Beata Dzianowicz nakręciła film z założenia potrzebny, który jednak tylko pozornie domyka się logiczną klamrą 5

„Pan Gerard jest profesorem.” - upomina siostrę na oddziale dla osób z zaburzeniami umysłowymi Adam. Mężczyzna postawił akcent na pierwszym ze słów w swoim sprostowaniu. Adam jest synem profesora. Siostra zwróciła się do Gerarda po imieniu, choć dawno stuknął mu już szósty krzyżyk. Nazbyt frywolny styl konwersacji przyjęty na oddziale zakładający skracanie dystansu nie przypadł Adamowi do gustu. Gerard jest nobliwym naukowcem wykładającym na politechnice przedmioty z zakresu konstrukcji skomplikowanych maszyn. Coraz częściej jednak przychodzi mężczyźnie gubić wątki podczas seminariów. Gerard publicznie w trakcie egzaminu oddaje mocz na oczach studentów, zaś w domu, gdzie mieszka wraz z synową, synem i wnuczkami, też posuwa się do zachowań wysoce niekonwencjonalnych. Pewnego wieczora mężczyzna bezceremonialnie wchodzi do sypialni, gdzie małżonkowie właśnie uprawiają seks. Dyscyplinowana siostra na oddziale, do którego został przywieziony Gerard, na uwagę jego syna, że mają do czynienia z profesorem wykazuje się ironicznym refleksem. „A to jest pianistka.” - wskazuje na inną z pacjentek swojego szpitala.

„On wyssie z nas całą radość.” - pochlipuje przerażona mroczną perspektywą dalszej koegzystencji Bogna. Adam wpada w furię. Wprawdzie wie, że stan ojca nie rokuje najlepiej, a każdy dzień obfituje w nowe ekscesy taty. Syn chciałby jednak przypudrować rzeczywistość. Sytuacja wymyka się spod kontroli. Gerard w napadzie agresji atakuje synową i niebawem trafia do aresztu. Adam usiłuje wymóc na znajomym lekarzu niezbędne dokumenty świadczące o prewencyjnym leczeniu pacjenta. W innym razie Gerard zostanie potraktowany jak pospolity przestępca, nie zaś nieuleczalnie chory. To grozi poważniejszymi konsekwencjami. „On tu jeszcze wróci?” - pyta ojca przerażona córka zaniepokojona możliwością powrotu dziadka. Adam oczekiwałby bezpieczeństwa rodziny, ale zaklina smutną rzeczywistość. „Nie zapłaciłem za hotel.” - cieszy się jak dziecko Gerard wydobyty przez syna z policyjnego "dołka". Profesor jest pewny, że oszukał los.

Beata Dzianowicz podjęła w swoim filmie temat niewdzięczny, a przy okazji trudny w realizacji. „Strzępy” to rzecz o ewenemencie choroby Alzheimera oraz konsekwencjach wynikających stąd nie tylko wobec jej ofiar. W gliwickim domu Pateroków, gdzie dotąd panowała rodzinna harmonia, nagle wkradł się element irracjonalny i nieprzewidywalny. Uporządkowany dotychczas profesor zostaje zakładnikiem swoich niewyrażanych za świadomego życia fobii, frustracji, lęków. Gerard (odważna, wręcz ekshibicjonistyczna rola Grzegorza Przybyła), choć samotnie przeżywa wewnętrzną grę, wciąga w nią pozostałych domowników. Beata Dzianowicz nakręciła film z założenia potrzebny, który jednak tylko pozornie domyka się logiczną klamrą. Reżyserka potknęła się ponadto, kreśląc dialogi oraz sceny, które są pełne niedorzeczności, uproszczeń i niefrasobliwości. W trakcie rozmowy ze swoją córką potrafi filmowy Adam nieoczekiwanie rozgnieść kawałek pizzy na czole dziewczyny. Uzyskawszy od niej zaś potem przykrą informację, że „mama kogoś ma”, mężczyzna pyta tylko z uroczą dezynwolturą: „a jak tam w szkole?”. Adam sam jest nauczycielem historii. Lekcje prowadzi siedząc ostentacyjnie na ławce, a jego wykład na temat polityki Kazimierza Odnowiciela przypomina raczej kabaretowy stand up niż poważny wywód propedeutyczny.

„Jak się umiera?” - pyta Adam. „Na Alzheimera?” - uściśla indagowany lekarz. Adam wyczuwa zwiastun śmierci ojca. Syn zastanawia się, co jest gorsze od śmieszności i bezradności. A może inny rodzaj śmierci byłby lepszym rozwiązaniem? Adam choć dywaguje, wciąż walczy z nieuchronnym. Beata Dzianowicz postanowiła tymczasem paradoksalnie nonszalanckim epilogiem swojej produkcji zakwestionować to, do czego konsekwentnie przygotowywała widza uprzednio.