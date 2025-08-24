Film pełen paradoksów. Z jednej strony pięknie animowany, pełen pasji i energii twórczej, z drugiej rażąco ograniczony w treści, infantylny i zbyt długo opierający się na jednym żarcie. 5

Genndy Tartakovsky od lat uchodzi za wizjonera animacji. Samuraj Jack, Primal czy nawet Hotel Transylwania pokazały, że potrafi bawić się formą i gatunkiem, a przy tym zawsze dostarcza wizualnej energii. Tym bardziej zaskakujące było, gdy na horyzoncie pojawił się projekt zupełnie inny niż wszystko, co do tej pory tworzył. "Fixed" o wdzięcznym polskim tytule Rach, ciach!, to animowana komedia dla dorosłych o psie, który dowiaduje się, że zostanie wykastrowany. Brzmi absurdalnie? Tak właśnie jest.

Rach, ciach! to film, który z założenia ma być czymś w rodzaju Sausage Party tylko zamiast jedzenia mamy psy. Na ekranie dostajemy więc opowieść o Bullu, nadpobudliwym kundelku, który w ostatnią noc przed kastracją wyrusza na szaloną przygodę ze swoimi znajomymi. W tle przewija się romans z rasową suczką o imieniu Miodzia oraz interakcje z całą plejadą drugoplanowych czworonogów. Problem w tym, że większość gagów sprowadza się do jednego - żartów o psich jajkach. Do pewnego momentu było to całkiem zabawne, ale nadszedł ten etap filmu, kiedy stało się męczące.

Sprośny humor sam w sobie nie jest problemem, bowiem kino i telewizja zna wiele przykładów, gdzie wulgarność była sporym atutem produkcji (pierwsze myśli w głowie, które się pojawiają to seriale animowane dla dorosłych w stylu Miasteczka South Park czy Głowy rodziny), jednak tutaj żarty są przewidywalne, często wymuszone i, co gorsza, monotonne. W pewnym momencie można odnieść wrażenie, że cała animacja powstała tylko po to, aby narysować psie genitalia w możliwie największej liczbie ujęć.

A szkoda, bo technicznie Rach, ciach! broni się znakomicie. Animacja jest płynna, kolorowa i pełna życia. Postaci są dobrze zaprojektowane, a świat zwierząt ma swoją logikę i detaliczność, jakiej nie powstydziłaby się żadna większa produkcja. Genndy Tartakovsky wie, jak opowiadać obrazem i jak korzystać z 2D w erze dominacji CGI. Niestety, sama narracja gubi tempo przez co film trwający zaledwie 85 minut, momentami nuży i sprawia wrażenie rozciągniętego.

Głosowo obsada prezentuje się solidnie (sam oglądałem w oryginalnej wersji językowej). Idris Elba wypada najlepiej, czego nie mogę powiedzieć o Adamie DeVine. Aktor, do którego szczerze mówiąc nie czuję wielkiej sympati, jako Bull wypada przeciętnie, bowiem jego wokalna energia szybko zaczyna męczyć. Całość ratują pojedyncze wątki poboczne, jak zaskakująco ciepło zarysowany romans między beaglem Lucky a interseksualnym dobermanem Frankiem, które mają w sobie więcej serca i świeżości niż główna historia.

Rach, ciach! to film pełen paradoksów. Z jednej strony pięknie animowany, pełen pasji i energii twórczej, z drugiej rażąco ograniczony w treści, infantylny i zbyt długo opierający się na jednym żarcie. To nie katastrofa w stylu "streamingowego chłamu od Netflixa", ale też nie jest to produkcja, do której Tartakovsky chciałby być przywoływany za dekadę. Raczej ciekawostka w jego dorobku. Rach, ciach! miał szansę stać się odważnym głosem w dorosłej animacji, ale ostatecznie pozostaje filmem, który mówi jedno i powtarza to do znudzenia. Dla fanów reżysera będzie to pewnie intrygujący eksperyment, dla reszty widzów raczej kuriozum, które szybko zniknie w katalogu Netfliksa.