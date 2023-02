„Bezmiar” wprawdzie kwalifikował problem niedostosowania młodzieży do ich cielesności już pół wieku temu, nie tłumaczy zaś wcale, dlaczego po upływie lat problematyka ta ciągle pozostaje aktualna 5

„W tym domu śmierdzi gównem!” – krzyczy tonem nieznoszącym sprzeciwu ojciec, głowa rodziny Borghettich. Małżeństwo wraz z trójką dzieci przeprowadziło się do Rzymu. Jest połowa lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Borghetti należą do rodzin majętnych, choć prywatnie nic im się nie układa. Clara (Penélope Cruz) cierpliwie i z inwencją towarzyszy dzieciom, ojciec zaś toczy podwójne życie u boku osobistej sekretarki, z którą niebawem będzie się spodziewał dziecka. Najstarsza córka – Adriana – wchodzi w wiek dojrzewania. Widząc domowe antywzorce wyrażane patriarchalnym zachowaniem taty, dziewczynka bierze stronę matki. Nie chce w przyszłości podążyć jej drogą, idąc tropem podległości wobec domowego tyrana. Adriana nie toleruje męskiej supremacji w tak prymitywnym wydaniu. Odczuwa mimo to rodzące się w niej samej cechy męskie, które, jej zdaniem, po skorygowaniu, mogłyby być do zaakceptowania w przyszłej relacji partnerskiej. Adriana jest słabego zdrowia: korzysta z inhalatora, w chwili desperacji przedawkuje hostię. Wierzy, że bezmiar kościelnego dobra, jakie połknie, uczyni ją lepszą. Świat także skorzystałby na tym geście, stałby się doskonalszym.

Bezmiar (2022) - Luana Giuliani, Penélope Cruz

„Czy ważne to, co w środku, czy na zewnątrz?” – zada egzystencjalne pytanie Adriana. Clara skrzętnie pomija nazbyt skomplikowane dylematy córki. Owszem, mama jest dla swoich dzieci świetnym kumplem, ale rozterek wykraczających poza tradycyjne ramy nie ogarnia. Clara wejdzie z dziećmi pod stół podczas rodzinnej uroczystości i będzie obłapiać nogawki przerażonych gości, ale objaśniać pogmatwaną naturę świata? To ponad jej kwalifikacje. „Jakiego cudu potrzebujesz?” – pyta jednak zdezorientowana, gdy Adriana zgłasza wątpliwości natury metafizycznej. Córka sama jeszcze nie wie, jaki status cielesny byłby dla niej odpowiedni. Na razie szuka swojej identyfikacji, lecz żadna nie jest optymalna. „Nasi przyjaciele śmieją się z nas przez nią!” – wrzaśnie ojciec, przerażony wizją towarzyskiej kompromitacji. Clara tonuje te egzaltacje i stara się chronić córkę przed odtrąceniem. „Złamię cię!” – wygraża Adrianie apodyktyczny tata.

Emanuele Crialese w ramach włosko-francuskiej produkcji postanowił zmierzyć się z problemem braku płciowej identyfikacji wśród nastoletniej młodzieży. Choć Penélope Cruz wychodzi ze skóry, by temat podjęty przez twórców filmu Bezmiar uwiarygodnić, pozostałe odwody nie idą jej jednak w sukurs. Adriana peregrynując wokół swojego luksusowego osiedla trafia na las, który oddziela ją od cygańskich taborów. W obozowisku egzystują wykluczeni tułacze. Adriana czuje się podobnie, choć nikt jej formalnie nie napiętnuje. Bezmiar co prawda kwalifikował problem wśród istotnych już pół wieku temu, nie tłumaczy zaś wcale, dlaczego po upływie lat niniejsza problematyka ciągle pozostaje aktualna.

Bezmiar (2022) - Luana Giuliani, Penélope Cruz

„Jak chcesz doprowadzimy cię do płaczu w domu” – przytomnie obiecują dzieci Clary, która po łzawym seansie kinowym narzeka na brak kontynuacji wrażeń. Zapłakana mama w filmowym świecie iluzji szuka emocjonalnych wzruszeń. Potem wraz z Adrianą staną naprzeciw wyimaginowanej publiczności, by zaśpiewać znany motyw z filmu Love story. Bezmiar Emanuele’a Crialese'a aż takich reperkusji melodramatycznych nie zaoferuje. Szanse na to były, ale je zaprzepaszczono, ledwo smagając istotę głębokiego problemu, w efekcie go spłaszczając do poziomu incydentalnej ciekawostki.