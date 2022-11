„Osobliwość” może wpisywać się w nurt filmów rozliczeniowych z epoką, gdzie bezkrytycznie hołdowano religii i wykazywano jej prymat ponad racjonalnym, naukowym światopoglądem. 6

Pielęgniarce ze szkoły Florence Nightingale kościelna komisja irlandzka powierza ważną misję. Miejscowa dziewczynka nie przyjmuje pokarmu od czterech miesięcy, a mimo to utrzymują się jej funkcje życiowe. Anna żyje, choć od dawna nie miała nic w ustach. Dla jednych to ewenement, dla innych znak opatrzności bożej. Dla dziewczynki i jej bliskich to jednak powód do utrapień. Jest rok 1862. Od wojny krymskiej minęło siedem lat. Słynna Florence Nightingale z poświęceniem opatrywała na niej żołnierzy brytyjskich. Lib Wright także służyła na tym froncie. Stąd najlepsze rekomendacje, jakie predestynowały ją do zadań specjalnych. „Jaki był jej ostatni posiłek?” - pyta Lib tych, którzy delegują kobietę do opieki nad dziewczynką. „Ciało naszego zbawiciela.” - pada odpowiedź. W kraju, gdzie obowiązującą doktryną jest ślepa wiara w siły mistyczne, niełatwo racjonalnie okiełznać kruchość ludzkiego losu.

Osobliwość (2022) - Toby Jones (I), Dermot Crowley, Ciarán Hinds

„Matka wypluwała jedzenie, by utrzymać cię przy życiu.” - podpowie ktoś życzliwy Annie. Lib wie, że podjęła się misji z gatunku niewykonalnych. Annę obarczono winą za śmierć jej brata. Odmawia więc przyjmowania posiłków, tak jak kiedyś jej matka. Dziecko wierzy, że w ten sposób zadośćuczyni losowi. A może nawet przywróci życie bratu. Nikt z bliskich od tego wniosku jej nie odciąga. Wszyscy raczej utwierdzają ją w przekonaniu, że postępuje słusznie. A jednak mimo ascetycznego prowadzenia dziewczynka żyje i ma się dobrze. Ale to gra na krótką metę. Lib zdaje sobie sprawę, że suma szczęścia wkrótce się wyczerpie. Misją pielęgniarki jest pomagać wbrew zabobonom. Poznała dziennikarza, który pisywał o realiach Egiptu i Pendżabu, zatem zna świat inny niż miejscowy, montuje Lib intrygę, która pozwoli dziewczynce uratować jej życie.

Film „Osobliwość” to produkcja częściowo zrealizowana przy udziale kinematografii irlandzkiej. To właśnie w tym kraju ostatnimi laty dokonało się istotne zlaicyzowanie społeczeństwa, które dotąd pozostawało pod przemożnym wpływem kościoła katolickiego. „Osobliwość” może wpisywać się zatem w nurt filmów rozliczeniowych z epoką, gdzie bezkrytycznie hołdowano religii i wykazywano jej prymat ponad racjonalnym, naukowym światopoglądem. Film w reżyserii Sebastiana Lelio, choć prawidłowy w diagnozach, utyka pod względem temperamentu. Jego tempo ślimaczy się nad wyraz, zaś misterna formuła, mimo że zgodna z obrazem epoki, nie posuwa się przesadnie do przodu. Kiedy już wreszcie dobrnie do końca, wyzwoli raczej uczucie ulgi niż radość z odkrytych nieoczekiwanie wniosków. Statyczny obraz, w jakim dojrzewa misja Lib Wright, nie wskrzesi chyba refleksji nad debatą o konieczności dalszego reformowania i sekularyzacji kościoła w Irlandii.

Osobliwość (2022) - Tom Burke (IV), Florence Pugh, Kíla Lord Cassidy

Członek komisji, sędzia, łudził się, że w osobie Anny odnalazł „Fontannę Młodości”. Bo jakże inaczej wytłumaczyć los dziewczynki, która przyjmuje tylko ciało Chrystusa, a mimo to bez jedzenia wciąż żyje? „To nasza pierwsza święta od czasów średniowiecza.” - dopowie inny człowiek czcigodnego gremium. „Bez historii jesteśmy niczym.” - skwituje wreszcie trzeci z nich. Dziewczynka swoim postem daje do ręki argument bigotom. Na jej legendzie sędziowie zbudują sobie alibi dla swoich prawd. Ale czy dla takiej historii warto za wszelką cenę umierać?