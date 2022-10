„Prorok” w zasadniczej swojej części zajmuje się utwardzaniem i tak wyniesionego na wysoki cokół spiżu, choć brązownicze jego kontury aż proszą się o półcień. 6

„Muszę porozmawiać z tym kierownikiem kościoła.”- syczy przez zęby Władysław Gomułka. Szefem państwa został towarzysz „Wiesław” ledwie cztery miesiące temu. Przybył do stolicy w roli niemal bohatera narodowego jako ten, który postawił się Stalinowi. „Kierownikiem kościoła” nazywa Gomułka prymasa Stefana Wyszyńskiego, który po śmierci generalissimusa Stalina został internowany w Komańczy, którą również opuścił, podejmując oficjalną działalność duszpasterską. Gomułka został internowany w roku 1951 za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne wobec swojej macierzystej partii. Nie znaczy to jednak, że „Wiesław” był sojusznikiem kościoła. Doceniał rolę instytucji, które chciałby wprząc w działania na rzecz uniezależniającego się częściowo od ZSRR kraju. Zbliżają się wybory 1957 roku. Nie są wolne w dzisiejszym tego słowa znaczeniu. Dla Gomułki to jednak symbol jego kursu, który oznacza poluzowania w rolnictwie, prywatnej inicjatywie, nauce, prasie, kwestiach wiary. Pozyskanie do swojej rozgrywki Wyszyńskiego miałoby dla Gomułki niebagatelne znaczenie. Jednak prymas nie jest zawodnikiem, jakiego można prowadzić na pasku. Dlatego nieznoszący sprzeciwy towarzysz Wiesław pozwala sobie na pogardliwe określenie względem słabszego partnera.

Prorok (2022) - Marcin Troński, Adam Ferency

Wyszyński zmaga się jednak nie tylko z Gomułką. Musi okiełznać swoje własne środowisko, które w pewnej części donosiło na niego i się go wyparło. Prymas jest nadal notorycznie podsłuchiwany, filmowany, obserwowany. A mimo to posuwa sprawy kościoła i kwestie polskie w dobrym kierunku. Współpracy z władzą nie odmawia. W Watykanie mówią o nim nawet „czerwony kardynał”. Ukłony jakie musi Wyszyński wykonywać wobec partii są jednak niezbędną koniecznością, bez której los kościoła w Polsce byłby zmarginalizowany.

Reżyser, Michał Kondrat, zabrał się za temat trudny i niewdzięczny. Film „Prorok” nie ominie żadnej z tych raf, choć nie można jego twórcom odmówić dobrej woli. Ukazanie Wyszyńskiego w roli człowieka bez skaz na wizerunku było zadaniem łatwym, jeśli przedstawić go w kontekście epoki. Szykanowany przez komunistów prymas z definicji taki być musiał. Jednak na kliszach Michała Kondrata to postać o bezbrzeżnej dobroci wobec wszystkich. Prymas potrafi wyskoczyć z pędzącego samochodu, by zrobić awanturę sklepikarzowi, który szarpie dziewczynkę kradnącą jabłko. Jest też Wyszyński wyrozumiały wobec swoich prześladowców, szlachetny, unoszący się ponad przyziemność spraw codziennych. „Prorok” w zasadniczej swojej części zajmuje się utwardzaniem i tak wyniesionego na wysoki cokół spiżu. Brązownicze jego kontury aż proszą się o półcień. Zastygają jednak w monumentalnej erekcji.

Prorok (2022) - Artur Krajewski, Sławomir Grzymkowski

Zasługą Kondrata i jego współscenarzystów jest zatem bardziej to, czego chyba chcieli uniknąć niż uwypuklić. W lustrzanym refleksie portretu Wyszyńskiego przegląda się bowiem w okazałej krasie partyjna świta: gnomowaty Gomułka (Adam Ferency), zblazowany Cyrankiewicz (Marcin Troński), cyniczny Kliszko (Tomasz Sapryk). Na tle tego barwnego tercetu utemperowana z charyzmy postać Wyszyńskiego aż gaśnie śnięta patosem. Sam prymas zastyga w pozie wyniosłej, majestatycznej, do znudzenia przewidywalnej. Wybrany z aktorskiego zaplecza na okoliczność doniosłej kreacji Sławomir Grzymkowski chyba wyczerpał limit min nijakich. Jeśli polska kinematografia podsunie mu jeszcze jakąś szansę zagrania postaci świętych, męczenników, apostołów - wniesie aktor w wianie zapewne przećwiczone grepsy. Na role wymagające inwencji nie powinien Grzymkowski wypatrywać z nadzieją.

„Prorok”, prawdopodobnie po to, by nie zanudzać widza wyłącznie gabinetowymi negocjacjami Wyszyńskiego z Gomułką, został przepleciony losami kilku młodych bohaterów. Wszyscy z racji zawodowo - rodzinnych koneksji związani są z osobą prymasa. Wątki te jednak pozostają dość słabo rozbudowane, zbyt rachityczne, nie ciągnąc fabuły w jakimś istotnym kierunku. Jeden z ubeków podsłuchujących prymasa w pewnym momencie usypia znudzony hieratycznym językiem kazań i urzędowych dyspozycji jego ekscelencji. Fakt, że publika nie podzieliła tej senności zawdzięcza głównie mistrzowskim filipikom Adama Ferencego.

Prorok (2022) - Sławomir Grzymkowski

Film Kondrata niesie ze sobą kluczową myśl, od której nie sposób abstrahować. Jakkolwiek by nie ocenić roli w historii Polski zarówno prymasa Stanisława Wyszyńskiego, a zwłaszcza nieraz złowieszczej - Władysława Gomułki, to ich nieprzekraczający granicy faulu spór pchał losy naszego kraju na w miarę pomyślne tory. Wściekły sekretarz w jednej ze scen filmu ryczy jak ranny łoś, przeczytawszy słynną frazę listu polskich biskupów do ich kolegów z Niemiec. A przecież kilka lat potem ten sam Gomułka stanie się beneficjentem tego kroku, uzyskawszy gwarancje naszych zachodnich granic. Ta mądrość w ostentacyjnej pozostaje kontrze wobec świata, gdzie zamiast „przepraszać i prosić o wybaczenie” umiemy domagać się reparacji i nie potrafić przeprosić za cokolwiek.