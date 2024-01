W zasadzie fajny horror dla nastolatków w stylu retro, z grą aktorską, dialogami i interakcjami, które nadały mu realistyczny charakter. 6

Slash/Back przypomina połączenie Stranger Things z Coś i czerpie garściami z obu tych produkcji. Ewidentnie sam pomysł obcego przejmującego ciała zaczerpnięto z filmu Johna Carpentera, łagodząc go nieco grupką dzieciaków walczących z potworami. Jest to zapewne zabieg mający przyciągnąć młodszą cześć widowni, szukającą czegoś podobnego do wymienionego wcześniej serialu.

Jednym z największych plusów filmu, są wspaniałe krajobrazy w jakich się rozgrywa. Widać tu prawdziwą naturę, której nie wykreowałby żaden komputer. Bardzo dobrze zgrywa się to z pokazaniem, niezbyt szczęśliwego życia Innuitów i rozterek nastolatek.

O dziwo gra aktorska w Slash/Back była dobra. Nie trzeba dodawać, że nie znałem ani jednej z występujących tu aktorek, jednak całkiem wiernie poradziły sobie one ze swoimi rolami.

Uważam, że naprawdę dobrą robotę odwalili spece od efektów specjalnych. Potwory były solidnie zrobione i całkiem przerażające, choć mogło być ich nieco więcej. Widać, że odpowiedzialna zarówno za reżyserię, jak i scenariusz Nyla Innuksuk wzorowała się na klasykach gatunku, ale sceny akcji nadal dają dreszczyk emocji.

Nie jest to nic wybitnego, ale znośna produkcja dla fanów potworów i makabry. Na minus zaliczam dziury w scenariuszu i pójście w kilku miejscach na łatwiznę, lecz i tak będzie to niezły deser do kilku lepszych produkcji. Slash/Back zapewnia odpowiednią rozrywkę, choć można odnieść wrażenie, że tempo filmu było niekiedy zbyt powolne, a reżyserka powinna była dodać nieco więcej akcji, by urozmaicić swoje dzieło.