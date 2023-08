Reżyser wprawdzie sfilmował przesilenie, jakie powinno być cezurą opowieści, a mimo to uznał, że jego film sam się jakoś dokończy, bez świadomego patronatu ze strony autora 6

„Kiedy ostatni Francuz trafił pod gilotynę?” – z takim uszczypliwym komentarzem zetknie się Antoine w miejscowej oberży. Mężczyzna zjawił się tu nieprzypadkowo. Antoine jest Francuzem, do hiszpańskiej Galicji sprowadziła go chęć odprężenia po stresach wielkomiejskiej udręki. Tutaj wraz z żoną, Olgą, zakładają gospodarstwo rolne. Wśród miejscowych nie są jednak dobrze widziani. Ci, zakorzenieni w hiszpańskich górach, źle postrzegają przybyszy, którzy przyjechali „kolonizować” ich strony. „Francuzi przychodzili tu nas podbijać” – usłyszy Antoine od tubylców. Małżeństwo czuje się, jakby byli intruzami. Nie potrafią się zaadaptować na ziemi im wrogiej. Tu stanowią konkurencję. Odbierają autochtonom zarobki, na dodatek robią to w sposób przemyślany, a w efekcie skuteczniejszy. „Gdybyś częściej rozmawiał, twój hiszpański byłby lepszy” – „uszczypnie” Antoine’a w oberży inny z jej bywalców. Przybysz z obcej mentalnie cywilizacji chciałby wniknąć w tkankę miejscowej kompanii. Dwoi się i troi, by zaskarbić sobie jej łaski. Spotyka się jednak z konsekwentnym murem odtrącenia.

Bestie (2022) - Luis Zahera, Diego Anido

„Zapraszamy do grona wieśniaków” – mówi Xan, prowodyr ostracyzmu wydanego wobec Antoine’a. Mężczyźni rzucają się sobie do gardeł. Xan ma posłuch wśród miejscowych. Liczą się z nim goście oberży i nie kwestionują jego zdania. Antoine wie, że nie ominie tej przeszkody. Jeśli chce mieć zapewniony spokojny byt w Galicji, musi wkupić się przede wszystkim w łaski Xana. To jednak trudna sztuka. Nie wystarczy postawić kolejkę liderowi, który trzęsie prowincjonalną społecznością. Trzeba go przekonać do swoich racji. A tu Antoine spotyka opór. Xan nie przyjmuje do świadomości argumentów innych niż swoje. W wiosce odbywa się referendum dotyczące instalacji turbin wiatrowych. „To niesprawiedliwe, że twój głos liczy się tyle, co mój” – oznajmia sfrustrowany Xan. Antoine pojawił się tu dopiero dwa lata temu. Xan uprawia ziemię galicyjską od pół wieku. Uznał zatem, że ma lepsze prawa decydowania o jej losie.

Rodrigo Sorogoyen podejmuje w swoim filmie ważną próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego dialog, choć konieczny, często nie zostaje nawet podjęty. Reżyser filmu Bestie nie oferuje w tej materii gotowej odpowiedzi. Bo też i niełatwo o taką. Zjednoczona, choć targana wewnętrznymi antagonizmami i separatyzmami Europa, pełna jest przypadków, jak ten ukazany przez Sorogoyena. On sam nie wykazał się jednak do końca konsekwencją fabularną. Reżyser wprawdzie sfilmował przesilenie, jakie powinno być cezurą opowieści, a mimo to uznał, że jego film sam się jakoś dokończy, bez świadomego patronatu ze strony autora. Oglądamy zatem dzieło istotne, które pod koniec swojego wybrzmienia toczy się jedynie siłą jałowej inercji. Poniekąd nieadekwatny i przestrzelony tytuł filmu sugeruje inną jego treść. Ona sama grzęźnie nieco we własnych koleinach, z których miała szansę się wydobyć, pod warunkiem jednak zdecydowanie konkretniejszej wizji, jaką by można, choćby w celu świadomej prowokacji, zaproponować.

Bestie (2022) - Denis Ménochet, Marina Foïs

„Chcesz żyć w tym grajdole, gdzie wszystko jest dozwolone?” – pyta poddenerwowana córka osamotnioną matkę. Antoine przepadł gdzieś po zwarciu z Xanem i jego młodszym bratem. Obaj wygłaszali groźby karalne wobec śmiałka, który zdecydował się zamieszkać i egzystować na „ich” ziemi. Policja nie reagowała na ewidentne dowody szykan ze strony braci. Dopiero córka uświadamia matce, iż ta znalazła się w zamkniętym kręgu niemożności. Sprawcy prawdopodobnych prześladowań pozostają bezkarni. Olga bezskutecznie poszukuje śladów zaginionego męża. „Boją się mnie bardziej niż ja ich” – odpowie córce pewna swoich racji matka. Prześladowcy nie sprawiają jednak takiego wrażenia. Czy dialog w nieskończoność z głuchymi na argumenty ma zatem jakikolwiek sens?