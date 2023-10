Na niekorzyść niniejszej ekranizacji ewidentnie działać będzie jedynie fakt, że nie miała ona szans zostać pokazana bez automatycznej i odruchowej konfrontacji z dziełem Hoffmana 7

„Dobry lekarz musi być przewidujący” – oznajmia profesor Dobraniecki z renomowanej warszawskiej kliniki. Świadkiem tej deklaracji jest między innymi Rafał Wilczur. To doświadczony chirurg, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Rada Dobranieckiego odnosiła się do spraw zawodowych. Wilczur nie przewidział jednak, co spotka go w życiu osobistym. Lekarz najpierw wda się w spór z przełożonym, następnie dowie się o wiarołomstwie swojej żony, wreszcie zostanie napadnięty. Skutkiem tego ostatniego zdarzenia lekarz dozna obrażeń, które spowodują trwałą amnezję mężczyzny. Polska epoki międzywojnia konsekwentnie staje się krajem nowoczesnym. Opieka zdrowotna jednak bardzo powoli wkracza na prowincję. Tam brylują felczerzy, a często także znachorzy. Działalność tych ostatnich jest wprawdzie zakazana, ale władza często przymyka oko na ich obecność w życiu wsi. Wilczur odzyskuje świadomość, lecz nie umie rozpoznać swojej tożsamości. Kupuje nowe dokumenty i jako Antoni Kosiba pracuje we młynie, świadcząc czasami usługi znachorskie.

„Co ty, lekarz jakiś?” – dopytuje ktoś zdumiony, widząc przygotowania czynione przez Kosibę poprzedzające skomplikowany zabieg chirurgiczny. Operacja się udaje. Legenda wiejskiego znachora rozprzestrzenia się po okolicy. „Skąd pan jest?” – pyta profesor Dobraniecki Kosibę. „Nie pamiętam” – odpowiada znachor. Dobraniecki zbłądził przypadkiem w strony, gdzie mieszka Kosiba. Profesor rozpoznał w znachorze dawnego Rafała Wilczura. Nie dementuje jednak w przestrzeni publicznej tej mistyfikacji. Tymczasem hrabia Leszek Czyński zakochuje się ślicznej Marysi. Oboje dzieli jednak przepaść społeczna. Marysia jest dziewczyną z gminu. Matka hrabiego robi wszystko, żeby uniemożliwić mezalians. Dochodzi jednak do zbliżenia młodych. Wkrótce jadąc na motorze, oboje ulegają wypadkowi. Do akcji wkracza Antoni Kosiba, który jest na miejscu wydarzenia. Znachor skutecznie operuje dziewczynę. Hrabia zostanie tymczasem przez nobliwą matkę prewencyjnie wysłany zagranicę, gdzie oddaje się pomyślnej rekonwalescencji. Źle widziany w arystokratycznych kręgach związek zostaje chwilowo zażegnany.

Znachor to trzecia już ekranizacja powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Poprzednia, nakręcona przeszło cztery dekady temu przez Jerzego Hoffmana, cieszy się niezmienną popularnością do dzisiaj. Jaki był więc sens wykonania remake’u po tak długim czasie? Film Michała Gazdy nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Scenariusze obu dzieł różnią się detalami oraz inaczej rozłożonymi akcentami. Plejada gwiazd ze Znachora dawnego wprawdzie dominuje obecny kalejdoskop aktorski, ale i ten współczesny nie odstaje poziomem in minus. W filmie Gazdy zachowany został duch epoki i jej realia. Na niekorzyść niniejszej ekranizacji ewidentnie działać będzie jedynie fakt, że nie miała ona szans zostać pokazana bez automatycznej i odruchowej konfrontacji z dziełem Hoffmana.

Po upublicznieniu nielegalnej działalności Kosiby dochodzi do procesu sądowego. Znachor chwilowo przywłaszczył sobie narzędzia chirurgiczne, nie umiał się wylegitymować dyplomem lekarskim, leczył pod fałszywym nazwiskiem, działał w warunkach dalekich od sterylnych. Batalia sądowa przyciąga na salę rozpraw tych, którzy doznali wiele dobrego dzięki Kosibie. Prokurator przytacza obronie i oskarżonemu słowa wielkiego autorytetu medycznego sprzed lat – Rafała Wilczura: ciemnota jest zbrodnią. Kontekst tej wypowiedzi będzie jasny. Profesor potępiał onegdaj amatorską partaninę znachorów bez wykształcenia. Teraz sam może paść ofiarą tej prawdy. W tym miejscu u Jerzego Hoffmana padało kluczowe, kultowe zdanie wypowiadane przez profesora Dobranieckiego (Piotra Fronczewskiego). U Gontarza tej frazy zabrakło. Choć obecnemu Znachorowi artystycznie niczego ująć nie można, zdumiewającym wydałby się fakt, że tylko z powodu nowej, drobnej interpretacji fragmentu lektury Dołęgi-Mostowicza powstał wysokobudżetowy film fabularny. Małostkowy to byłby powód, lecz finansowe zyski z niego mogą się okazać niebagatelne.