„Kiedy zaczęliśmy w 1990 roku, to faktycznie Polska była w ruinie. Wszystko było krzywe i nijakie” - wspomina z perspektywy przeszło trzech dekad Jerzy Owsiak, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. On i jego współpracownicy zaczynali swoją pierwotnie niesprecyzowaną pracę wraz z krachem komunizmu. Szalony telewizyjny program muzyczny pt. „Róbta, co chceta” stanowił tylko preludium do charytatywnej działalności, jaka potem rozkwitła na dobre. Muzyczny fundament dał podstawy do rozwoju przedsięwzięcia o znacznie poważniejszym charakterze. Ewenement Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to w głównej mierze zasługa Jurka Owsiaka. Fundacja pod jego auspicjami zbiera co roku rekordowe zyski i kupuje za nie sprzęt medyczny niezbędny służbie zdrowia. W filmie Fenomen zarówno główny bohater tej opowieści, jak i ludzie z nim związani opowiadają o początkach i rozwoju swojego perpetuum mobile.

Owsiak ze współpracownikiem zatrzymali się w jakiejś restauracji. Kelner poprosił o autograf, podając Jurkowi długopis. Owsiak wyjmuje z plecaka własny flamaster i zamaszystym ruchem szczelnie wypełnia przestrzeń kartki. „Żeby nie dopisywać kredytów” - ironizuje. Owsiak to człowiek jowialny, szczery i prostoduszny. Ale przez ostatnie trzydzieści lat rzeczywistość nauczyła go pewnej wstrzemięźliwości w kontaktach z rodakami. Hektolitry kalumnii, jakie wylały się na jego dzieło, stonowały wiarę Owsiaka w bezwarunkową aprobatę ze strony narodu oraz jego przychylność wobec charytatywnych akcji. W filmie Fenomen usłyszymy fragmenty audycji Radia Maryja, gdzie niektórzy rodacy kontestują działalność Orkiestry, przypisując jej twórcom interesowność, manipulacje, wręcz defraudacje. „Jak można swoim zbiórkom nadać hasło ‘Róbta, co chceta’?” - dopytuje przykładny katolik na antenie chrześcijańskiego radia. „Nigdy nie dałem na nich ani grosza” – chwali się inny słuchacz redaktorowi redemptoryście.

Dokumentalny film Małgorzaty Kowalczyk pt. Fenomen oddaje głos głównie tym, którzy inicjowali ruch Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a potem Festiwalu Woodstock. Jest to opowieść rzetelna i wiarygodna. Narratorzy tej historii są ciągle spontaniczni - choć po wydarzeniu sprzed czterech lat, gdy zamordowano na scenie w Gdańsku prezydenta tego miasta Pawła Adamowicza - nieco zgorzkniali. To wtedy Jerzy Owsiak chwilowo zawiesił działalność Orkiestry. Potem reaktywowano jej prace, a rekordy zbiórek poszybowały jak zawsze do góry. Szkoda tylko, że w filmie Małgorzaty Kowalczyk tak detalicznie użyczono mikrofonu tym, którzy od początku kwesty załogi Owsiaka krytykowali i dezawuowali jej poczynania. Może wtedy łatwiej przyszłoby zrozumieć to, co zaszło w Gdańsku. W archiwalnych kadrach sprzed ćwierćwiecza grają na rzecz Orkiestry muzycy pokroju Jana Pospieszalskiego, a transmitowała taki koncert telewizja publiczna. Dziś byłoby to wydarzenie nie do pomyślenia. Co zaszło przez miniony czas, że tego rodzaju obrazki są dla dziś nieobecnych podczas koncertów Orkiestry zabiegiem kompromitującym?

Jerzy Owsiak ma w sobie coś z kapłana. Cóż z tego, że przeklina? Uwodzi bez przerwy tłumy swoją charyzmą, witalnością oraz autentycznością. A przecież nie jest gwiazdą rocka ani kina. Z filmu wynika, że cały sukces jego ekipy zrodził się niejako przypadkiem. I może właśnie taka świadomość stoi ością w gardle tym, którzy źle życzą Orkiestrze. Bo przecież są tacy, co starannie planują swoje kariery i biznesy. A często im one mimo to nie wychodzą. Owsiak zrobił coś z niczego, konsekwentnie przy tym broniąc altruistycznych wartości i ideałów. Czy ktoś taki sam może być wzorcem. Chyba tylko fenomenem.