Plan Lekcji to film o człowieku, który niczym zbawca rozwiązuje problem trapiący szkołę. Dużo do życzenia pozostawia wizerunek młodzieży, o której twórcy filmu najwyraźniej nie mają pochlebnego zdania 3

Oglądając Plan Lekcji czułam, że mam do czynienia z filmem usilnie stylizowanym na amerykańskie kino akcji. Starannie dobrane lokacje niczym z filmów gangsterskich, a także wybranie tematu mafii narkotykowej jako głównego wątku filmu sprawiają, że ciężko uwierzyć, że tak nieprawdopodobne zdarzenia mogą mieć miejsce na polskim gruncie. Ale zacznijmy od początku.

Plan lekcji (2022) -

Głównym bohaterem produkcji Netfliksa jest były policjant Damian Nowicki (Piotr Witkowski). Kiedyś rozpracowywał mafie narkotykowe, obecnie upija się tanim whiskey, pogrążając się w rozpaczy za stratą, której mógł uniknąć. Do profesji wraca po śmierci swojego przyjaciela Szymona (Marcin Bosak), aby przeprowadzić śledztwo w sprawie niesłusznego oskarżenia zmarłego nauczyciela o związek z rozprowadzaniem narkotyków w szkole. Chcąc rozpracować działalność gangu, Damian zatrudnia się w liceum na stanowisko nauczyciela historii.

I tutaj pojawia się pierwsza zagadka – czy otrzymanie pracy w szkole jest zwykłą formalnością? Według twórców Planu Lekcji tak właśnie jest. Główny bohater przynosi lewe papiery do dyrektora, a on bez żadnego cienia wątpliwości oferuje mu pracę. Lekcje historii z nowym profesorem zostają jednak dla widzów zagadką. Nie wiemy, czy były policjant dobrze sprawdził się w nowej roli. Wiemy za to, że świetnie umie się bić. Było to w tym filmie niezmiennie, bardzo wyraźnie podkreślane.

Plan lekcji (2022) -

Od początku coś mi w tym filmie nie grało, lecz ciągle starałam się mu dawać kolejne szansy. Już pierwszego dnia pracy Damian ma okazję się wykazać i obronić nauczycielkę języka polskiego (Antonina Jarnuszkiewicz) przed atakiem straszliwych bandziorów. Uratowana kobieta wpada mu w ramiona, których nie zamierza szybko opuścić, a nowy belfer zyskuje uznanie w szkole. Podziwiany przez nastolatków proponuje im zajęcia ze sztuk walki. Znajdują starą halę i przy wtórze fajnej muzyczki dostosowują ją do swoich potrzeb. Damian jest teraz cool nauczycielem i wszyscy są super szczęśliwi.

Nie cieszy to jednak grasującej w szkole mafii, która ciągle uprzykrza życie uczniom i pracownikom liceum. A to kogoś zaszantażują, a to coś rozwalą. Nowemu belfrowi nic nie umknie i ciągle podkłada nogi tej straszliwej organizacji przestępczej. Teraz w filmie następuje ten moment, w którym nawet najbardziej niedomyślni i niezwracający uwagi na akcję widzowie domyślą się, jakie będzie zakończenie. Dlatego też nie skłamię, gdy powiem, że nikogo nie wzruszył plot twiścik, który występuje w jednej z ostatnich scen filmu. Na koniec, o to, co się w szkole działo zostali obwinieni uczniowie. Pan dyrektor zawsze przecież chciał dobrze. I wspierał i pomagał, a nikt tego nie doceniał, dlatego właśnie uczynił szkołę kartelem narkotykowym.

Podsumowując: fabuła Planu Lekcji jest zupełnie nieprzekonywująca. Łączą się tutaj scenariusze, które już wielokrotnie zostały przerobione w innych tekstach kultury. Brakowało mi w tym filmie czegoś, co sprawi, że uwierzę w prezentowaną na ekranie historię. Że choć raz pomyślę, że bohaterowie mogliby być prawdziwi. Tym, co zadziałało na plus dla najnowszej produkcji Daniela Markowicza były piękne zdjęcia, których autorem jest Wojciech Węgrzyn. Wszystko inne pozostawia jednak dużo do życzenia.