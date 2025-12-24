„Dom dobry” wywołuje zapewne rozległy rezonans, ale chyba na zasadzie stosowania brutalnego efektu wizualnego, szoku i skandalu 7

„Spierdalaj przed nim!” - ostrzega kobieta, która się wdarła do domu Małgorzaty. Intruzka jest byłą żoną Grzegorza i właśnie plądruje jego mieszkanie ze wspólnych dóbr wniesionych podczas małżeństwa. Małgorzata została zaskoczona impertynenckim wtargnięciem. Miesiąc miodowy ledwo się skończył. Jego atrakcjom nie było końca. Czarowne okoliczności poznania, dobrze rozwijająca się nić porozumienia, pełne fantasmagoryjnych wrażeń wspólne wypady zagraniczne, oświadczyny na gondoli w Wenecji. Wszystko to spadło na Gośkę z długim wyczekiwaniem. Mgliste marzenia stały się nagle czymś realnym. Osobiste szczęście niemożliwe do zdyskontowania w domu rodzinnym wyda się czymś wymarzonym. Zdewociała i zrzędliwa matka opłakuje nieboszczyka męża, oprawcę dwóch córek, prorokując im przyszłość podobną do swojej. Nagle wszystko się odmienia. Starszy, ale zapobiegliwy i dobrze sytuowany facet wychodzi naprzeciw oczekiwaniom trzydziestoletniej Gośki. Dziewczyna zdążyła już wypłakać tęsknoty za miłością swojego życia, którą straciła w wypadku motocyklowym. Po kilku latach wstrzemięźliwości Małgorzata chciałaby ułożyć sobie życie przy boku kogoś statecznego i przewidywalnego.

„To Edgar Alan Poe.” - zgaduje Gośka. Pytanie przesłane esemesem dotyczyło kultowego cytatu literackiego. Ten dość odmienny od sztampowego rodzaj wymiany myśli ujął dziewczynę. Małgorzata w desperacji zbłądziła na przypadkowy portal randkowy. Tam odezwał się Grzegorz. Spośród innych respondentów wyróżnił się elokwencją, kulturą osobistą, nieprzesadnie protekcjonalnym tonem korespondencyjnej stylistyki. Ktoś potrafiący uwodzić kalamburami literackimi wart jest na pewno poznania. Gośka czuje się ujęta i wyróżniona. W kontraście do domowej duchoty Grzegorz wyda się dziewczynie szansą na nowe, całkiem miłe otwarcie. Relacja niebawem nabierze rumieńców. Małgorzata szybko wprowadzi się do mieszkania nowego mężczyzny. Ten spełnia niemal wszelkie kryteria osobowych przymiotów. Na dodatek jest osobą dobrze prosperującą zawodowo. W hierarchii małego miasta Grzegorz umościł się jako jego czołowy samorządowiec decydujący o losach powierzonych mu budżetowych milionów. Komuś takiemu trudno nie zaufać. Sygnał płynący z ust byłej żony zostanie przez Gośkę początkowo zlekceważony. Wkrótce jednak ostrzeżenia okażą się być uzasadnione. Narzeczony stanie się agresywny, zazdrosny, apodyktyczny. Do ślubu dojdzie jednak za zgodą obu stron. Matka, która jeszcze przed jego zawarciem odwodziła córkę od wiązania się ze starszym mężczyzną, zmieniła zdanie. Gdy schorowana kobieta stanie w orszaku świadków uroczystości, nagle straci przytomność. Śmierć teściowej niezbyt poruszy niedoszłego zięcia. Nawet ten incydent nie zmieni decyzji Małgorzaty, która postanowi związać swoje losy z osobą o skłonnościach patologicznych.

Wojciech SmarzowskiWojciech Smarzowski nie zmienia swojej raz obranej stylistyki, jaka uwiodła publiczność już niejednokrotnie. Reżyser bierze na warsztat tematy kontrowersyjne, po czym podpala patelnię, na jakich je umieścił. Formuła SmarzowskiegoWojciech Smarzowski prowadzi ku sukcesom drogą możliwie prostą i skuteczną. Skondensować ekstrema zawarte w jakimś zagadnieniu, a potem nimi ekwilibrystycznie epatować to są rudymenty autora kasowych filmów. Efektowna ta szkoła przynosi reżyserowi jak na razie same sukcesy. Filmy przez niego kręcone są szeroko komentowane, czasami negliżowane, lecz za każdym razem tłumnie oglądane. Czy wypływa z nich jakiś wymykający się truizmom morał? Trudno powiedzieć. W przypadku nowej produkcji SmarzowskiegoWojciech Smarzowski również niełatwo obliczyć korzyści pozabudżetowe. „Dom dobryDom dobry” wywołuje zapewne rozległy rezonans, ale chyba na zasadzie stosowania brutalnego efektu wizualnego, szoku i skandalu. Do sedna problemu niewiele ta metoda raczej wniesie, a jeśli już to chyba tylko wzorem obrazoburczego wrażenia, jakie nie mogłoby zostać uznane za sąd w żadnej sprawie dowodowej, a prędzej jako pozamaterialna presja emocjonalnej sugestii.

„Coś ci się dzieje z głową.” – słyszy od oprawcy Małgorzata. „Miałaś zły czas.” - dowie się zaraz potem, gdy zostanie skatowana przez Grzegorza. „Gdzie jest pierwsza część nagrania?” - chłodno docieka policjant, zobaczywszy na ekranie telefonu, jak małżonek poniewiera matką swojego dziecka. Takie nagranie wszak można spreparować, zmanipulować a wreszcie sprowokować, by potem wykorzystać je jako argument świadczący o przejawach domowej przemocy. Grzegorz jest „zblatowany” z miejscowymi władzami. Policja spojrzy na niego łaskawszym okiem. A że kobieta nie zrozumiała złowieszczych fraz wziętych z prozy Edgara Alana Poe? Sama sobie winna. Widać ich przedtem rzetelnie nie doczytała.

