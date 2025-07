Niestety moje obawy, które zaczęły pojawiać się z każdym kolejnym miesiącem kampanii promocyjnej, okazały się mieć potwierdzenie w rzeczywistości. "Superman" to najgorszy film Gunna w jego karierze. 4

Jestem wielkim fanem Jamesa Gunna i tego, co ten gość do tej pory stworzył dla kina superbohaterskiego. Nieważne czy mówimy o produkcjach Marvela, czy DC. Po prostu wszystko do tej pory grało dla mnie jak należy. Aż nadszedł czas Supermana, czyli postaci, która nijak nie pasuje do kogoś takiego, jak James Gunn. Niestety moje obawy, które zaczęły pojawiać się z każdym kolejnym miesiącem kampanii promocyjnej, okazały się mieć potwierdzenie w rzeczywistości. Superman to najgorszy film Jamesa Gunna w jego karierze.

Wczytywanie... Superman (2025) - Nicholas Hoult, David Corenswet

Superman to film, który przez większość czasu wygląda i brzmi tak, jakby bał się być tylko i wyłącznie filmem o Supermanie. Mamy więc nie jednego bohatera, a cały wachlarz postaci drugoplanowych, z których część ma za zadanie wystąpić, powiedzieć dwie kwestie, uśmiechnąć się do kamery i zapowiedzieć przyszłe spin-offy. Guy Gardner, Hawkgirl, Mr. Terrific, Krypto, Metamorpho, Lex Luthor, Engineer, Supergirl - to już nie jest film, a raczej przegląd katalogu trzecioligowych superbohaterów, których posiada do dyspozycji DC i Warner Bros. A przecież jeszcze trzeba znaleźć miejsce dla postaci ludzkich, takich jak Jimmy Olsen czy Lois Lane.

No i niestety w tym tłumie ginie Clark Kent, który zamiast być bohaterem z krwi i kości, staje się uczestnikiem wydarzeń, które rozgrywają się wokół niego. Bardzo się bałem głównego castingu, ale muszę przyznać, że David Corenswet prezentuje się godnie jako Człowiek ze stali, ale również Clark Kent. Ma prezencję, ma empatię, nawet nosi kostium z godnością, ale jego Superman to figura pozbawiona przestrzeni. Film nie daje mu oddechu, bo każdą próbę emocjonalnego zagłębienia się w postać przerywa... żart. Nie powinno to być dla mnie problemem z racji znania twórczości Gunna, ale w przypadku Supermana niestety nie do końca się to ze sobą zgrywa.

Wczytywanie... Superman (2025) - David Corenswet

Gunn, jak to Gunn serwuje humor. I to w ilościach hurtowych. Żart goni żart, często w środku scen, które powinny budować napięcie albo wzruszenie, przez co efekt jest taki, że zamiast tonalnego balansu jest tonalny chaos. Film miota się pomiędzy autoironią a próbą moralitetu, między patosem a pastiszem. A kiedy już chce być poważny, to jest za późno. Bo nie da się przejąć losem bohatera, który przez godzinę był narracyjnym klaunem. Nie znaczy to, że Gunn nie miał pomysłów i chciał urobić mnie tylko humorem. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że miał ich zbyt wiele. Tematycznie film próbuje ugryźć wszystko: dziedzictwo, imigrację, dezinformację, wojnę kulturową, traumy rodzinne, odpowiedzialność władzy, kryzys tożsamości, a nawet jego relacje z psem. Brzmi jak materiał na kilka filmów, ale tu wszystko wrzucono do jednego blendera i podano z obowiązkowym pastiszem znanym z serii o Strażnikach Galaktyki. Wszystko oczywiście z domieszką CGI (często niezbyt imponującego).

Nie będę udawał i kłócił się ze światem, ale fakty są takie, że Krypto kradnie show. Tak, jak byłem do niego sceptycznie nastawiony w trakcie oglądania kolejnych materiałów promocyjnych, tak muszę oddać pieskowi to co pieskowe. Jego obecność budzi autentyczną sympatię i działa lepiej niż większość scen z prawdziwymi ludźmi, a piszę przecież o komputerowym psiaku. Rachel Brosnahan jako Lois Lane ma przebłyski charyzmy, ale scenariusz rzadko pozwala jej błyszczeć w pełni. Nicholas Hoult jako Lex Luthor balansuje na granicy parodii i wypada po prostu kuriozalnie (a jego farma małp-trolli, które oczerniają Supermana w sieci to jakiś inny poziom żenady).

Wczytywanie... Superman (2025) - Nicholas Hoult

Oddzielny akapit trzeba poświęcić Gangowi Sprawiedliwości, gdzie z całej trójki Mr. Terrific wypada zdecydowanie najlepiej i to nie dlatego, że jego postać została najlepiej napisana (ale to w sumie też, ma po prostu najwięcej do roboty), ale dlatego, że Edi Gathegi wnosi autentyczne ciepło i kontrolowany dystans tam, gdzie scenariusz nie oferuje zbyt wiele. Nathan Fillion daje z siebie wszystko, aby sprzedać nam Guya Gardnera jako komiksowego buca z kosmiczną odznaką i śmieszną fryzurą, ale film nie bardzo wie, co z nim zrobić. Gardner pojawia się, rzuca kilka sucharów, zostaje upokorzony i wypada z narracji. Tak naprawdę jego obecność jest całkowicie zbędna i nie sposób nie odnieść wrażenia, że jest on tylko po to, aby być zapowiedzią dalszego rozwoju uniwersum. Jeszcze gorzej natomiast sprawa wygląda z Hawkgirl, która jest... bo jest. Gdyby zniknęła z filmu po pierwszym akcie, to tak naprawdę nikt by tego nie zauważył. Hawkgirl miała być chyba tylko i wyłącznie fajnym wizualnym dodatkiem - latająca superbohaterka ze skrzydłami, charakterystycznym hełem i kolejnym CGI.

W warstwie technicznej film momentami imponuje rozmachem, a finałowe starcia mają rozmach typowy dla blockbusterów tej skali. Niestety montaż, praca kamery i efekty specjalne bywają nieczytelne, a tonalna niespójność wraca jak bumerang. Niektóre sekwencje sprawiają wrażenie, jakby powstały w zupełnie innym filmie i to niekoniecznie lepszym.

Wczytywanie... Superman (2025) - David Corenswet

Superman Jamea Gunna to film, który bardzo chciał być czymś dla wszystkich, a finalnie stał się historią, która podzieli widownie na pół. Jest w nim zbyt dużo konceptów i zbyt mało konsekwencji. Nie opowiada ani poruszającej historii o jednostce z innego świata, ani nie stawia mocnego fundamentu pod nowe DCU. Przede wszystkim jednak, nie potrafi zdecydować, czy chce wzruszać, bawić czy sprzedawać zabawki. A kiedy wszystko robi naraz, nie robi nic dobrze.