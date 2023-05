Film w reżyserii Sitisiri Mongkolsiri jest opowieścią o dążeniu do doskonałości, niezależnie, czy realizowanej na zapleczu kuchennym, w korporacji, czy sztuce 7

„Absolwenci szkół kulinarnych nie mają wyobraźni.” - wyrokuje tonem nieznoszącym sprzeciwu Paul. To szef renomowanej kuchni „Hunger” w Tajlandii. Zatrudniająca go firma gotuje potrawy dla establishmentu. Nic dziwnego, że Paul jest profesjonalistą najwyższej próby. Sam doszedł do miejsca, w którym się znajduje, ciężką pracą. Wyższe uczelnie nie były mu potrzebne. Szef piął się po szczeblach kariery, omijając uniwersytety. Teraz, gdy znalazł się na świeczniku, może wymagać od swojego personelu tego, co sam wyznaje: absolutnej doskonałości i profesjonalizmu. Aoy dotychczas prowadziła podrzędny uliczny bar. Niespodziewanie spadła jej z nieba oferta pracy w „Hungerze”. Aoy nie wahała się długo. Przystąpiwszy do elitarnego zespołu, została poddana serii upokorzeń. Wyszedłszy z nich obronną ręką, zdobyła jednak także niezbędne doświadczenie oraz odporność na stres.

„Dlaczego chcesz tu pracować?” - pyta szef nowo przyjętą Aoy. „Chcę być wyjątkowa.” - brzmi odpowiedź. Paul degustuje potrawę przyrządzoną rękami dziewczyny. „Nie chcesz być wyjątkowa.” - oznajmia lodowato „arcykapłan dobrego jedzenia”. „Jedz, by żyć. Nie żyj, by jeść.” - przytacza ludyczną sentencję brat Aoy, gdy ta na chwilę spuściła nogę z gazu kariery i wróciła zasmakować dań, które sama ongiś serwowała. Ugotowany przez brata bulion wydał się dziewczynie niezbyt estetyczny. Nawet go nie wzięła do ust. Lekcje apodyktycznego Paula odniosły skutek. Podczas bankietu dla elity towarzyskiej, gdzie Aoy pełniła honory mistrzyni ceremonii, ktoś dobrze ustosunkowany złożył jej ofertę pracy w roli szefa innej renomowanej kuchni. Wkrótce dziewczyna będzie zmuszona zmienić punkt widzenia. Z poniewieranej stanie się kimś wymagającym.

„Głodni” to wysublimowany obraz kuchni widzianej „od kuchni”. Film w reżyserii Sitisiri Mongkolsiri jest opowieścią o dążeniu do doskonałości, niezależnie, czy realizowanej na zapleczu kuchennym, w korporacji, czy sztuce. „Im więcej jesz, tym bardziej jesteś głodny.” - brzmi maksyma Paula i jemu podobnych detalistów. Mongkolsiri pozostawia widzom rozstrzygnięcie dylematu, czy kariera za wszelką cenę jest wartością dla jakiej należy zrezygnować z innych, niemniej istotnych. „Głodni” to odlegle czasowo, ale dość bliskie tematycznie echo „Zaklętych rewirów” w reżyserii Janusza Majewskiego. Tam akcja wprawdzie rozgrywała się w ekskluzywnym lokalu gastronomicznym. Tu dzieje się na jego tyłach. Dylematy moralne głównych bohaterów pozostają niezmienne w obu z tych filmów.

„Dlaczego my też nie możemy jeść dobrze?” - zdobył się na odwagę któryś z kucharzy. Apodyktyczny Paul nie toleruje takich aktów zuchwałości. Kucharz ośmielił się wynieść jakąś z potraw, która była przeznaczona tylko na elitarne stoły. Za taką niesubordynację wylatuje się z „Hungera”. Paul uznaje, że w kuchni nie ma demokracji. Aoy cierpliwie pobiera lekcje gotowania. Znacznie bardziej przydadzą jej się jednak nauki nonkonformizmu. „Jesteś zbyt dobra, by być popychadłem u Paula.” - słyszy Aoy od postronnych. Idąc na swoje będzie musiała wybrać. Czy kontynuować drogę Paula z jego manią perfekcji i bezwzględności wobec podwładnych? Czy może żyć w zgodzie z własnym sumieniem i poczuciem odpowiedzialności? „Od teraz będziesz tylko myślała: kiedy spadnę ze szczytu.” - słyszy Aoy od Paula, który dowiedział się, że dziewczyna chce pracować samodzielnie. Taka wizja czeka ją, gdy zechce zagrać pierwszą z możliwych ról. Jeśli postawi na drugą, nie będzie się chyba musiała obawiać nerwowego skrętu kiszek tuż po zjedzonym posiłku.