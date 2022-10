Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Dwie osoby na jednym świecie z mnóstwem problemów. 7

Bliźnięta są bardzo często inspiracją dla różnych artystów. To dość ciekawe zjawisko, że na jednym świecie są dwie takie same osoby, a jednak inne. Dlaczego o tym mowa? Echa to serial, w którym głównymi bohaterkami są właśnie bliźniaczki. Na tym oczywiście nie koniec. Całą fabułą polega na tym, że od lat zamieniają się miejscami. Jednak dochodzi do zniknięcia jednej z nich, a to prowadzi do jednego - chaosu.

Pojawia się tutaj interesujące użycie motywu układanki i planu na życie. Jednak nie ma takiego planu, którego nie udałoby się zburzyć jednym ruchem. Widzowie obserwują to właśnie w serialu. Dochodzi tutaj do natychmiastowej ruiny. Jedna z bliźniaczek ginie, a druga nie wie, jak ma się poruszać i żyć. Jest to kwestia, która szczególnie może poruszyć widza, bo w końcu każdy ma plany. Są lepsze i gorsze, ale nie ma doskonałych. To pokazuje po raz n-ty, jak życie może zmienić się w jednej chwili.

Twórcy zadbali o odpowiednie rozplanowanie całej akcji. W ten sposób każda tajemnica oraz intryga zostaje odsłaniania kawałek po kawałku, a to w serialu wiąże się tylko z jednym - coraz większym przywiązaniem do oglądania kolejnych i kolejnych odcinków. Tak Echa uzależniają od siebie widza i sprawiają, że stanowi coraz większy składnik Twoich myśli.

W serialu dominuje dość tajemnicza i mroczna muzyka. Dzięki temu widzowie mogą jeszcze bardziej zagłębiać się w przedstawianą historię oraz przede wszystkim wchodzić w budowany klimat i napięcie. W muzyce dominują melodie z udziałem instrumentów klasycznych i bardzo często zmierzają one w kierunku psychodelicznych aranżacji, które dodatkowo dodają dynamizmu całej akcji, a zwłaszcza poszczególnym scenom.

Co złego? Mniej więcej w połowie przygód można odnieść wrażenie rozwlekania całej fabuły. To niestety nigdy nie jest niczym dobrym, a zwłaszcza w tym przypadku. Serial bardzo ciekawie zapowiada się od samego początku oraz z odcinka na odcinek widz ma w głowie coraz więcej pytań, a coraz mniej odpowiedzi. Po prostu chce się oglądać, jednak później ta iskra niestety gaśnie.

Serial warto zobaczyć, ze względu na ciekawie zbudowaną sytuację i jej rozwój. Obraz daje do myślenia zwłaszcza na temat tego, jak każdy układa swoje życie i co za tym idzie, skazuje się prędzej czy później na klęskę, kiedy dojdzie do nieprzewidzianego momentu - lub inaczej chwili, której można się było mocno spodziewać, ale jednak lepszym rozwiązaniem było wypędzanie tego z głowy.