Samidha jest córką hinduskich imigrantów osiadłych w Stanach Zjednoczonych. Dziewczyna chodzi do szkoły, w której mija się na korytarzach z Tamirą, również mającą podobne korzenie etniczne. Samidha dostrzega postępującą alienację koleżanki. Tamira zachowuje się dziwnie, nawet bliskiej przyjaciółki konsekwentnie unika. W szkole dzieją się również podejrzane rzeczy. Złowieszczy, choć niezdefiniowany duch krąży w przestrzeni miasta. Tamira dzieli się z Samidhą swoją tajemnicą. W słoiku, który będzie własnością pierwszej z dziewcząt, zamknięty jest demon wywiedziony z kultury indyjskiej. Ma on wielką moc czynienia zła. Dziewczyny nie są silnie związane z macierzą, językiem hindi nie posługują się biegle. Również rozległa kultura przodków pozostaje dla nich tajemnicą. Dopiero gdy feralny słoik rozbije się i wychynie z niego monstrum, pozostający w jego zasięgu świadkowie przekonają się o dewastacyjnych mocach uciekiniera.

„Po co emigrowałaś, skoro twoją ambicją jest sprzątanie i gotowanie?” - wypomina matce Samidha. W miasteczku szaleje niesprecyzowany upiór. Jego kolejnymi ofiarami są Tamira, chłopak Samidhy, wreszcie Joyce, która zgłaszała chęć pomocy w ujarzmieniu potwora. On sam nie jest widoczny. Czasem tylko kontury jego sylwetki dają możliwość oszacowania, z jakim wrogiem przyjedzie się zmierzyć. W ostateczności Samidha może liczyć tylko na matkę, której wypominała bezsens emigracji do nowego kraju. A jednak to właśnie w mamie będzie dziewczyna wypatrywać nadziei na obłaskawienie, a najlepiej pokonanie bestii. Kto inny jak nie kobieta, która zna podania i tradycje ojczyzny przodków, wyjaśni na czym polega istota przeciwnika, który wdarł się w nieznany sobie świat i demoluje go nie zważając na ofiary? „Tak rzadko widzę cię...bez telefonu w ręce.” - wyznaje Poorna. Samidha czuje się zawstydzona. Mama dobrze wie, iż telefon, podstawowe dziś źródło wiedzy dla młodzieży, nie objaśni wszystkiego.

„Służka” w reżyserii Bishall Dutta to horror, w którym wprawdzie krew nie płynie szeroką strugą, lecz z innych atrybutów kina tego gatunku korzystają realizatorzy chętnie i bezrefleksyjnie. Scena, w której nękana Joyce toczy nierówny wyścig z osaczającym ją wrogiem to istne kuriozum. Kobieta czołga się przez korytarze szkoły, oprawca goni ją metodycznie. Joyce resztkami sił wymyka się kolejnym zakusom ścigającego. Jednak w rękach kobiety tkwi nieodłączny telefon. Zupełnie jakby napastowana włączyła nawigację, chcąc sprawdzić, gdzie znajdzie bezpieczny azyl. Ostatecznie wraży demon wizualizuje się i przedstawia tym, którzy chcieliby go zagnać na powrót tam, gdzie jego miejsce. Dosłowność bywa nieraz największym obciążeniem świadomej kreacji. Bishall Dutt schlebił tej niepisanej zasadzie. Reżyser postanowił pokazać warsztat od środka, zapominając o tym, że pewne niedomówienie lepszy potrafi dać efekt niż choćby najbardziej realistyczna rekonstrukcja truchła. Takie wywołają prędzej salwę śmiechu niż dreszcz emocji.

„Współczuję ci, że musisz jeść surowe mięso.” - wyzna przyjaciółce Tamira. Samidha wprawdzie nie kultywuje tradycji antenatów, ale chcąc okiełznać nieposkromione dotąd zło musiała przyswoić co nieco z wiedzy historii ich kraju. Autorzy filmu „Służka” mieli wątły pomysł jak nakręcić dzieło choć trochę inne od wielu podobnych. Bishall Dutt wyszedł z założenia, iż wydrenowanie różnic międzykulturowych oraz jakiejś formy ich skonfrontowania cywilizacyjnego da impuls do nakręcenia czegoś oryginalnego. Niestety, reżyser nie poszedł za ciosem. Inkryminowane motywy przepadły w cieniu jatki zagłuszanej hałasami bestii, która chwilowo znalazła się na wolności. A w nawigacji telefonu, który chaotycznie turla się po planie, próżno szukać miejscowych restauracji, gdzie awanturnik mógłby zjeść surowe mięso.

