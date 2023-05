Film Dmytro Suchołytkyja-Sobczuka powstał jeszcze przez inwazją rosyjską na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Ta koincydencja to zarówno obciążenie jak i atut niniejszej produkcji. 7

„Dziadek mawiał: albo ostro, albo wcale.” - to jest motto Leonida. Mężczyznę zwą także Pamfirem. To w miejscowym dialekcie ponoć synonim skały. Pamfira nie było dość długo w rodzinnej Ukrainie. W tym czasie dorósł jego syn - Nazar. Żona Pamfira stęskniła się za małżonkiem. Nazar zaś pozostaje pod przemożnym urokiem silnego taty. Ten zerwał z przemytniczym procederem, jaki uprawiał przed wyjazdem na Zachód. Nazar chciałby za wszelką cenę zatrzymać ojca w domu. Zdesperowany podpala więc miejscową cerkiew, gdzie znajdują się dokumenty niezbędne Pamfirowi do ponownej emigracji. Pożar skutkować będzie fatalnymi konsekwencjami. Parasol ochronny nad cerkwią sprawują lokalni przestępcy. Niechcący Nazar nadepnął im na odcisk. Ojciec zmuszony będzie zatem, chcąc wybawić syna z opresji, wykonać usługi na rzecz mafii. Zobowiązuje się niniejszym powrócić na ścieżkę przemytniczego zajęcia, szmuglując na teren Rumunii nielegalne artykuły.

Pamfir (2022) - Oleksandr Yatsentyuk

„Tu tylko starzy i chorzy nie szmuglują.” - słyszy Pamfir od znajomych. Z kopania studni (a taki właśnie zawód wykonuje mężczyzna) nikt tu nie będzie w stanie wyżyć. Pozostają do wyboru: emigracja lub kontrabanda na rzecz ukraińskich kryminalistów. Pamfir chciałby, żeby syn nie poszedł jego śladem. „Nie jestem z tych, którzy lubią, co robią.” - tłumaczy Nazarowi. Syn wprawdzie skwapliwie wysłuchuje rad ojca, ale do wiadomości przyjmuje tylko wybrane. Pamfir jeszcze przed emigracją brylował podczas miejscowych, karnawałowych walk pięściarskich. Głównie to, a nie mądrości życiowe taty, imponuje Nazarowi. Już niedługo zobaczy ojca w ulubionej przez siebie roli. Będzie „ostro, albo wcale.”. Pamfir zmontował wreszcie grupę przemytniczą gotową do zagranicznej eskapady. Kurs nie do końca się udał. Ekipa naruszyła teren naznaczony niepisanym prawem samozwańczych uzurpatorów. Pamfir nie jest ani stary, ani chory. Życie zmusza go do działań, jakich wolałby uniknąć.

Film Dmytro Suchołytkyja-Sobczuka powstał jeszcze przez inwazją rosyjską na Ukrainę w lutym ubiegłego roku. Ta koincydencja to zarówno obciążenie jak i atut niniejszej produkcji. Dzisiaj nie da się abstrahować od obecnego, dość szczególnego kontekstu, w jaki „Pamfir” się siłą rzeczy wpisuje. Gdyby został przedstawiony międzynarodowej publiczności przed putinowską agresją, zostałby pewnie zmarginalizowany i być może szybko zapomniany. Tego się już nie dowiemy. Dzisiaj nie da się jednak zlekceważyć jego dalekowzrocznego proroctwa. Tytułowy Pamfir (w tej roli kipiący od charyzmy Oleksandr Jacentjuk) za wszelką cenę walczy o lepsze jutro dla swoich bliskich, choć los co i rusz rzuca kłody pod nogi. Syn głównego bohatera jest zdeterminowany, by pójść w ślady ojca. Wykona każde jego polecenie, bo tak upatruje sens walki o swoje racje. Czy można lepiej wyrazić wizjonerską optykę rejestrowaną zanim dokonał się tragiczny zwrot w życiu ludzi, którzy walczą za wolność naszą i waszą? Pamiętając przy tym, że robią to per procura. W zastępstwie innych, zblazowanych, przyzwyczajonych do póz wygodnych, nie wymagających ryzyka.

Pamfir (2022) - Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Tytułowy Pamfir zanim umości sobie ponownie miejsce w ojczyźnie, którą na jakiś czas opuścił, powiada coś o „naszej narodowej tradycji”. Żona wspomina wprawdzie, iż „pokora to siła”. Film Dmytro Suchołytkyja-Sobczuka dowodzi jednak, że w społeczeństwie ukraińskim, choć powoli okcydentalizującym się, wiodący głos ma wciąż mężczyzna. A ten decyduje bez zastanowienia: albo ostro, albo wcale!