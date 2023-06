Zapowiadający się początkowo na wyrafinowany i subtelnie maskujący swój epilog „Boogeyman” nagle straci grunt pod nogami. Schlebiać odtąd będzie kalkom, truizmom, banałom grubo ciosanej konwencji. 3

„Mama wiedziałaby, co zrobić.” - utyskuje z tylnego siedzenia samochodu Sawyer. Prowadzący pojazd tata przełyka gorzkie łzy po tej kąśliwej uwadze. Córka Willego Harper’a nawet nie zauważyła grymasu na obliczu ojca. Jej starsza siostra – Sadie - dyskretnie odnotowała ten kłopotliwy incydent. Will jest terapeutą. Sam udziela porad zrozpaczonym klientom. Tym razem to jemu przydałaby się pomoc. Jego żona umarła niedługo przedtem osierociwszy dwójkę dzieci. Wdowiec musi sprostać wyzwaniom wychowania córek. Tymczasem w jego gabinecie zjawia się tajemniczy mężczyzna poczuwający się do śmierci trojga swoich dzieci. Will zawiadamia policję o wizycie desperata, który zdradza się z myślami samobójczymi. Patrol przybywa niestety zbyt późno. Nieszczęśnik wiesza się w domu Willego, rzucając na jego rodzinę dodatkowe fatum.

Boogeyman (2023) - Chris Messina (I), Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair

„Gdy stracimy czujność, to coś czyha na dzieci.” - taka złowroga groźba zawisła nad domem Harperów. Sadie i Sawyer czują, że obok nich pojawił się niesprecyzowany intruz. Nieproszony gość wznieca hałas w ich pokojach, trzaska drzwiami, demoluje pomieszczenia. Sadie odnajduje posiadłość, gdzie mieszkał samobójca. Jego dom to istne pobojowisko sponiewierane destrukcyjnymi działaniami osoby trzeciej. Na podłodze rozstawionych jest cały rząd świec. W zakamarkach posesji Sadie natyka się na wdowę po samobójcy. Kobieta wyposażona w karabin oznajmia, iż „to coś” grasuje na miejscu i żywi się tragedią spadkobierców cierpiących po stracie nieboszczyków. Świece w tej konfiguracji mają posiadać moc odstraszającą niszczycielskie piętno intruza. „Jest jak echo.” - mówi o nim wdowa. Każdy więc cios wymierzony w jego kierunku będzie siłą rzeczy spóźniony.

„Boogeyman” oparty został o utwór Stephena Kinga. Rob Savage – reżyser filmu - wprawdzie odziedziczył po znanym pisarzu kontekst jego opowieści, ale w kwestii jej zwizualizowania dał samemu sobie absolutnie wolną rękę. Zapowiadający się więc początkowo na wyrafinowany i subtelnie maskujący swój epilog „Boogeyman” nagle straci grunt pod nogami. Schlebiać odtąd będzie kalkom, truizmom, banałom grubo ciosanej konwencji. Podczas relaksu pomiędzy kakofonią wrzasków ciemiężcy w domu Harper’ów Sawyer gra na konsoli. Play station w rękach dziewczynki nieoczekiwanie zaczyna współbrzmieć z warkotem oraz cokolwiek nieporadnymi figurami gimnastycznymi napastnika. „To coś” wkrótce przestanie być istotą enigmatyczną, przybierając konkretniejsze, a przy tym coraz bardziej trywialne kształty. Ich przyziemny manieryzm odziera film „Boogeyman” z jakiejkolwiek zniuansowanej formuły, nadając mu toporny i prymitywny wymiar.

Boogeyman (2023) - Sophie Thatcher, Vivien Lyra Blair

„Skoro on żeruje na słabościach, my musimy być silni.” - komenderuje wdowa po samobójcy. Sadie, Sawyer i Will też są podobnego zdania. Toczą więc nieubłaganą walkę z „tym czymś”. Już nie tylko karabin czy świece mają odstraszyć nieproszonego gościa. Gdy nie wystarczy broń konwencjonalna, jest na podorędziu gaz w aerozolu. Przyda się nawet kij hokejowy, którym można przyłożyć wrażej istocie. Gdybyż wiedziała, jakie jeszcze atrybuty leżą w zakamarkach rekwizytorni odpowiedzialnej za wyposażenie planu filmowego, nigdy nie poważyłaby się nękać rodzinę Harperów. Posiadać morderczą moc, a oberwać kijem hokejowym, to poniżający afront. Po takim ciosie „to coś” umknie ze wstydu w cień ścigane śmiechem negatywnych bohaterów konkurencyjnych filmów grozy.