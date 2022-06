Filip Zylber nie bawi się w zbędne ceregiele, odwleka finałową sielankę, ale wszystkie tropy niechybnie prowadzą do zwieńczenia historii beztroskim happy endem 3

Dwudziestokilkuletnia Magda robi karierę w warszawskim koncernie medialnym. Z powodów zawodowych zmuszona jest jechać do Krakowa. Nieoczekiwanie przedtem natyka się na anons towarzyski. Nieznany mężczyzna poszukuje towarzystwa kobiety. Anonimowy autor zastrzega jednak, że kandydatka nie może pochodzić z Warszawy. Ambitną Magdę takie wyzwanie tylko mobilizuje. Na miejscu spotyka czterdziestoletniego wdowca, który dodatkowo posiada kilkuletniego syna. Panowie uwielbiają jamniki, Magda nie podziela tej pasji.

Film Filipa Zylbera awizowany jest jako komedia romantyczna. Myśl obliczona na połączenie obu tych form sprawia, iż na jedną z nich, a może i na obie zabrakło reżyserowi pomysłu. Prosty zabieg zderzenia warszawskiej dynamiki korporacyjnej ze ślamazarnością krakowskiej tradycji starcza zaledwie na krótki dystans. Pozostałą część strony komediowej dosztukowali twórcy filmu gagami sytuacyjnymi nie najwyższej próby, które zamiast uzupełnić zamierzenie, tylko je stępiło.

Adresatami „Parady serc” będą zapewne ci, którzy wybierając się do kina nie grymaszą przy doborze repertuaru. Film Zylbera to niekłopotliwe kino bezrefleksyjnej rutyny. Śmiesznie nie będzie, romantycznie też raczej niekoniecznie. Producenci zatroszczyli się zaś, by akcja rozgrywała się w wykwintnych plenerach i luksusowych lokalach. Mieszkanie owdowiałego Krzysztofa i jego młodocianego syna Karola liczy 127 metrów kwadratowych. Aby wypełnić tę przestrzeń scenarzyści wymyślili kilka „nadmiarowych” postaci, których obecność dla biegu akcji wydaje się całkowicie zbędna. Istotną rolę w tym targowisku próżności odegra od biedy złośliwa Irenka zabiegająca o względy Krzysztofa (Katarzyna Zielińska) oraz Wiktor (Piotr Rogucki), przyjaciel domu.

Energiczna Magda (Anna Próchniak) oprócz celów zawodowych, jakie ma za zadanie wykonać w Krakowie, realizuje także osobiste. Główna bohaterka zmaga się z nieprzyjaznymi jej okolicznościami. Scenarzyści jednak niezbyt dokładnie precyzują, czy Magda ma zorganizować paradę jamników, czy tylko ją opisać dla medium, które ją do tego zadania delegowało. Dla całości scenariusza to i tak nie ma znaczenia. Istotne jest, by było sympatycznie i witalnie. Reżyser nie bawi się zresztą w zbędne ceregiele, odwleka finałową sielankę, ale wszystkie tropy niechybnie prowadzą do zwieńczenia historii beztroskim happy endem.

„Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” – śpiewa znany przebój grupy „Pod Budą” Piotr Rogucki. Frontman grupy Coma wypada w filmie najlepiej w tłumie aktorów zawodowych, przynajmniej tych eksportowanych z Warszawy na teren krakowski. Ekranowy Wiktor w przeciwieństwie do stołecznej ekipy po prostu jest sobą, podczas gdy pozostali wykonawcy wyszli z założenia, iż role komediowe należy odfajkować w rytmie skeczu kabaretowego. Jeden z bywalców krakowskiego domu przywołuje słowa Epikura: „szczęście to brak cierpienia”. W tym ujęciu fircykowaty Krzysztof (Michał Czarnecki) jako świeżo osamotniony wdowiec paradoksalnie nie przejawia jakichkolwiek oznak udręki. Krakowska tymczasem obsada „Parady serc” (Leszek Piskorz, Dorota Pomykała, Ewa Kolasińska) zepchnięta na margines filmu wypada w tych okolicznościach profesjonalniej i wiarygodniej.

Wspomniane przesłanie pieśni Andrzeja Sikorowskiego wybrzmiewa w „Paradzie serc” nad wyraz przewrotnie. Stara anegdota powiadająca, że kulturalne życie warszawskie zamiera wraz z odjazdem ostatniego pociągu do Krakowa ma w filmie Zylbera mocne uzasadnienie. Nie jest to pointa romantyczna, ani wesoła. Tak jak i cały film.