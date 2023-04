„Skołowani” dowiedli, iż tempem swoich galopujących wersów potrafią skołować nawet najbardziej przychylnie nastawionych odbiorców 5

„Nie lubię, jak w życiu jest za łatwo” – mawia o sobie Maks. Mężczyzna ma dobrą pracę i cieszy się powodzeniem osobistym. Maks wchodzi jednak nieoczekiwanie dla siebie samego w wiek średni. Ta wizja szalenie martwi czterdziestoczterolatka o osobowości narcyza. Chciałby on uwieść kolejną zdobycz pod postacią młodziutkiej Anny. W myśl zasady, jakiej schlebia, Maks sam sobie rzuca kłody pod nogi. Anna poznała go przez przypadek jako osobę korzystającego z wózka inwalidzkiego. Maks dziewczyny z tego złudzenia nie wyprowadza, uznając, że skoro jako inwalida poderwie tak atrakcyjną „laskę”, to już nic nie stanie na drodze jego kolejnych podbojów. Anna daje się pozornie uwieść, ale tak naprawdę też rozgrywa indywidualną kombinację. Przedstawia Maksa swojej siostrze, która rzeczywiście jest sparaliżowana i sama korzysta z wózka. Sytuacja się komplikuje. Maks nie chce wypaść z przypisanej sobie roli. Julia zaś okazuje mężczyźnie oznaki zainteresowania. Maks zaczyna się wahać w swoich wyborach sercowych.

Skołowani (2023) - Agnieszka Grochowska (I), Michał Czernecki

„Co z tego, że mam zgrabny tyłek, skoro go nie widać” – smutno konstatuje Julia przygwożdżona do ponurego środka transportu. Maks jeszcze myśli o Annie, ale coraz przychylniej zerka na jej siostrę. Koleje losu pchają ku sobie „wózkowiczów”. Fikcja, jaką uprawia Maks, zaczyna jednak ciążyć jemu samemu, a relacji z Julią ona nie buduje. Przesilenie tej sytuacji może nastąpić na polu metafizycznym, bo zdroworozsądkowe nie daje gwarancji realnego rozstrzygnięcia.

Samodzielny debiut Jana Macierewicza sprawia wrażenie operacji przemyślanej i obiecującej. Film Skołowani kieruje się wewnętrzną logiką, która podpowiada, iż z tej mąki powinien wyrosnąć przyzwoity wypiek. Domknięty w sposób dość precyzyjny scenariusz mógłby się obronić przed krytycznym okiem znawców komedii. Cieniem na nim położy się jednak niezrozumiała maniera, z jaką Michał Czernecki (o193299) (filmowy Maks) żongluje swoimi partiami mówionymi. Żaden z wersów wyartykułowanych przez aktora nie wyda się naturalnym. Wszystkie uwierają uciążliwą pozą polegającą na rzucaniu w przestrzeń błyskawicznych komunikatów nawet wtedy, gdy wymagałyby one spokojniejszej tonacji. Gorzej, że w tę osobliwą i szkodliwą dla filmu prawidłowość wciągnął Czernecki niemal wszystkich uczestników planu Skołowanych, a reżyser mu na tę samowolkę pozwolił. Dewastującej literze przekrzykiwań zdołali się oprzeć jedynie Gabriela Muskała oraz Jerzy Bończak. Na niewiele zdały się zaś moderujące histeryczny ton Czarneckiego epizody Krzysztofa Materny oraz Jacka Fedorowicza. Oni również polegli na ołtarzu zdumiewająco niezgrabnej formy stylistycznej. Skołowani dowiedli, iż tempem swoich galopujących wersów potrafią skołować nawet najbardziej przychylnie nastawionych odbiorców.

Skołowani (2023) - Bartłomiej Kotschedoff, Marianna Zydek

„Szybko zmieniasz wózki” – przytomnie zauważa Julia, gdy spotyka w niedługim ostępie czasu Maksa siedzącego na kolejnym wehikule. Celny greps, kluczowy mianownik, na jakim unosi się niejedna komedia, jest w stanie ją unieść daleko ponad stan. Pod następującym wszelako warunkiem: artyści, którzy tan bagaż dźwigają muszą mieć świadomość, dokąd zmierzają. Główny bohater udaje kogoś, kim nie jest i odtąd nawarstwiają się niekończące nieporozumienia. Michał Czernecki, przystępując do realizacji Skołowanych prawdopodobnie nie zerknął w umowę, którą podpisywał. Tam zapewne znajdował się zapis o celu przedsięwzięcia. Czernecki przystąpił niestety do innego zadania. Stand-upy to chałtura obliczona na cokolwiek inną, mniej wysublimowaną widownię. Warunkiem powodzenia komedii nie zawsze będzie przesadne akcentowanie słów, by publika zorientowała się, w którym akapicie ma obowiązek się zaśmiać.