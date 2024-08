Do panteonu dzieł zapamiętanych choćby dzięki jednej scenie lub szlagwortowi film w reżyserii Fede Alvareza aspirować nie będzie 5

Zaczyna się odliczanie do końcowej, nieuniknionej eksplozji. Nic jeszcze nie zwiastuje tragedii. Bo i sama sytuacja wcale nie musi się nią katastrofalnie zakończyć. Zespół młodocianych poszukiwaczy wrażeń scalonych wspólną perspektywą wyrusza na podbój nieznanego, innego niż doświadczyli świata. Śmiałków charakteryzuje odwaga, niedobór emocji, chęć zrozumienia obszaru odrębnych wartości. Małolaty stają naprzeciw karkołomnemu wyzwaniu, na jakie chyba nie byli do końca gotowi. Eksploracja nieznanych terenów bywa pouczająca, niestety, również kosztowna: zarówno jeśli idzie o nakłady finansowe, ale też i o ofiary. Współcześni Argonauci zapuścili się niebezpiecznie daleko. Tajemnicze jądro, sedno wyprawy nie będzie przyjazne i wymagać musi poświęceń. Stacja kosmiczna, gdzie zabrnęli niestrudzeni badacze, mieści zagadki i niespodzianki wykraczające poza horyzont wyobraźni brawurowo nastawionych śmiałków.

Obcy: Romulus (2024) - Archie Renaux, Cailee Spaeny

Rain zmontowała entuzjastycznie nastawiony do eskapady zbiór pasjonatów. Chwile zwątpienia przydarzą się jednak nawet im. „Opowiedz mi kawał” – prosi swojego kompana Rain w momencie desperacji i zwątpienia. „Czemu giganci nie jedzą klaunów?” – brzmi pytanie. „Bo ich smak mógłby być zabawny” – sarkastycznie wyjaśnia asystent Rain. W peregrynacjach grupy jak na razie nic nie jest zabawne. Nieznany świat rzuca kłody pod nogi intruzom z obcej, wrogo usposobionej galaktyki. Optymistycznie nastawiony zespół wspomaga się wisielczym przesłaniem o „górniku w hibernacji, który znalazł się w czarnej dupie”. Turyści sami konsekwentnie brną przed siebie, choć poznawczy wynik tej ekskursji jest mocno wątpliwy. Team wiedziony autorytetem Rain pozostaje żądny wrażeń, ale co zyska na końcu swojej przygody – nie wiadomo.

Obcy: Romulus stanowi chaotyczny, ale konsekwentny ciąg scen zmierzających ku zapowiadanemu, raczej przewidywalnemu rozstrzygnięciu. W gęstą tkankę bijatyk i zwarć ciężko utknąć ponadto jakąś głębszą, a tym bardziej subtelną myśl. Czy ona zresztą jest właściwie niezbędna? Cierpliwi miłośnicy gatunku spokojnie obejdą się bez niej. Dostaną w pakiecie to, na co długo wyczekiwali. Naparzankę wspomaganą efektami strzelistej estetyki zgrabnego montażu. Do panteonu dzieł zapamiętanych choćby dzięki jednej scenie lub szlagwortowi film w reżyserii Fede Alvareza aspirować nie będzie. Suma pomysłów wyrażonych w efektach specjalnych tu użytych nie przełoży się prawdopodobnie na kultowe sekwencje. Po co im zresztą one? Żeby zaśmiecać zwarty tryb sprawnej maszyny produkującej udane pomysły?

Obcy: Romulus (2024) - Cailee Spaeny, David Jonsson (VI)

„Włącz autopilota!” – woła Rain do swoich towarzyszy. Oni wszyscy razem zabrnęli co nieco za daleko. Poniosła ich fantazja, czego konsekwencje odbiją się kosztem nadaktywnych desperatów. „Górnik w hibernacji?” – to tylko hasło. Wyprawa naznaczona została zbyt przeszacowanymi ambicjami. I jako taka jest dopiero przesadnym wyzwaniem.

Obcy: Romulus (2024) - Cailee Spaeny

„To nie w moim interesie” – wypali Rain, gdy wspólnik zaproponuje jej nieoczekiwaną rotację osobową. W filmie Alvareza dzieje się sporo. Głównie w celu realizacji szeroko pojętej woltyżerki emocjami, jakiej hołduje reżyser. Rain powoli myli swój interes z korzyścią płynącą wobec filmu i jego beneficjantów. W ostatecznym rozdaniu ci drudzy znajdą się zapewne w triumfującej większości.