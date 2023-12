Animacja w reżyserii Chrisa Bucka i Fawn’a Veerasunthorna nie grzeszy zbyt skomplikowaną fabułą. Ta sprowadza się do płaskiej konfrontacji dobra ze złem 5

Władca królestwa Rosas ma nieograniczone moce sprawcze. Te najistotniejsze polegają na umiejętności spełniania życzeń poddanych. Król Magnifiko dozuje swój przywilej oszczędnie według własnych kaprysów, żeby mieszkańcom nie przewróciło się przesadnie w głowach od nadmiaru powodzenia. Same włości przypominają przepychem istne Bizancjum. Tymczasem młoda Asha trafia na dwór królewski. „Dlaczego chcesz być moją praktykantką?” - upewnia się Magnifiko. Dziewczyna pragnęłaby zrealizować tu swoje ambicje, ale przede wszystkim spełnić marzenie dziadka. Magnifiko ocenia je jednak za nazbyt śmiałe. „Ja ustalam, kto na co zasługuje.” - krótko i stanowczo ucina sprawę król. Asha nie przystąpi do świty dworskiej. Dziewczyna wypowie służbę i wkrótce stanie się wrogiem numer jeden króla Magnifiko.

Życzenie (2023/II) -

„Chciałbym, by w moim królestwie każdy czuł się bezpieczny.” - zapewnia gołosłownie król. Ale są to czcze deklaracje. Asha będzie tego żywym przykładem. Dziewczyna jest na każdym kroku sekowana i prześladowana. Na szczęście oprócz króla w jego państwie żyją wolni obywatele, którzy lubią i cenią Ashę oraz wykazują wobec niej oznaki solidarności. Cały aparat państwowy co prawda będzie wprzęgnięty w działania przeciw dziewczynie, ale zwykli ludzie stopniowo zaczną brać jej stronę. Wszyscy doceniają nonkonformizm Ashy. Król początkowo lekceważy ten niezrozumiały dla siebie samego odruch nielojalności. Na płotach i witrynach pojawiają się tymczasem plakaty ze złowieszczym komunikatem: „Wanted Asha”. „Odblokuj życzenia, oddaj je!” - wznoszą swoje adresy wobec zakochanego w sobie władcy jego poddani. Król jednak sprawia wrażenie, jakby cieszyła go wizja walki z podległym narodem. „Chcieliście Nibylandii?” - dopytuje prowokacyjnie dzierżymorda. „A może Nigdylandii?” - sam sobie odpowiada król, gotowy pójść na zwarcie z resztą społeczeństwa, któremu symbolicznie przewodzi Asha.

„Życzenie” jest produkcją spod renomowanej stajni studia Walta Disney’a. Już choćby ta rekomendacja powinna windować niniejszy film na półkę wyższą wobec konkurencyjnych dzieł o zbliżonej tematyce i stylistyce. Animacja w reżyserii Chrisa Bucka i Fawn’a Veerasunthorna nie grzeszy jednak zbyt skomplikowaną fabułą. Ta sprowadza się do płaskiej konfrontacji dobra ze złem. Następstwa takiego zderzenia mogą się od początku wydać zbyt przewidywalne, powierzchowne i w konsekwencji banalne. „Życzenie” broni się zaledwie w warstwie wizualnej, proponując ofertę gładką i dopieszczoną, kreując portrety swoich bohaterów bez zbytnich udziwnień plastycznych. Umiarkowanie przebije się natomiast do świadomości odbiorców podkład muzyczny, który nie napędza całości nośnymi przebojami, ani choćby jednym dającym się zanucić po seansie motywem przewodnim.

Życzenie (2023/II) -

„Spada królewska popularność.” - szepczą poddani na widok coraz bardziej groteskowego króla, który z uporem godnym lepszej sprawy wdaje się w bezsensowną walkę z niepokorną tłuszczą. „Odblokuj życzenia, oddaj je!” - nawołuje tłum gotowy do zniesienia siłą z urzędu krnąbrnego jedynowładcy. „Magnifiko już nie fika!” - wieszczą upadek tyrana ci, którzy wyjdą na ulice, by zrzucić jarzmo królewskie. Asha walcząc o marzenia leciwego dziadka, upomina się tym samym o wiarę w nie dla młodszych pokoleń.

Życzenie (2023/II) -

Dziękujemy za seans sieci Cinema City