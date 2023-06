Wszystkie elementy składowe, bez jakich film grozy nie powinien się obejść, zostały tu sprawnie wykorzystane i wyeksponowane 6

„Piszę o norweskim black metalu” – tłumaczy Hunter powody konieczności kontaktu z pacjentem izolowanym w szpitalu dla niepoczytalnych. Dziewczyna ma przeszło dwadzieścia lat. O swoich rodzicach wie niewiele, bo została jako niemowlę porzucona na cmentarzu. U jej szyi wisiał wilczy krzyż, symbol satanistyczny. Hunter była owinięta w chustę z logo znanej kapeli rockowej. Jej liderem był mężczyzna, którego teraz dziewczyna odwiedziła w zakładzie zamkniętym. Na cmentarzu dziecko zostało znalezione przez policjanta, który następnie je adoptował. Minęło wiele lat. Hunter wybiera się w szeroki świat, chce studiować. Ale myśl o swoim niejasnym rodowodzie prześladuje ją do tego stopnia, że postanawia rozwikłać osobistą zagadkę.

Hunter kluczy tylko sobie znanymi tropami. W osobie rockmana odnajduje swojego ojca. Mężczyzna jest zdezorientowany przybyciem dziewczyny. Rozmowa niewiele wyjaśnia. Potencjalny tata sprawia wrażenie nieprzypadkowo umieszczonego w placówce o ścisłym dozorze. Na przegubach rąk, które szczelnie zasłania, widnieją ślady po samookaleczeniach. Hunter trafia wreszcie do domu krewnych zaginionej matki. Początkowo kurtuazyjne przyjęcie wnosi do poszukiwań dziewczyny jeden nieznany przedtem element: jej mama prowadziła pamiętnik. Stian, równolatek Hunter, a zarazem krewny, wykazuje chęć pomocy w poszukiwaniach. Te jednak zamiast sunąć do przodu – utykają w miejscu. Mama Hunter, jak można wnosić z lakonicznych półsłówek i dyskrecjonalnych przekazów rodzinnych, wcale nie była piosenkarką, ale jedynie należała do tzw. groupies gremialnie odwiedzających podówczas garderoby znanych muzyków. Dla konserwatywnie zorientowanej rodziny to wiadomość niekoniecznie nobilitująca zaginioną.

Thriller Odejdź! w reżyserii Alexa Herrona będzie pierwszym z istotnych dokonań w jego dotychczasowym dorobku. Artysta nie odnotował przy realizacji swojego fabularnego debiutu znaczących potknięć. Wszystkie elementy składowe, bez jakich film grozy nie powinien się obejść, zostały tu sprawnie wykorzystane i wyeksponowane. Poprawnie poprowadzona narracja wprawdzie nie ulokuje filmu Herrona w rejony dzieł wybitnych. Niniejsza produkcja podparta rzetelnym warsztatem da jednak nadzieję na dalszy, konsekwentny rozwój swoich realizatorów.

„Ma wstrząśnienie mózgu i pękniętą czaszkę” – słyszy Hunter od kobiety, która uprzednio naprowadziła dziewczynę na trop jej rodziny. Uwaga dotyczy Stiana. Właśnie z nim Hunter stoczyła nieoczekiwaną bijatykę w domu ich wspólnych krewnych. Na miejscu okazało się, iż Stian usiłował wiarołomnie wykorzystać czyste intencje dziewczyny. W konsekwencji wywiązała się bójka, jakiej efektem były poważne obrażenia chłopaka. Zapewnienia o „zaledwie” pękniętej czaszce i wstrząsie mózgu Stiana Hunter przyjmuje z radosną ulgą. Groteskowa ta wpadka (dosyć poza tym logicznie domykającego się thrillera Odejdź!) to bodaj jedyna rysa na jego w miarę obliczalnymi i obiecującym wizerunku. „Żadnych chłopaków” – przestrzegał Hunter jej ojczym, były policjant, który ekspediował córkę ku karierze w wielkim mieście. Nawet nie zdawał sobie sprawy, jak dwuznacznie prorocze będą to ostrzeżenia. Litera czwartego przykazania, jakie często się przewija w rozmowach Hunter ze świadkami jej poszukiwań, wcale nie musi być jedynym celem misji dziewczyny. Może zaś okazać się po prostu spontanicznym odruchem, niemniej ważnym jak realizacja oszałamiającej kariery.