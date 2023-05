Reżyser tej produkcji - Chie Hayakawa – nakręcił dzieło niemal ascetyczne w formie, lecz z naszej perspektywy geograficznej przede wszystkim światopoglądowo obrazoburcze 7

„Mają długą historię poświęcania się dla kraju.” - brzmi zjadliwy komentarz do rządowego komunikatu. A ten zachęca leciwych mieszkańców Japonii do skorzystania z programu oferującego eutanazję na życzenie dla tych, którzy dobiegają siedemdziesiątych piątych urodzin. Rosnąca liczba takich obywateli rujnuje gospodarkę Japonii. Dzieci w Kraju Kwitnącej Wiśni nie przybywa proporcjonalnie do potrzeb państwa. Społeczeństwo się starzeje. Ktoś w końcu będzie musiał zarabiać na emerytury seniorów. Rząd sugeruje zatem tym ostatnim wzmiankowane poświęcenie na rzecz rodaków. Mieliby być niczym kamikadze ratujący resztę zagrożonej populacji.

„Ludzie nie mają wyboru, czy się urodzić, ale mogą mieć wybór, kiedy umrzeć.” - brzmi inny z rządowych sloganów narodowej akcji zwanej „planem 75”. Coraz więcej emerytów znużonych samotnością i brakiem perspektyw życiowych decyduje się przystąpić do programu. W ten sposób starcy mogą jednocześnie zaplanować swoje odejście w kontrolowany przez siebie sposób oraz skrócić narastające dolegliwości zdrowotne właściwe podeszłemu wiekowi. Rząd ponadto w ramach swojego planu oferuje jego beneficjentom 130 000 jenów „na przygotowanie się” do realizacji programu. Suma ta opiewa na dowolne świadczenia, także rozrywkowe, z których siedemdziesięciopięcioletni obywatele będą przed dokonaniem eutanazji mieli ochotę skorzystać.

Michi spełnia stosowne kryteria wiekowe i decyduje się przystąpić do programu. Kobieta jest zmęczona życiem. Nie posiada nikogo bliskiego, wielu z jej rówieśników dawno umarło. Michi rozmawia przez infolinię z konsultantką, której zadaniem jest życzliwe wysłuchanie kobiety, empatyczne zrozumienie, pocieszające wsparcie. „Macie być dobrymi słuchaczami.” - zostali pouczeni podczas szkoleń konsultanci. Fuimaru będąc w kwiecie wieku budował mosty w Nagasace. Teraz jest schorowanym emerytem. Do programu przystąpił raczej nie w pełni świadom, na co się decyduje. „Pilotuje” go bratanek, który sam ma wątpliwości, czy właściwie interpretuje wybór wujka. Zarówno „klienci” rządowej inwestycji, jak i ci, którzy starają się ją realizować nie do końca wierzą w jej etyczny sens.

„Plan 75” to jeszcze nie jest japońska codzienność, ale sam fakt realizacji takiego właśnie filmu może sugerować jego nieodległy profetyzm. Reżyser tej produkcji - Chie Hayakawa - nakręcił dzieło niemal ascetyczne w formie, lecz z naszej perspektywy geograficznej przede wszystkim światopoglądowo obrazoburcze. Problem tu podjęty domaga się tym samym braw, choć raczej za odwagę tematyczną niż walory czysto kinematograficzne. Bratanek przywiózł Fuimaru na końcowy zabieg. Później jednak nieżywego już wuja postanowił skremować. Wsadził więc nieboszczyka do samochodu. Zaraz potem dowiedział się bratanek, że zakład, gdzie wuj miał zostać skremowany, najbliższy termin wyznacza dopiero za kilka dni. Wisielczy humor nie jest jednak dominującym elementem filmu Chie Hayakawy. Będzie nim raczej pustka egzystencjalna, z jaką muszą zmagać się wszyscy bohaterowie tej póki co abstrakcyjnej wizji.

Spotkania telekonsultantów z pacjentami są zabronione, by ci drudzy nie przywiązywali się zbytnio do pierwszych. Takie jest zalecenie autorów programu. Zbyt spoufaleni wobec młodych i kipiących witalnością ludzi (a takimi bywają konsultanci) desperaci gotowi na przypieczętowanie swojej ziemskiej wędrówki chcieliby się zapewne w ostatniej chwili wycofać z układu. Cyniczne to założenie obnażałoby realizację wątpliwego moralnie projektu. „Plan 75” nie sprawia jednak wrażenia, by chciał dezawuować jednak samą jego istotę.