściwie powinno wynikać? Niniejszy film to ewentualnie przestroga przed ucieczką w poślednie pasje, których sens nie prowadzi do realizacji szczęścia wspólnego. Rodéo w ostatnim akcie swojej opowieści wskazuje nieśmiało na bezsens egzystencji nakierowanej wyłącznie na byt samowystarczalny. Chęć, z jaką Julia usiłowała się wydobyć z kręgu egoizmów, przykryją jednak ryki motorów i ich efektowne akrobacje.

„Jak się nazywasz?” – pyta Julię któryś ze wspólników biorących udział w lewym procederze. „Anonim” – odpowiada chłodno dziewczyna. Bo też i wszelkie dane jednej z uczestniczek świata „dawców nerek” nie mają znaczenia. Julia planuje skok na ciężarówkę wiozącą drogie motocykle. Kumple z szajki już zaakceptowali dziewczynę. Ma ona charyzmę, oni wiedzą, że Julia nie cofnie się przed niebezpieczeństwem. Numer, jaki wspólniczka proponuje, to zysk i podnieta dla całej ferajny. Brudna robota nie może nosić znamion wyróżniających złodzieja. Julia pozostanie więc anonimowa, a jeśli rabunek się nie powiedzie, to i tak słuch o nim niedługo przepadnie. „Wyglądam jak laska z salonu samochodowego” – mówi na swój widok załamana dziewczyna. Właśnie przebrano ją dla niepoznaki, by wyglądała wiarygodnie przed kolejną kradzieżą. Garsonka i makijaż to nie są atrybuty na co dzień towarzyszące Julii. Dlatego woli nosić w torebce kamienie.