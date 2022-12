Oglądając ten miniserial można złapać się za głowę z niedowierzania, że Matt Charman - scenarzysta nominowany do Oscara za scenariusz do "Mostu szpiegów" - podpisał owy twór swoim nazwiskiem. 3

Jedną z propozycji kończących 2022 rok od platformy streamingowej Netflix jest thriller szpiegowski zatytułowany Zdrada, w którego tworzeniu maczał palce człowiek nominowany do Oscara za scenariusz do filmu Most szpiegów. Oglądając ten pięcioodcinkowy miniserial można złapać się za głowę z niedowierzania, że Matt Charman podpisał owy twór swoim nazwiskiem. Co gorsza w obsadzie aktorskiej znajdziemy kilka głośnych nazwisk!

Zdrada (2022) - Beau Gadsdon, Oona Chaplin (II), Samuel Leakey

Kiedy dochodzi do otrucia Martina Angelisa, szefa MI6, władzę nad organizacją przejmuje jego młody i niedoświadczony zastępca, Adam Lawrence. Jego osobą zaczyna interesować się coraz więcej osób, z agentami CIA na czele, ponieważ ścieżka jego kariery wydaje się być nieco podejrzana. Nie pomaga mu również fakt dzielenia wspólnej przeszłości z agentką rosyjskiego wywiadu Karą, która nie tylko miesza w jego życiu zawodowym, ale także prywatnym.

Zdrada zdaje się być produkcją niespełnionych obietnic. Wszystko zaczyna się naprawdę wzorowo - w roli Martina Angelisa dostajemy niezawodnego Ciarana Hindsa, który już w pierwszych minutach daje nam wrażenie człowieka, który nie gra zbyt czysto. Cały jego misternie przygotowywany plan legnie jednak w gruzach, kiedy staje się celem tajemniczej kobiety granej przez Olgę Kurylenko. I w zasadzie na tym wątku Matt Charman powinien skupić swoją całą uwagę. Niestety serial z każdym kolejnym odcinkiem zdaje się przeskakiwać rekina i serwować nam coraz to większe scenariuszowe bzdury.

Zdrada (2022) - Charlie Cox (I), Oona Chaplin (II)

Matt Charman zamiast skupić się na konkretnej szpiegowskiej robocie, zaczyna nam przedstawiać coraz to głupsze twisty, które zamiast budować napięcie budują co najwyżej irytację u widza. Oczywiście całość została odpowiednio sfeminizowana, tak aby Adam Lawrence, czyli ten na którym powinniśmy się skupić, nie został czasami bohaterem. Przykładów można podać tutaj wiele, ale skupię się tylko na tych najistotniejszych: cała jego kariera zostaje ustawiona przez rosyjską kochankę, która dawała mu cynki, natomiast grupa agentów CIA śledzących Adama dowodzona jest przez panią agentkę. To co jednak najbardziej rzuca się w oczy to sekwencja, w której dom głównych bohaterów zostaje zaatakowany przez snajpera - co ciekawe scenarzyści przeciwko oprawcy nie puszczają wyszkolonego i czynnego agenta MI6... a jego żonę, która od kilku dobrych lat nie miała broni w dłoni. Nie mam nic przeciwko postaciom silnych kobiet w filmach i serialach, ale produkcje takie jak Zdrada dają całkowicie odwrotny efekt od tego zamierzonego.

Zdrada dużo lepiej wypada pod względem bycia dramatem rodzinnym. Tutaj czuć zdecydowanie większą stawkę, aniżeli polityczne intrygi, które proponuje nam Matt Charman. Produkcji nie pomaga również telewizyjna taniocha oraz niewielka ilość lokacji, przez co miałem nieodparte wrażenie, że akcja dzieje w maksymalnie 3-4 miejscach - albo były to biura MI6, albo dom głównego bohatera... albo londyński most. Największą zaletą tego pięcioodcinkowego miniserialu Netflixa jest natomiast jego tempo. Pomimo bycia strasznie irytującym i głupim ogląda się to w miarę szybko i na pewno może posłużyć, jako repertuarowa zapchaj dziura na wieczór. W innym wypadku Zdradę lepiej sobie odpuścić.