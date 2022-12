Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

Często wydaje się, że nowe jest lepsze. Jednak trzeba dać sobie nieco więcej czasu, aby faktycznie być w stanie ostatecznie ocenić, czy jednak nie lepiej było podjąć inną decyzję. Podobnie jest właśnie w przypadku głównych bohaterów, którzy za szybko zaczęli się cieszyć ze swojej przeprowadzki. Wkrótce zaczęły pojawiać się dziwne znaki, które zaczęły coraz bardziej wpływać na koniec tej krótkiej radości.

Obserwator (2022) - Mia Farrow, Terry Kinney, Jeffrey Brooks (VI), Naomi Watts, Bobby Cannavale

Para bohaterów przeprowadza się z Nowego Jorku do zabytkowego domu w New Jersey. Tutaj każdy może sobie to wyobrazić i przede wszystkim zobaczyć, do jak dużego szczęścia doszło w przypadku głównych bohaterów. Jednak ten obrazek szybko przemija podobnie jak w "Starsza pani musi znikąć" - tylko, że w nieco bardziej drastycznej wersji.

Dom jest śliczny i podoba się każdemu. Tutaj jest jak najbardziej jednomyślność. Jednak rzeczywistość w tym kinie musi być nieco inna. Pojawia się tytułowy Obserwator, który jest zainteresowany nieruchomością. Z czasem w domu pojawiają się listy - każdy kolejny jest coraz bardziej agresywny. Tutaj widz oczywiście ma do czynienia do z portretem psychologicznym postaci. Początkowo jest ogromne przerażenie całą sytuacją. Jednak wkrótce pojawia się determinacja do tego, aby nie oddać swojego majątku za tanio. Bohaterowie podejmują działania i walkę, co jest dość realnym scenariuszem.

Obserwator (2022) - Luke David Blumm, Isabel Gravitt, Bobby Cannavale, Naomi Watts

Podczas oglądania serialu uwagę zwraca się przede wszystkim na sam scenariusz. Jest to zrobione do takiego stopnia, że sam widz ma problemy ze swoją psychiką. Nagle poczujesz się zagubiony i głupi w całej sytuacji. O podstępne działania nagle zaczyna podejrzewać się każdego. Przecież wszyscy mogli mieć taki motyw. Dom jest ładny i podoba się każdemu. W ten sposób dochodzi do wyniszczania bohaterów od środka. Jest wiele pomysłów na to, kto może być Obserwatorem. Zagrożenie przez cały czas wisi w powietrzu i można się spodziewać ostatecznego uderzenia w każdej sekundzie. To powoduje poczucie niepokoju.

Czy warto oglądać serial? Obraz ma bardzo dużo mocnych punktów. Przykładem jest pomysł na fabułę oraz jego realizacja - zwłaszcza w kwestii scenariusza. Widz bardzo szybko wciąga się w całą sytuację i poniekąd staje się jej uczestnikiem – przede wszystkim snując swoje przypuszczenia w sprawie tego, kto jest Obserwatorem. Dużą zaletą serialu jest jego czas. Raczej nie powinno się mieć poczucia, że jest na siłę przedłużany, a zakończenie jest opóźnione.