„Sudański watażka wysadził hotel Etoile w Paryżu. Przedtem facet współpracował z Republiką, ale zmienił front.” - referuje komendant, a zarazem dowódca sił operacyjnych – Kruger. Werbuje on specjalnego agenta i zleca mu zadanie. Ten wkrótce zostaje zalegendowany i będzie się nazywał Adam Franco. Agent ma zdobyć zaufanie Victora Pastore, bossa miejscowej mafii. Prowadzi ona działalność sprzeczną z interesami grupy Moktara Al - Tayeba. Kruger rozkazuje Adamowi przeniknięcie w struktury środowiska Victora, po to, by spacyfikować za jednym zamachem obie organizacje. Franco bierze to zlecenie za dobrą monetę. Nie ma świadomości, iż nad jego głową rozgrywa się bardziej wyrafinowana gra.

„Puśćmy zdjęcie mniej sympatyczne.” - dysponuje odpowiedzialny za zamieszczenie listu gończego komendant. Na proponowanej fotografii watażka z Etoile wygląda zbyt łagodnie. Według szefa poszukiwany musi mieć wizerunek kogoś groźnego, by ktokolwiek zechciał pofatygować się z informacją o jego obecnym miejscu pobytu. „Ten gość wali jak Tyson Fury.” - melduje tymczasem przejęty ochroniarz Victora Pastore swojemu pryncypałowi. Adam faktycznie pomiata przeciwnikami niczym rasowy karateka. W taki sposób tajniak wkradł się w łaski bossa. Jego mały syn tymczasem jest traktowany w rodzinnym domu po macoszemu. Tata nie okazuje dziecku przesadnych uczuć. Wprowadzony w łono familii Adam mimowolnie będzie świadkiem odtrącenia Jonathana. Dzieciak zaprasza ochroniarza na swoje urodziny. Franco stawia się na nich, przynosząc prezent pod postacią worka treningowego. Jonathanowi tak niecodzienny podarunek przypadnie do gustu.

„Alias” swobodnie zmieści się na półce z filmami akcji, gdzie kule dowolnie świstają ponad głowami zdezorientowanych widzów, a racje stojące za snajperami mają wtórne znaczenie. Krytycy zapewne docenią fakt, iż pokrętnie sklecona fabuła nie zgubi sensu i ostatecznie obroni swoje racje. Dno, jakie pozornie skrywa właściwe powody intrygi, pozostaje pogłębione i odkryte dopiero w finale filmu. Obsadzony w kluczowej roli Adama - Alban Lenoir – notuje występ dyskretny, pozwalając wysunąć na plan pierwszy Érica Cantonę. Były charyzmatyczny piłkarz reprezentacji Francji kolejną kreację może dopisać do całkiem już długiej ich kolekcji. I tym razem jako mafijny boss oraz nieczuły ojciec w jednej postaci budzi ogólny respekt. Kiedyś strzelał bramki na boisku, zdarzało mu się skopać również kibica. „Jesteś już starszy, dlaczego mam cię całować na pożegnanie?” - pyta obcesowo swojego zaniedbanego synka. Nic dziwnego, że filmowy Adam ruszy na ratunek porwanemu dziecku osobiście.

„Alias” w reżyserii Morgana S. Daliberta nie ogranicza się do ulicznych porachunków gangsterskich, walk o wpływy oraz interesy. Film ma ambicję wyjścia poza schematyczny krąg gatunku. Akcja przyjmie dynamiczny zwrot, gdy okaże się, że misja Adama Franco to niejako przykrywka dla rozgrywek na wyższym szczeblu. Inspiratorzy, którzy pociągają za sznurki pozornie błahej operacji, stoją w cieniu przy okazji całkiem niepozornej operacji. Wdrożona została ona przeciw konkretnemu przeciwnikowi. Obnaży tymczasem całkiem spore ich grono. Każdy z tej plątaniny okaże się nieoczekiwanym elementem w kryminalnej mozaice. To tak jak na zdjęciu. Gdy jest zbyt sympatyczne, zwykle niewiele ma wspólnego z rzeczywistością.