Kalejdoskop to na pierwszy rzut oka prosty serial kryminalny z podgatunku "heist", który co prawda nie wnosi do niego nic nowego, ale potrafi zachwycić swoją eksperymentalną formą. Od początku czuć, że twórcy mieli pomysł na tę historię i w finalnym rozrachunku dali nam bardzo dobre kino rozrywkowe, którym warto się zainteresować.

Kalejdoskop (2023) - Paz Vega, Giancarlo Esposito (I), Jai Courtney, Peter Mark Kendall

Kalejdoskop to w ostatnich dniach najpopularniejszy serial platformy Netflix w Polsce, który strącił z piedestału inny hit amerykańskiego giganta, czyli Wednesday. Historia jest bardzo prosta - Leo Pap organizuje grupę złożoną z wielu uzdolnionych ludzi, aby okraść bogatego biznesmena, z którym wiąże go... nierozwiązana sprawa sprzed lat. Celem Papa oraz jego ekipy staje się skarbiec, do którego wydawać by się mogło nie ma szans się dostać.

Na początek należy pochwalić twórców serialu z Erikiem Garcią na czele za pomysł stworzenia nielinearnej fabuły, co można uznać, jako serialowy eksperyment, który w tym przypadku odnosi sukces. Historia w Kalejdoskopie pokazana jest w niechronologiczny sposób, jednak nie wpływa to w żaden sposób na jej odbiór, ponieważ wszystko skonstruowane jest tak, aby nie zdradzić za wiele, ale też odpowiednio zainteresować widza. Tak naprawdę to od nas samych zależy, który z odcinków odpalimy, a efekt będzie ten sam. Z tym, że ja polecam na sam koniec zostawić sobie epizod zatytułowany "Biały" (zresztą tak samo sugeruje nam platforma Netflix), ponieważ to właśnie on jest bardzo fajnym domknięciem wszystkich innych odcinków. Oczywiście można zarzucać serialowi, że ten sposób podania jest tylko i wyłącznie popisywaniem się i niepotrzebną próbą zagmatwania nam opowieści, ale ja wcale tego tak nie odczuwam. Bawiłem się świetnie, a to właśnie jest najważniejsze w tego typu produkcjach.

Kalejdoskop (2023) - Peter Mark Kendall, Paz Vega, Jai Courtney, Rosaline Elbay

Pomysł, aby każdy z odcinków był w gruncie rzeczy niezależną historią sprawdza się i daje też pole do popisu ludziom odpowiedzialnym za realizację. Przy, niektórych epizodach można odnieść wrażenie, ze zmienił się nieco klimat serialu i różni się on od poprzedniego odcinka. I coś w tym jest, ponieważ oglądając poszczególne odsłony Kalejdoskopu czułem zmieniający się ton historii - raz jest to dramat rodzinny, raz typowe kino akcji, aby za chwilę otrzymać kino więzienne. Jeden z odcinków charakteryzuje się natomiast całkowitą jazdą po bandzie i przywodzi na myśl trochę połączenie kina Tarantino z Fargo!

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić to zapewne byłaby to nierówna obsada. O ile stara gwardia w postaci znakomitego Giancarlo Esposito w roli mózgu operacji - spokojnego, mającego nad wszystkim pieczę szefa - Paz Vegi czy Jaia Courtneya daje radę, tak ci mniej rozpoznawalni nie sprawdzają się tak dobrze. W tym momencie patrzę przede wszystkim w stronę nijakiego duetu agentów FBI, którego pojawienie się na ekranie wytrącało mnie trochę z seansu. Wątek śledztwa dwójki agentów granych przez Nioushę Noor i Bubbę Weilera jest zdecydowanie najsłabszym.

Kalejdoskop (2023) - Rosaline Elbay, Jai Courtney, Peter Mark Kendall

Myślę, że nie stałoby się też nic złego, gdyby Eric Garcia dorzucił jeszcze jeden odcinek, w którym przybliżyłby nam nieco więcej kulisów i planowania samego napadu. Mimo wszystko Kalejdoskop to solidna porcja rozrywki, która poza swoją eksperymentalną formą, nie wniesie nic nowego do podgatunku "heist-movie", ale za to pozwoli nam miło spędzić czas przed ekranem telewizora czy laptopa.