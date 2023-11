„Dobry piesek” stanowi przykład kina skromnego, nie licytującego pazernie ponad stan, które pod wprawną ręką potrafi zaskoczyć swoją inwencją 8

„Właściwie to nic nie robię.” - usprawiedliwia się Christian przed niedawno poznaną Sigrid. Spotkali się krótko przedtem za pośrednictwem Tindera. Dla Christiana było zaskoczeniem, iż atrakcyjna dziewczyna tak szybko przystała na randkę. Dla niej problematycznym będzie fakt, że mężczyzna, którego spotka, choć ten nic konkretnego w życiu nie robi, jest przystojnym, dobrze zbudowanym, kulturalnym człowiekiem. Do kolekcji kolejnych zaskoczeń dojdą inne. Christian jest spadkobiercą nielichej fortuny oraz posiadaczem sporej posiadłości. W swoich włościach, gdzie podjął zdezorientowaną Sigrid, mężczyzna czuje się swobodnie, niczym dziedzic nieograniczony żadnymi doczesnymi barierami. Nic dziwnego, że dziewczyna ulega urokowi młodzieńca. Tę pozorną sielankę zakłóca tylko jedna przeszkoda. Christian posiada psa, a właściwie jego karykaturę. W imitowanej skórze czworonoga da się bez trudu wyczuć oszustwo. Pies Christiana zwany Frankiem to ewidentna zmyłka, gołym okiem widać, że w ciele zwierzęcia panoszy się ktoś je udający. „Nie zachowuje się jak pies, on jest psem.” - Christian uprzedza wątpliwości Sigrid. Dziewczyna choć zafascynowana partnerem nie umie się wyzbyć zrozumiałych oporów przed dziwnym związkiem, gdzie jeden element boleśnie uwiera.

Dobry piesek! (2022/II) - Katrine Lovise Øpstad Fredriksen, Gard Løkke

„Liczę kalorie, lubię się czymś zająć, tak mało mam do roboty.” - przyznaje bezceremonialnie Christian w trakcie pierwszej randki. Chłopak sprawdza w telefonie dane na temat właściwości produktów, jakie spożył podczas spotkania. Czy ktoś taki nie wyda się idealnym kandydatem na partnera? Sigrid bierze tę dezynwolturę za akt pietyzmu, lecz przede wszystkim zapobiegliwości. Wkrótce dziewczyna zostanie zaproszona do posiadłości, jakiej przedtem nie widziała osobiście. Porządek rzeczy budzi jedynie wzmiankowany pies, a właściwie jego umowna stylizacja. „Mam klaustrofobię, więc muszę mieć przestrzeń.” - uprzedza Christian, oprowadzając przytłoczoną przepychem nowo poznanego miejsca Sigried. Dziewczyna jest na tyle zafascynowana wyjątkową sytuacją, że uznała za konieczne abstrahować od zachowań mężczyzny powszechnie uznanych za paranoiczne.

„Dobry piesek” stanowi przykład kina skromnego, nie licytującego pazernie ponad stan, które pod wprawną ręką potrafi zaskoczyć swoją inwencją. Viljar Bøe zaproponował niniejszym ofertę niepozorną, jaka rozwija się z każdym kadrem w zawikłany koszmar. Norweska produkcja śmiało zmierza tropem „Dziecka Rosemary” czy „Psychozy”. Film w reżyserii Viljar'a Bøe ma tylko tę względem utytułowanych poprzedników ułomność, że został zrealizowany z dala od hollywoodzkiego targowiska próżności i jako taki musi ponieść konsekwencje swoich prowincjonalnych skojarzeń geograficznych.

Dobry piesek! (2022/II) - Gard Løkke, Katrine Lovise Øpstad Fredriksen

„Czy Frank uprawia seks? - prowokuje z uśmiechem na ustach Sigried. „Chyba, że za moimi plecami.” - odpowiada Christian. Chłopak dopiero po chwili zdaje sobie sprawę, z dwuznaczności słów, jakie właśnie wypowiedział. Para zanosi się mimo to śmiechem na wydźwięk pointy, która przed chwilą nieopacznie wybrzmiała. Wkrótce jednak nikomu nie będzie do śmiechu. Dramat Viljar'a Bøe zapętli się i wybrzmi złowieszczą nutą. „Nie jestem dobry w kontaktach z ludźmi.” - uprzedzał na wstępie Christian. Sigrid wówczas uznała tę deklarację za nazbyt kokieteryjną. Dalszy ciąg relacji zweryfikował te słowa. Z pełnym uwzględnieniem korzyści dla łaknących mocnych wrażeń kinomanów.