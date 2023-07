"WHAM!" to ciekawa dokumentalna propozycja skierowana przede wszystkim do zwykłych widzów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o zespole George'a Michaela i Andrew Ridgeleya. 7

WHAM! to najnowszy muzyczny dokument platformy streamingowej Netflix, który daje nam wgląd w historię powstania kultowego zespołu z lat 80., którego członkami byli był legendarny George Michael oraz... ten drugi. Oczywiście piszę to pół żartem, pół serio, ponieważ Andrew Ridgeley bardzo mocno przyczynił się do sukcesów tytułowego bandu, jednak to George Michael uchodził za prawdziwą twarz Wham!, co zresztą zaowocowało później spektakularną karierą solową.

WHAM! bardzo dokładnie przedstawia nam kulisy powstania zespołu, kiedy to dwóch nastolatków z 1982 roku postanawia zawojować brytyjską scenę muzyczną. Jak to zwykle bywa, początki bywają niezwykle trudne, jednak finalnie w trakcie swojej działalności Wham! dało nam kilka hitów, które puszczane są po dzień dzisiejszy. Z najważniejszych należy wymienić takie, jak: "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go Go", "Freedom", "I’m Your Man" i oczywiście królową bożonarodzeniowych kompozycji, czyli "Last Christmas".

Warto zwrócić uwagę, że film, który wyreżyserował Chris Smith jest bardzo dobrze skonstruowaną laurką, która dla fanów twórczości Wham! nie będzie absolutnie niczym odkrywczym. Reszta widzów, która piosenki tego kultowego zespołu zna przede wszystkim ze stacji radiowych powinna być zadowolona ze sposobu opowiadania historii, gdzie oprócz archiwalnych obrazków i filmów z koncertów, prób, wyjazdów, a także różnego rodzaju wydarzeń związanych z George'em Michaelem oraz Andrew Ridgeleyem, będzie miała okazję posłuchać nieco zakurzonych utworów.

Dla mnie, jako laika muzyki popularnej oraz tego zespołu, który po prostu chciał obejrzeć dobry dokument muzyczny, przy którym miło spędzi czas, WHAM! sprawdził się idealnie. Nie tylko miałem okazję poznać genezę powstania brytyjskiego giganta sceny muzycznej lat 80., ale także zagłębić się nieco w kulisy powstawania, niektórych utworów oraz tego, co panowie należący do owej kapeli musieli przechodzić. Pod tym względem absolutny prym wiedzie piosenka "Careless Whisper", która w Wielkiej Brytanii została wydana, jako singiel George'a Michaela, pomimo tego, że jest to kawałek grupy Wham!. Na pewno na wyróżnienie zasługuje także anegdotka związana z innych legendarnym hitem zespołu, czyli "Wake Me Up Before You Go-Go".

Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić to zapewne byłby to fakt potraktowania nieco po macoszemu utworu "Last Christmas", który jest chyba najbardziej rozpoznawalnym na całym świecie hitem Wham!. Chociaż twórcy poświęcają mu kilka minut to skala popularności tej piosenki wydaje się być tak ogromna, że opowieść mogłaby zostać jeszcze bardziej rozwinięta.

WHAM! to dokument, który stroni od kontrowersji. Duet George Michael oraz Andrew Ridgeley wydaje się być tak mało toksycznym w świecie muzyki, że po prostu nie było nawet, gdzie szukać kontrowersji. Na pewno filmowi brakło skupienia się nieco na samym Michaelu i jego walce z wewnętrznymi demonami związanymi z orientacją seksualną, którą musiał skrywać przed strachem zniszczenia sobie kariery swoim coming-outem. Rozumiem jednak zamysł twórców i chęć pokazania zespołu Wham!, jako brytyjskiego fenomenu, który w zaledwie 4 lata wypuścił sporą liczbę hitowych piosenek granych po dziś. WHAM! to ciekawa dokumentalna propozycja skierowana przede wszystkim do zwykłych widzów, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o zespole George'a Michaela i Andrew Ridgeleya.